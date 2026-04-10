快訊

硬拗「曠45節課非45小時」 前學生會長遭退學提訴願 中教大：已多次通知

115會考社會科／讀過也要會應用！師將新聞轉化為「實戰題」 國內外局勢、議題一把抓

狗狗也有「路怒症」等主人太久 跑到駕駛座狂按喇叭：有夠不爽！

《穿著 Prada 的惡魔2》回歸掀話題！爆米花變身紅色「惡魔包」邊吃邊拍超吸睛，台灣預購時間曝

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／業者提供
圖／業者提供

隨著經典續作《穿著 Prada 的惡魔2》即將上映，環球影城體系推出話題美食周邊「時尚爆米花包」，台灣也能買到了！該續集由電影界的「GOAT」梅莉史翠普、奧斯卡得主安海瑟薇與美國演員工會獎得主艾蜜莉布朗再度合體，先前預告一出破億觀看引熱議，讓影迷期待值飆升。從時尚職場到人生抉擇，續集延續前作魅力，也讓「看電影＋吃美食」的儀式感再升級。

圖／業者提供
圖／業者提供

因此為搶搭電影熱潮，環球影城體系推出話題美食周邊「時尚爆米花包」，台灣也能買到了。它以紅色皮革托特包為靈感，搭配吸睛雙提把與精緻的「惡魔小金鞋」吊飾，讓爆米花直接化身時尚配件。觀影時不只享受鹹甜香氣，還能邊吃邊拍，輕鬆成為影城最潮打卡單品。

圖／業者提供
圖／業者提供

開賣方案也相當有誠意。「超時尚早鳥」每店限量250名，單購爆米花包只要799元；4月15日起憑《穿著 Prada 的惡魔2》電影購票證明與票根，還能以999元加購「爆米花包＋單人爆米花」組合；不想搶票也可選擇「惡魔私藏款」，以1,099元直接入手同款組合，滿足不同族群需求。

圖／業者提供
圖／業者提供

本次限量商品將於4月11日全台環球系列影城開賣，預計5月上旬到貨，數量售完為止。隨著電影上映倒數，結合時尚話題與影城美食的創意商品，勢必成為今年最吸睛的觀影亮點之一。《穿著 Prada 的惡魔2》電影即將於4月29日全台上映。

圖／業者提供
圖／業者提供

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

爆米花 電影周邊

相關新聞

《穿著 Prada 的惡魔2》回歸掀話題！爆米花變身紅色「惡魔包」邊吃邊拍超吸睛，台灣預購時間曝

《穿著 Prada 的惡魔2》即將上映，環球影城推出限量「時尚爆米花包」，以紅色托特包設計，價格799元起。預購時間為4月11日，電影將於4月29日全台上映，吸引影迷期待。

「白沙屯媽祖公仔」免費領！「粉紅超跑」要來了 潮流結緣品「聯名公仔」連送9天、共8000盒 發放時間、地點看這邊

媽祖聯名公仔免費領！「白沙屯媽祖」遶境將至，「路遙圓創」特別推出授權公仔結緣品，將一連9天在現場發放且免費領取，紀念價值更升級。

布丁狗粉絲暴動！CACO cafe限定餐點＋加價購周邊一次公開

為迎接超人氣角色布丁狗出道30周年，CACO cafe攜手推出期間限定主題企劃，即日起於台南率先登場，並於4月10日進駐台中與高雄，全台四大門市同步換上療癒布置，打造今春最具話題性的IP主題咖啡空間。

家樂福要消失了？她逛賣場見1現象超震驚 網不捨：已走入歷史

熟悉的名字真的要走入歷史了嗎？統一集團近年接手家樂福後，將公司名稱改為「康達盛通生活事業股份有限公司」。對此，一名網友分享，近期發現家樂福自有品牌商品陸續減價出清，也貼出更名公告，讓不少網友直呼不捨，感嘆一個時代即將結束。 這名網友在臉書社團「家樂福Carrefour商品網友真心話」表示，近期逛家樂福時，發現不少家樂福自有品牌商品正在出清特價，且數量與品項眾多，建議大家可以趁機入手平常會用的商品。 這名網友也分享賣場內的更名公告，未來家樂福將改為「康達盛通生活事業股份有限公司」，感嘆未來可能要跟「家樂福」這個熟悉的品牌名稱說再見，坦言一時之間有點難以適應。 貼文一出後，不少網友都表示「真不捨家樂福這名字」、「我會

「2.5米高麵包超人」現身新竹！浪漫春季、連假快閃巨城購物中心

為了新竹的小朋友們，麵包超人來啦！首次快閃新竹的「麵包超人」期間限定店，從4/1到4/28在竹城購物中心跟大家見面，現場有主題拍照牆、2.5米高氣球人偶，還有多款人氣周邊，小朋友和粉絲們可別錯過！

「星期一的布魯斯」到台北101上班 全台獨家巨型裝置拍出可愛社畜日常

台北101懂上班族的苦，將體現上班族心聲的「星期一的布魯斯（Monday Bruce）」帶上高空，推出「台灣怪可愛：星期一的布魯斯雲端特展」，即起至8月31日在台北101 89樓觀景台療癒登場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。