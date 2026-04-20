澎澄飯店ｘ臺虎精釀聯名限量登場 一口帶走海島微醺記憶

【旅奇傳媒/編輯部報導】搶攻夏季旅遊熱潮，「澎澄飯店」攜手「臺虎精釀」推出限定聯名啤酒，以「在地文化」與「澎湖味」為靈感，將海島風景與經典伴手禮轉化為味覺體驗，打造旅客專屬的「澎澄伴手禮」，讓旅行不只停留在風景，更能帶走一段可回味的風土記憶。

▲「人生海海ㄟ雷夢（海鹽檸檬）」以澎湖海風為靈感，融合檸檬的清爽酸香與淡淡海鹽風味，呈現如盛夏海島般的自在感受。 圖：澎澄飯店／提供

本次推出兩款風格鮮明的特色酒款，「人生海海ㄟ雷夢（海鹽檸檬）」以澎湖海風為靈感，融合檸檬的清爽酸香與淡淡海鹽風味，入口酸鹹甜交織，尾韻清新輕盈，呈現如盛夏海島般的自在感受；「外婆ㄟ澎湖歐疼貴（黑糖糕）」則取材自澎湖經典伴手禮黑糖糕，將黑糖與冬瓜蜜的溫潤甜感，搭配草本香氣層次，轉化為帶有在地記憶的創意風味，讓人一口彷彿回到傳統糕點出爐的香氣時刻。

不僅風味吸睛，包裝設計同樣充滿話題。整體以台式復古風格為主軸，結合鮮豔色彩與寫實插畫，並融入「澎澄飯店」大廳標誌性的窗花元素，呈現濃厚在地文化特色。「海鹽檸檬」以海浪與檸檬意象連結海島風景；「黑糖糕」則描繪外婆製作糕點的溫馨場景，強化人文情感，使產品更具收藏價值。

▲「外婆ㄟ澎湖歐疼貴（黑糖糕）」則取材自澎湖經典伴手禮黑糖糕，將黑糖與冬瓜蜜的溫潤甜感，轉化為帶有在地記憶的創意風味。 圖：澎澄飯店／提供

此次聯名也延伸至旅宿體驗，自4月20日起，入住「澎澄飯店」全房型皆可於 Mini Bar 享用聯名啤酒，行館以上房型更加贈限定禮盒，禮盒內含兩款啤酒各一罐及設計限定款「台灣134啤酒杯」二個。讓旅客從入住到離開，都能沉浸於完整的「澎湖味」體驗，為旅程增添一份輕鬆有趣的微醺儀式感。此外，聯名啤酒及禮盒亦於館內澄澄餐廳、CHENCHEN LOUNGE 及 PANTORI 限量販售，以上活動數量有限、贈/售完為止。

透過此次跨界合作，澎澄飯店持續以創新方式詮釋在地文化，將澎湖的風味、記憶與情感轉化為可體驗、可收藏的旅遊內容，讓每一段旅程都更具在地溫度與故事性。

【禁止酒駕；飲酒過量，有害（礙）健康。未滿十八歲禁止飲酒】

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