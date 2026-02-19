快訊

115大考攻略／選對專業就鑲金 輔導專家帶普高生選科大

懶人包／過年聚會炒熱氣氛！8款任天堂Switch 2闔家歡遊戲推薦 派對、競賽統統有

小孩成財神爺代言人！男童隨手挑1張 母刮出100萬嗨喊：教育基金有了

過年不想出門照樣買到剁手！「網購春節限時優惠」快鎖定

聯合新聞網／ 記者陳立儀／台北報導
Yahoo購物中心2月22日前結合滿額回饋、進站好禮等好康加碼，搶攻年節採買需求。圖／Yahoo購物中心提供
Yahoo購物中心2月22日前結合滿額回饋、進站好禮等好康加碼，搶攻年節採買需求。圖／Yahoo購物中心提供

農曆春節連假已經過了一半，剩餘的假期如果懶得出門，網購平台準備了豐富的限時優惠與活動，動動眼睛和手指就能買個過癮。

蝦皮購物

蝦皮直營2月20日至2月25日推出「新春不打烊」最低5折起，TTL台酒袋裝泡麵全系列原價135元、限定優惠價105元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮直營2月20日至2月25日推出「新春不打烊」最低5折起，TTL台酒袋裝泡麵全系列原價135元、限定優惠價105元。圖／蝦皮購物提供

蝦皮直營2月20日至2月25日針對美食飲品、居家生活用品等熱銷商品推出「新春不打烊」最低5折起優惠，TTL台酒袋裝泡麵全系列原價135元、限定優惠價105元；鮮一杯濾掛綜合50入分享盒原價1,000元、限定優惠價459元。消費滿49元即可享蝦皮店到店免運無限次，最快當日到貨。

蝦皮購物2月21日「超級品牌日」，蝦皮直營推薦華元餅乾派對箱（48小包入）原價420元、限定優惠價259元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物2月21日「超級品牌日」，蝦皮直營推薦華元餅乾派對箱（48小包入）原價420元、限定優惠價259元。圖／蝦皮購物提供

此外，於蝦皮購物2月21日「超級品牌日」、2月25日「商城狂購節」下單還可分別享品牌會員8.5折及8折優惠券。2月21日「超級品牌日」蝦皮直營推薦日本寶僑P&G 4D洗衣球Ariel／Bold洗衣凝膠球補充包27～39顆原價269元、限定優惠價199元；華元餅乾派對箱（48小包入）原價420元、限定優惠價259元。 2月25日「商城狂購節」蝦皮直營推薦好來超氟強化琺瑯質牙膏（175g×2＋50g）／（250g×2＋50g）超值組原價179元、限定優惠價127元；Kotex靠得住草本抑菌衛生棉抑菌加強版護墊日用／夜用／護墊原價179元、限定優惠價139元。

蝦皮購物2月25日「商城狂購節」，蝦皮直營推薦Kotex靠得住草本抑菌衛生棉抑菌加強版護墊日用／夜用／護墊原價179元、限定優惠價139元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物2月25日「商城狂購節」，蝦皮直營推薦Kotex靠得住草本抑菌衛生棉抑菌加強版護墊日用／夜用／護墊原價179元、限定優惠價139元。圖／蝦皮購物提供

●Yahoo購物中心

Yahoo購物中心「馬年神助攻」開跑，2月22日前消費滿2,000就送200購物金，還有各式進站遊戲拿好禮。圖／Yahoo購物中心提供
Yahoo購物中心「馬年神助攻」開跑，2月22日前消費滿2,000就送200購物金，還有各式進站遊戲拿好禮。圖／Yahoo購物中心提供

Yahoo購物中心2月22日前消費滿2,000元最高回饋400購物金，「快速到貨專區」春節期間全年無休，非快速到貨商品將於2月23日起陸續出貨。

活動期間進站Yahoo購物中心玩線上擲筊，天天抽最高888 OPENPOINT以及肯德基、必勝客等美食優惠券；玩消消樂遊戲輕鬆拿Yahoo購物中心100元折價券、Playio 10萬金幣與寶石，完成遊戲再抽9,999 OPENPOINT、明星3缺1 20週年麻將組等好禮；天天進站玩刮刮樂，有機會贏得888 OPENPOINT紅包、明星3缺1 168,888遊戲幣等好禮。

Yahoo購物中心推薦PASEO百拭柔4層頂極舒柔抽取式衛生紙90抽10包，原價299元、2月28日前優惠價199元；citimobi上網卡eSIM日本7天上網吃到飽（每日1GB高速流量，可熱點）原價345元、2月28日前優惠價315元。

