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「21世紀大君夫人」快閃店中山區登場！4大名場面神還原

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
韓劇「21世紀大君夫人」在台北市中山區舉辦快閃店活動。圖／Disney+提供
韓劇「21世紀大君夫人」在台北市中山區舉辦快閃店活動。圖／Disney+提供

IU邊佑錫主演的韓劇「21世紀大君夫人」，自開播以來掀起追劇熱潮，口碑與收視雙雙開紅盤。為回饋粉絲支持，Disney+宣布自4月18日起，在台北中山區打造為期一個月的沉浸式快閃店，帶領觀眾走進劇中浪漫世界，活動一登場即吸引大批粉絲朝聖。

此次快閃店以「大君庭園」為主題，現場精心還原劇中4大經典場景，包括象徵命運開啟的皇室紅毯、學生時期定情的射箭場、重逢瞬間的宮廷石橋，以及充滿曖昧氛圍的幽會石牆。場景設計細緻，搭配燈光與佈置，讓粉絲輕鬆拍出宛如劇照的美照，一秒入戲成為「大君夫人」。

現場也提供「榮譽之花花帽」與「水墨紙扇」等劇中道具借用，增添拍照樂趣。官方更在每周末推出限定活動，包括只要在社群分享心得並標記指定Hashtag，即可體驗「大婚拍貼機」，留下專屬紀念；完成打卡還能兌換主題咖啡，打造沉浸式五感體驗。

此外，Disney+用戶只要出示會員畫面並完成任務，還有機會獲得IU與邊佑錫的限量主題小卡，一套9張極具收藏價值，每日數量有限，掀起粉絲搶領熱潮。

「21世紀大君夫人」沉浸式快閃店將持續至5月18日，免費開放入場。主辦單位表示，希望透過實體場景重現劇中感動，讓觀眾不只停留在螢幕前，也能親身走入劇情之中，延續這股韓劇浪漫魅力。

IU 邊佑錫 21世紀大君夫人

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