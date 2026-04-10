《穿著 Prada 的惡魔2》回歸掀話題！爆米花變身紅色「惡魔包」邊吃邊拍超吸睛，台灣預購時間曝

隨著經典續作《穿著 Prada 的惡魔2》即將上映，環球影城體系推出話題美食周邊「時尚爆米花包」，台灣也能買到了！該續集由電影界的「GOAT」梅莉史翠普、奧斯卡得主安海瑟薇與美國演員工會獎得主艾蜜莉布朗再度合體，先前預告一出破億觀看引熱議，讓影迷期待值飆升。從時尚職場到人生抉擇，續集延續前作魅力，也讓「看電影＋吃美食」的儀式感再升級。

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因此為搶搭電影熱潮，環球影城體系推出話題美食周邊「時尚爆米花包」，台灣也能買到了。它以紅色皮革托特包為靈感，搭配吸睛雙提把與精緻的「惡魔小金鞋」吊飾，讓爆米花直接化身時尚配件。觀影時不只享受鹹甜香氣，還能邊吃邊拍，輕鬆成為影城最潮打卡單品。

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開賣方案也相當有誠意。「超時尚早鳥」每店限量250名，單購爆米花包只要799元；4月15日起憑《穿著 Prada 的惡魔2》電影購票證明與票根，還能以999元加購「爆米花包＋單人爆米花」組合；不想搶票也可選擇「惡魔私藏款」，以1,099元直接入手同款組合，滿足不同族群需求。

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本次限量商品將於4月11日全台環球系列影城開賣，預計5月上旬到貨，數量售完為止。隨著電影上映倒數，結合時尚話題與影城美食的創意商品，勢必成為今年最吸睛的觀影亮點之一。《穿著 Prada 的惡魔2》電影即將於4月29日全台上映。

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