100元變200元！ 台中發紅包35萬份「物調券」4／26放送 領取地點、使用攻略一次看
台中市政府又要大方發錢啦！2026這一波「物調券」主打最強放大術，直接讓你手中的100元現金「秒翻倍」變200元，首波限量35萬份，小資族、吃貨們注意開領資訊！
無論是想去旱溪夜市掃街吃美食，還是到光復新村文創聚落挖寶，這張「神券」能派上用場。趕快把日期筆記下來，準備手刀衝一波台中！
➤什麼是「物調券」？到底多好康？
台中市府為了振興商圈與市場推出的加碼活動！民眾只要拿 100元現金，就能兌換面額 200元 的物調券，相當於消費直接打5折。市府這次共準備了35萬份，就是要讓大家開心花、翻倍省！
➤領取有限制嗎？不是台中人也能領！
這波紅包不限設籍台中，全台縣市的民眾都能參加。領取限額： 每人於同一場域限兌換2份（即拿200元現金換400元物調券）。建議提早去排隊，數量有限，各場域發完為止。
➤什麼時候發放？可以用到什麼時候？
－發放時間： 4/26（日）至 4/28（二）。（各場域依營業時間不同，發完為止）
－使用時間： 4/26（日）至 5/3（日）。（限時8天，過期無效）
➤全台中哪裡可以領、在哪裡使用？
這次全台中共有107處場域參與，每場域發放數量從300份到1萬份不等，範圍超廣！關鍵叮嚀一原則「在哪裡領，就在哪裡花」。例如在逢甲夜市領的券，只能在逢甲夜市指定店家使用，不能拿到一中商圈用喔！詳情地點可至台中市政府經濟發展局網站查詢。
－熱門地點： 一中商圈、逢甲夜市、旱溪夜市、大甲商圈、光復新村特色聚落。
－生活場域： 包含29處公有市場、5處民有市場、19處攤販集中區，以及22家產業故事館。
➤物調券使用上有什麼限制嗎？
使用時請注意以下三點：
－不找零： 物調券等同現金，但消費時不予找零，建議湊整數最划算。
－不可跨場域： 僅限原發放場域消費。
－認明標章： 請在該場域有配合活動的指定店家、攤位使用。
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