布丁狗出道30週年！最新快閃店在京站 台灣限定「四葉草系列」賣爆了 「稀有款布丁狗」這樣入手現省351

看準近年「曬娃」風潮，IKEA即日起至8月16日推出宜家卡卡友專屬「集娃娃包」集點活動，特別打造限量造型娃包（不含玩偶），將DOFTAKLEJA被套組縮小變身成為娃娃專屬被套組，以可拆式枕頭、棉被打造一張隨身小床，無論是IKEA經典玩偶或個人收藏角色都能輕鬆入住，讓娃娃外出時也能擁有舒適小窩好好睡覺；背面還貼心設計卡套空間，可收納吊牌或小卡，通勤時也能放入交通卡，掛上隨身包包就能開啟你的曬娃日常。

2026-04-23 14:58