台灣旅客拿下「亞洲最懂吃」冠軍！美食體驗已躍升為前三大旅行動機

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒
台灣旅客是「亞洲最懂吃」冠軍，第二、三名是越南與南韓。　圖：Agoda／提供
【旅奇傳媒/編輯部報導】出國做功課先存「必吃清單」的舉手！數位旅遊平台 Agoda 公布《2026旅遊展望》調查，直接替台灣旅客蓋章認證「最懂吃」，在「亞洲最熱愛美食旅行」旅客排行中，台灣奪下第一，近半數（47%）台灣旅客表示「美食體驗」是旅行的重要動機。第二、第三名則是越南（35%）與南韓（34%），也顯示亞洲旅客的旅行模式正在轉變，美食不再只是行程裡的配角，而是促使大家訂機票、安排假期的主因之一。

根據《2026旅遊展望》調查指出，「美食體驗」已躍升為亞洲旅客前三大旅行動機，相較去年還在第六名，今年衝進前三，顯示美食的存在感正在全面升級，現在很多人旅行不是「順便吃」，而是「為了吃而去」，甚至連住哪一區、怎麼排景點，都會跟著餐廳名單走，想把當地味道吃得更到位。

台灣奪下第一，反映出台灣旅客強烈的「美食優先」旅行習慣。許多人會以招牌料理規劃行程，出發前先存好必吃清單，並安排夜市、地方名物與巷弄愛店的踩點路線，讓旅程更貼近在地、更有個人風格，也更值得回味。

至於其他市場，馬來西亞（33%）與日本（32%）分居第四、第五，後續依序為印尼（31%）、泰國（20%）與印度（8%），同樣展現對「吃遍世界」的高度興趣。

Agoda 台灣總經理柴季珊表示：「美食已成為影響旅客旅行方式的重要元素，台灣名列第一也反映旅客確實會用味蕾來規劃旅程。從夜市經典小吃、在地人推薦的巷弄愛店，到地方特色料理，台灣旅客越來越常依照『想吃什麼』來決定目的地與行程安排。Agoda 一站式提供住宿、機票與活動體驗，希望協助旅客更輕鬆規劃符合預算與風格的旅程，享受更有滋味的旅行體驗。」想展開下一趟美食冒險的旅客，可透過 Agoda 規劃你的下一趟吃貨旅行。

美食

