TWICE官方周邊店只開3天！有票還不夠「採實名預約制」

聯合報／ 記者李姿瑩／即時報導
TWICE登台倒數計時。圖／Live Nation Taiwan提供
TWICE登台倒數計時。圖／Live Nation Taiwan提供

南韓女團TWICE迎接⼗週年，即將於3⽉20⽇⾄22⽇連續三天於臺北⼤巨蛋盛⼤開唱，⾨票早已全數秒殺。她們在正式開唱前，除了官⽅快閃店（3 ⽉ 14 ⽇-23⽇），Live Nation Taiwan 再次宣布打造僅為期三天的官⽅周邊店 「TWICE＜THIS ISFOR＞WORLD TOUR IN TAIPEI OFFICIAL MERCHANDISE STORE 官⽅周邊店」，成為「3 ⽉ TWICE ⽉」的第⼆波話題焦點。

屆時將於3 ⽉ 20 ⽇⾄ 22 ⽇，在松⼭⽂創園區 4 號及 5 號倉庫限時登場。為了讓歌迷完整體驗朝聖 TWICE 的旅程，更在 2 號及 3 號倉庫精⼼打造沉浸式打卡裝置區，像是巨型「TWICE」立體雕字搭配炫⽬光影投射、巡迴標準字⾃拍鏡牆、九位成員專屬⼤型打卡牆，以及重返⾼雄場的全員親筆簽名海報。從入⼝到每個⾓落都充滿巡演氛圍，打造宛如走進 TWICE 世界巡迴現場的朝聖空間，勢必成為 ONCE 必訪的夢幻打卡聖地。

現場同步販售巡迴官⽅周邊，⼈氣必備的官⽅⼿燈、T-Shirt、球衣、帽⼦、丹寧托特包等通通到⿑，更準備誠意滿滿的滿額贈，讓 ONCE 在整個三⽉都能被 TWICE 的魅⼒緊緊包圍，把屬於 TWICE 的應援熱潮⼀路延續到⼤巨蛋開唱時刻。

除了獨佔設計款周邊，官⽅周邊店加碼祭出新滿額禮。凡於現場單筆消費達新台幣1800 元（含）以上，即可獲得 TWICE LOGO 及官⽅娃娃鑰匙圈 1 個（共 12 款）同時比照快閃店，為維持現場秩序及動線安全，本次周邊店將採「線上實名制預約」，粉絲需先於 3 ⽉ 12 ⽇上午 11:00 透過拓元售票系統進⾏預約，屆時僅有預約成功並攜帶實體票券者，⽅能進入區域購買官⽅周邊商品，數量有限。

