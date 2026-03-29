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「TAEMori」快閃台北信義區 12款韓國同步新品限定開賣

聯合新聞網／ 旅遊美食作者皓小月
圖／野獸國 提供
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在韓國掀起一波新熱潮的「TAEMori」來囉！現身台北信義區微風南山，快閃到4/19，帶著許多和韓國同步的限定周邊、可愛小物要來療癒台灣的大家，快趁接下來的連假出門朝聖吧！

圖／野獸國 提供
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以「TAEMori」鵝黃色系搭配馬卡龍色調為主題，打造舒適的居家生活場景，「TAEMori」的可愛身影在其中穿梭，讓每一位來訪的客人，都像回到自己那個最放鬆的角落，沈浸於安心舒服的氛圍裡；另外，與韓國同步的１２款限定周邊同步亮相，從居家用口到隨身的小娃都有，現場實施限購，新品每人限購１件，每個入場時段限結帳１次，所有商品皆以現場庫存為準，售完不補。

圖／野獸國 提供
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較特別的是，這次快閃店採「整理券分時段入場制」，11：00起於現場依序發放當天的整理券，亦即每個場次都有人數限制，每場時間為30分鐘（含購物與結帳時間），拿到整理券後，需要在場次開始前10分鐘報到；周四至周六還特別加開21：15、21：45場次，讓粉絲們有更餘裕的時間可以慢慢逛買。

圖／野獸國 提供
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TAEMori COZY NEST 快閃店

地址：台北市信義區松智路17號2樓

營業時間：

週日～週三：11：00～21：30

週四～週六：11：00～22：00

每日11：00起，現場發放整理券，憑券分時段入場。

圖／野獸國 提供
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快閃店 Breeze微風廣場 連假

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