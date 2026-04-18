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親手編織Aloha祝福！ 夏威夷旅遊局ｘ「貳樓有花」打造母親節儀式感午後時光

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在夏威夷，花環（Lei）代表祝福、感謝與愛意。　圖：夏威夷旅遊局／提供
在夏威夷，花環（Lei）代表祝福、感謝與愛意。　圖：夏威夷旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】在夏威夷文化中，花環（Lei）不僅僅是美麗的裝飾，更是「阿囉哈」（Aloha）精神的代表之一。正如夏威夷人所說：「花環是一個圓，沒有起點，也沒有終點（The lei is a circle - no beginning, no end）。」這份永恆的連結，讓花環（Lei）成為傳遞情感最純粹的方式。

每年五月一日，夏威夷更會舉辦盛大的「花環節」（Lei Day Celebration）慶祝。今年五月，夏威夷旅遊局特別與「貳樓有花」跨界聯名，誠摯邀請大家在母親節前夕，將這份心意親手編織出來，送給生命中最重要的人。

▲夏威夷的花環有不同種類以及編織方式。　圖：夏威夷旅遊局／提供
▲夏威夷的花環有不同種類以及編織方式。　圖：夏威夷旅遊局／提供

May Day is Lei Day : 05/01花環節

夏威夷的「花環節」（Lei Day）始於1928年，由詩人 Don Blanding 與記者 Grace Tower Warren 共同發起，旨在向夏威夷象徵「愛與傳承」的花環文化致敬，並於1929年由州長正式確立為全州性節日，至今成為夏威夷最有代表性的節日之一。

在夏威夷，送出花環代表著對收禮者誠摯的尊敬與愛意。特別是在母親節，當地家庭習慣以手工製作的花環贈予母親，每一朵花瓣、每一片葉子都繫著家人的感謝與祝福。這種將自然美學與深厚親情結合的傳統，讓五月的島嶼充滿了芬芳與溫情，成為夏威夷最動人的季節縮影。

▲花環節時在卡皮歐拉尼公園（Kapiʻolani Park）有免費花環手作體驗。　圖：夏威夷旅遊局／提供
▲花環節時在卡皮歐拉尼公園（Kapiʻolani Park）有免費花環手作體驗。　圖：夏威夷旅遊局／提供

第98屆花環節：從卡皮歐拉尼公園到全島的芬芳慶典

2026年適逢「第98屆夏威夷花環節」（98th Annual Lei Day Celebration），慶典將於05/01在歐胡島的卡皮歐拉尼公園（Kapiʻolani Park）盛大舉行。慶典的一大亮點是「花環節選美」（Lei Day Court）的亮相，每年都會選拔出象徵島嶼精神及夏威夷文化的花環皇后與公主，她們身穿代表各島色彩的服飾與花環，展現優雅的文化傳承。

今年的主題為 「ʻUala」（夏威夷番薯），精神標語則是「Mai ka hoʻokuʻi i ka hālāwai」意指「從天頂到地平線」，象徵召喚來自四面八方的靈性與祝福。當天除了花環競賽、花環節選美的加冕儀式、優雅的呼拉舞與皇家樂團演奏，現場更為旅客提供免費的花環手作體驗，讓所有人都能融入這份節慶氛圍，親手感受夏威夷文化的溫度。

▲夏威夷旅遊局與「貳樓有花」合作推出期間限定夏威夷花環手作坊。　圖：貳樓有花／提供
▲夏威夷旅遊局與「貳樓有花」合作推出期間限定夏威夷花環手作坊。　圖：貳樓有花／提供

獻給母親的阿囉哈：貳樓有花限定手作時光

為了將這份島嶼溫情帶回台灣，「貳樓有花」在夏威夷旅遊局的協辦下，推出母親月限定活動。課程將從 Lei 的文化故事出發，帶領參與者在悠閒的午後，透過挑選花材與色彩搭配，親手織就一件專屬作品。這不僅是一份送給母親的獨特禮物，更是一段充滿儀式感的柔軟時光，讓學員在花香中體驗夏威夷式的生活美學，傳達「愛與分享」的溫暖心意。

▲在夏威夷一起做花環是凝結感情的活動之一。　圖：夏威夷旅遊局／提供
▲在夏威夷一起做花環是凝結感情的活動之一。　圖：夏威夷旅遊局／提供

台北五月限定｜Aloha！夏威夷花環文化與手作體驗

・活動日期：2026/05/02（六）

・課程時段：第一場 13:30-14:45／第二場 15:30-16:45

・活動內容：夏威夷花環文化介紹、專屬花環作品手作。

・活動費用：定價 NT$1,500 / 優惠價 NT$1,200

・報名請洽：貳樓有花

夏威夷第 98 屆花環節慶典（98th Annual Lei Day Celebration）

・日期：2026/05/01 09:00-17:30

・地點：歐胡島 卡皮歐拉尼公園（Kapiʻolani Park / Waikiki）

・亮點：花環選美、年度花環競賽展覽、現場免費花環製作教學（Lei Making）

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