●friDay購物

friDay購物即日起至2月24日推出「好運加馬」迎春促銷，話題好物最低168元、指定品領券5折起。圖／friDay購物提供
friDay購物即日起至2月24日推出「好運加馬」迎春促銷，話題好物最低168元、指定品領券5折起。圖／friDay購物提供

friDay購物即日起至2月24日推出「好運加馬」迎春促銷，話題好物最低168元起、指定品領券5折起，新年必備的新衣鞋包限時最低3.3折起。

friDay購物即日起至2月24日推出「好運加馬」迎春促銷，msi微星Modern 15 F1MG 842TW 15吋商務筆電（贈電競包＋滑鼠），原價25,900元、限時特價21,874元。圖／friDay購物提供
friDay購物即日起至2月24日推出「好運加馬」迎春促銷，msi微星Modern 15 F1MG 842TW 15吋商務筆電（贈電競包＋滑鼠），原價25,900元、限時特價21,874元。圖／friDay購物提供

原價近萬元FANLAI自動炒菜機，活動期間限時優惠5,168元，挑戰全網最低價；同步推出開春限定領券5折起優惠，像是COACH ROWAN斜背方包原價8,600元、限時特價2,799元；The North Face 3合1防水透氣兩件式外套原價近萬元、限時特價5,980元。

friDay購物即日起至2月24日推出「好運加馬」迎春促銷，TATUNG大同10人份多功能全不鏽鋼電鍋奶茶／燕麥色TAC-10L-MCBI，原價3,980元、限時特價2,980元。圖／friDay購物提供
friDay購物即日起至2月24日推出「好運加馬」迎春促銷，TATUNG大同10人份多功能全不鏽鋼電鍋奶茶／燕麥色TAC-10L-MCBI，原價3,980元、限時特價2,980元。圖／friDay購物提供

年終獎金、壓歲錢必買商品推薦全新上市Dyson戴森HJ10噴射氣流空氣清淨機、三星3.1.2聲道家庭劇院聲霸、三星FollowMe 4K 32吋智慧聯網螢幕組等，都只要萬元左右就能入手，搭配多重限時折扣，超值度再升級。

●momo購物網

momo購物網2月15日起限時推出「金馬獻瑞．瓜分100萬」，鎖定滿額消費會員共同瓜分百萬獎金；2月18日起推出「金馬報喜刮mo幣」活動，每日進入活動頁即享刮刮樂驚喜，最高可賺$20 mo幣與168折價券。2月20日至2月21日壓軸推出「過年加碼送mo幣」，單日累計消費滿額登記即享$888 mo幣。

●附註：各網購平台詳細優惠活動內容、商品售價以網頁、APP公告為準。

購物中心 網購 春節 美食 蝦皮購物

相關新聞

過年不想出門照樣買到剁手！「網購春節限時優惠」快鎖定

農曆春節連假已經過了一半，剩餘的假期如果懶得出門，網購平台準備了豐富的限時優惠與活動，動動眼睛和手指就能買個過癮。 ●蝦皮購物 蝦皮直營2月20日至2月25日針對美食飲品、居家生活用品等熱

國際建築品牌「Zaha Hadid」在台要蓋新大樓了！以蘭花為靈感「國家創新創業金融大樓」融合設計與歷史再造亮點1次看

國際建築界再傳重磅消息，已故建築女爵Zaha Hadid所創立的Zaha Hadid Architects，確認將在台北推出全新作品。這座名為「國家創新創業金融中心」的開發案，預計落腳北門特區核心地段，結合金融、辦公與創新產業機能，未來可望成為串聯台北西區門戶的重要新地標，也讓城市天際線再添話題焦點。

元宵節「馬年卡通燈籠」必收！7-ELEVEN「14款人氣IP」只要49元 全家「超人力霸王拍拍燈」滿額送

「馬年卡通燈籠」搶先蒐！7-ELEVEN「14款人氣IP」只要49元 全家「超人力霸王拍拍燈手環」滿額送

這樣才是「有效拜財神」！2026馬年「拜財神」攻略直接抄 選對時間、供品很重要

有效拜財神！2026馬年拜拜求好運，但你拜對了嗎？重中之重的「拜財神」攻略1次看，收藏起來每年照著做，讓吉祥的光照耀你。

全台首座「AI智慧商場」！台北「百貨新地標」亮點曝光 「近8千坪購物空間、戶外綠地廣場」2027年開幕

台北「商場新地標」！全台首座「AI智慧商場」進駐台北大直，近8,000坪超大購物空間，串連周邊百貨，預計...

大年初一傳貼圖賀新年就開運！入手LINE馬年貼圖抽10萬馬爾地夫旅遊金

根據LINE官方數據統計，大年初一是台灣用戶全年傳送貼圖量的最高峰！看準這波熱潮，LINE貼圖即日起至2月19日推出「馬力全開貼好運」系列活動，透過「買、送、傳、戳、刮」五重奏好禮，與全台用戶一同迎馬

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。