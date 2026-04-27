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布丁狗出道30週年！最新快閃店在京站 台灣限定「四葉草系列」賣爆了 「稀有款布丁狗」這樣入手現省351

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／摘自京站時尚廣場官方粉絲專頁、Sanrio Gite Gate台灣官方粉絲團
圖／摘自京站時尚廣場官方粉絲專頁Sanrio Gite Gate台灣官方粉絲團

不只布丁狗主題咖啡廳三麗鷗大明星「布丁狗」出道30週年，最新快閃店進駐京站，主題周邊一字排開超療癒，還有必收藏「灰燼色布丁狗吊飾」優惠入手。

圖／Sanrio Gite Gate台灣官方粉絲團
圖／Sanrio Gite Gate台灣官方粉絲團

圖／Sanrio Gite Gate台灣官方粉絲團
圖／Sanrio Gite Gate台灣官方粉絲團

即日起至5/10，人見人愛「布丁狗」30週年快閃店登陸京站時尚廣場1F中庭水池，多款限量周邊一次逛好逛滿，從玩偶吊飾、鑰匙圈到包包、馬克杯統統有，全都看得到布丁狗的可愛身影。特別一提的是，台灣限定布丁狗四葉草系列部分現貨已售完，快閃店現場開放預購，詳情可見粉專說明。

圖／Sanrio Gite Gate台灣官方粉絲團
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圖／Sanrio Gite Gate台灣官方粉絲團
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5/10前，單筆消費滿1,000元即贈「布丁狗精緻筆記本」乙本；消費滿3,000元送「布丁狗馬克杯」乙個，療癒周邊讓你免費帶回家。

圖／Sanrio Gite Gate台灣官方粉絲團
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此外，必收稀有款「灰燼色布丁狗吊飾」怎麼入手呢？凡單筆消費滿800元即可以399元加購（原價750元），數量有限、售完為止。

圖／Sanrio Gite Gate台灣官方粉絲團
圖／Sanrio Gite Gate台灣官方粉絲團

SANRIO GIFT GATE布丁狗30週年快閃店

快閃期間：即日起～2026/5/10

地點：京站1F中庭水池（台北市大同區承德路一段1號）

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三麗鷗 布丁狗 快閃店 京站

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