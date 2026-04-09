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「白沙屯媽祖公仔」免費領！「粉紅超跑」要來了 潮流結緣品「聯名公仔」連送9天、共8000盒 發放時間、地點看這邊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／路遙圓創粉專
圖／路遙圓創粉專

媽祖聯名公仔免費領！「白沙屯媽祖」遶境將至，「路遙圓創」特別推出授權公仔結緣品，將一連9天在現場發放且免費領取，紀念價值更升級。

白沙屯媽祖北港進香今年人潮爆量，預估將湧入百萬人潮。記者蔡維斌／翻攝
白沙屯媽祖北港進香今年人潮爆量，預估將湧入百萬人潮。記者蔡維斌／翻攝

「路遙圓創」響應「白沙屯媽祖徒步進香」，今年與白沙屯拱天宮聯名推出「白沙屯媽祖公仔」，預計將於4/12至4/20期間免費發放，共計8,000小盒（白沙屯媽祖聯名確認款），歡迎信眾們來領取結緣。

圖／路遙圓創粉專
圖／路遙圓創粉專

需注意的是，發放期間每日會限額、定點發放，每人每日限領一只，數量有限、發完為止。發放時間與地點將於官網公告，建議至官網追蹤最新資訊

圖／路遙圓創官網
圖／路遙圓創官網

HelloTaiwan神明系列第五代。圖／路遙圓創官網
HelloTaiwan神明系列第五代。圖／路遙圓創官網

此外，路遙圓創本次媽祖聯名公仔為「HelloTaiwan神明系列第五代」，全系列9款與隱藏1款，每款售價120元，販售詳情可見粉專或官網。

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白沙屯媽祖 媽祖遶境 結緣品 公仔 盲盒

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