春天一到就想拎咖行李箱出走 從經典、童趣、個性到實用選出你的旅行好搭檔

聯合新聞網／ 記者江佩君／即時報導
圖／RIMOWA提供
圖／RIMOWA提供

進入春天，溫柔的陽光讓天空少了冷冬的陰霾，花草樹木抽出新芽、接力綻放，讓春天也是最受歡迎、最適合賞花旅行的季節。正要汰舊換新入手旅行裝備的你，來看近期有哪些特色與實用好物，準備好就馬上出發吧。

★不只大人，RIMOWA也有適合小孩的旅行箱

RIMOWA Essential Lite系列Cabin U行李箱，Starfish Orange海星橙與Scuba Blue海浪藍。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Essential Lite系列Cabin U行李箱，Starfish Orange海星橙與Scuba Blue海浪藍。圖／RIMOWA提供

RIMOWA精選多款繽紛色彩行李箱，回應全家出遊的各種喜好需求，讓孩子也可以擁有專屬於自己風格的行李箱。

首先推薦給大人的，是Essential系列Terracotta赤陶色行李箱。赤陶色，不像紅色般火熱直接，介於紅褐色與橙褐色之間的溫暖大地色調，有著溫潤與自然，飽滿且復古的質感，也象徵詮釋成熟旅程的節奏，為旅人與旅途注入沉穩而不張揚的風格表情。Essential系列行李箱以輕量耐用的聚碳酸酯材質打造，外觀搭配品牌標誌性的溝槽設計，分別有Cabin、Check-In M 與Trunk Plus三款行李箱尺寸，對應短途出行至長程旅行的不同需求。

RIMOWA Essential系列Terracotta赤陶色行李箱。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Essential系列Terracotta赤陶色行李箱。圖／RIMOWA提供

另外，也為孩童們或擁有童心的成年人，推薦Essential Lite系列Cabin U行李箱充滿童趣的設計。Starfish Orange海星橙以溫暖飽和的橘色調為靈感，Scuba Blue海浪藍以明亮的藍綠色彩，各自展現活力。這系列作也是品牌最輕量的行李箱，讓任何年齡層使用者皆能輕鬆拉行。外觀以耐用聚碳酸酯材質打造，並隨附交通工具、自然世界與海洋生物三大主題貼紙，讓旅人依心情自由裝飾，展現個人風格。

★最搞怪行李箱與最潮酒店的結合，CRASH BAGGAGE × The Standard

CRASH BAGGAGE × The Standard限量登機箱，隨箱附上兩組聯名貼紙，讓旅人可依照個人風格自由客製行李箱，13,800元。圖／恆隆行提供
CRASH BAGGAGE × The Standard限量登機箱，隨箱附上兩組聯名貼紙，讓旅人可依照個人風格自由客製行李箱，13,800元。圖／恆隆行提供

最愛搞怪的行李箱CRASH BAGGAGE，攜手時髦活潑的精品酒店品牌The Standard酒店，2026以象徵速度與好運的馬年紅為靈感，推出聯名限定款全新Standard-Red登機箱。

兩者都擁有自由不設限的精神，選用CRASH BAGGAGE最經典的Icon系列，高飽和度的紅色箱身，大膽、搶眼，如同The Standard酒店忠於自我的態度。CRASH BAGGAGE × The Standard限量登機箱，隨箱附上兩組聯名貼紙與The Standard專屬標籤，貼紙設計靈感源自The Standard酒店豐富多彩的視覺語彙，將品牌標誌、圖案與紋樣重新解構，另有CRASH BAGGAGE品牌哲學貼紙，讓旅人可依照個人風格自由客製行李箱。

★TUMI馬年限量系列多種包型選擇

TUMI馬年限量系列Voyageur Q Tote托特包，11,600元。圖／TUMI提供
TUMI馬年限量系列Voyageur Q Tote托特包，11,600元。圖／TUMI提供

TUMI迎接馬年，特別在設計注入馬術細節，重新詮釋Alpha Bravo、Voyageur及Belden經典系列。以實用耐看的黑色為主體，加入棕色皮革細節，讓整體輪廓更有層次對比。三個系列均有後背包、托特包、斜背包或收納袋等選擇，無論是城市裡的短程旅行或是長途旅程，都可挑選到適合自己的機能性出遊配件。

TUMI馬年限量系列Alpha Bravo Navigation後背包，22,800元。圖／TUMI提供
TUMI馬年限量系列Alpha Bravo Navigation後背包，22,800元。圖／TUMI提供

★PORTER INTERNATIONAL的收納小能手

PORTER INTERNATIONAL DEAN系列斜背包，內置平口、拉鍊、卡片夾層等設計，實現高效收納，4,350元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供備註
PORTER INTERNATIONAL DEAN系列斜背包，內置平口、拉鍊、卡片夾層等設計，實現高效收納，4,350元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供備註

出國最需要一個小巧且功能分類齊全的包款，方便逐一放置各類卡片、票券、護照、鈔票、隨身小物等。PORTER INTERNATIONAL的DEAN系列以方正輪廓就尚輕盈機能設計與俐落線條塑造中性風格。小巧卻功能齊全，內置平口、拉鍊與卡片夾層設計，實現高效收納，輕便的斜掛上身，一包即可容納隨身所需，讓出行更輕快更自在。

