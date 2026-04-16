免費請吃早餐！IKEA新莊店20周年「免費早餐」6天限時放送 超萌「隱藏版小熊盲盒」5店同步開搶
快筆記！深受台人喜愛的瑞典家居品牌 IKEA（宜家家居）請客啦！歡慶新莊店邁入20周年以及內湖店5周年慶，IKEA特別祭出福利，不僅連續三個週末發送「免費早餐」，更推出超萌的「20周年紀念版小熊盲盒」，讓粉絲們收藏驚喜。
IKEA新莊店「免費早餐」限時6天開吃
新莊的朋友們衝一波！為了慶祝IKEA新莊店20歲生日，特別加碼「免費早餐」回饋卡友。只要在 4/18、4/19、4/25、4/26、5/2、5/3 這6天週末早鳥時段前往，就能免費兌換早餐一份。特別注意的是，活動當天早上9:00會在1樓出入口處準時發放號碼牌，每日限量僅200份。
4+1分店限定「小熊盲盒」滿額送
這回最受矚目的絕對是「20周年紀念版小熊盲盒」，以經典的 FABLER BJÖRN愛心小熊華麗變身，共推出3款限定造型：包括頭戴藍帽的「藍調時尚熊」、手舉愛心旗的「愛心加油熊」，以及最神祕的「隱藏版小熊」。
從4/17至5/3，凡在新店、新莊、內湖、台北小巨蛋，以及宜蘭快閃店這5家指定分店，單筆消費滿2,488元，就能隨機獲得乙個盲盒。由於公仔數量有限、送完為止，收藏控手刀要快！
錯過早餐也不要緊，4/28至5/3期間，全店還加碼推出「瑞典肉丸系列主餐 8 折」優惠；新莊店將在4/26舉行正式生日派對，現場將大方分享生日蛋糕與大家同樂。此外，宜家卡卡友只要在社群分享家中 IKEA 商品或與新莊店的合照，就能免費獲得「季節霜淇淋」一支。
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