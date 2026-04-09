「白沙屯媽祖公仔」免費領！「粉紅超跑」要來了 潮流結緣品「聯名公仔」連送9天、共8000盒 發放時間、地點看這邊

熟悉的名字真的要走入歷史了嗎？統一集團近年接手家樂福後，將公司名稱改為「康達盛通生活事業股份有限公司」。對此，一名網友分享，近期發現家樂福自有品牌商品陸續減價出清，也貼出更名公告，讓不少網友直呼不捨，感嘆一個時代即將結束。 這名網友在臉書社團「家樂福Carrefour商品網友真心話」表示，近期逛家樂福時，發現不少家樂福自有品牌商品正在出清特價，且數量與品項眾多，建議大家可以趁機入手平常會用的商品。 這名網友也分享賣場內的更名公告，未來家樂福將改為「康達盛通生活事業股份有限公司」，感嘆未來可能要跟「家樂福」這個熟悉的品牌名稱說再見，坦言一時之間有點難以適應。 貼文一出後，不少網友都表示「真不捨家樂福這名字」、「我會

2026-04-04 11:34