過年不想出門照樣買到剁手！「網購春節限時優惠」快鎖定

農曆春節連假已經過了一半，剩餘的假期如果懶得出門，網購平台準備了豐富的限時優惠與活動，動動眼睛和手指就能買個過癮。

●蝦皮購物

蝦皮直營2月20日至2月25日推出「新春不打烊」最低5折起，TTL台酒袋裝泡麵全系列原價135元、限定優惠價105元。圖／蝦皮購物提供

蝦皮直營2月20日至2月25日針對美食飲品、居家生活用品等熱銷商品推出「新春不打烊」最低5折起優惠，TTL台酒袋裝泡麵全系列原價135元、限定優惠價105元；鮮一杯濾掛綜合50入分享盒原價1,000元、限定優惠價459元。消費滿49元即可享蝦皮店到店免運無限次，最快當日到貨。

蝦皮購物2月21日「超級品牌日」，蝦皮直營推薦華元餅乾派對箱（48小包入）原價420元、限定優惠價259元。圖／蝦皮購物提供

此外，於蝦皮購物2月21日「超級品牌日」、2月25日「商城狂購節」下單還可分別享品牌會員8.5折及8折優惠券。2月21日「超級品牌日」蝦皮直營推薦日本寶僑P&G 4D洗衣球Ariel／Bold洗衣凝膠球補充包27～39顆原價269元、限定優惠價199元；華元餅乾派對箱（48小包入）原價420元、限定優惠價259元。 2月25日「商城狂購節」蝦皮直營推薦好來超氟強化琺瑯質牙膏（175g×2＋50g）／（250g×2＋50g）超值組原價179元、限定優惠價127元；Kotex靠得住草本抑菌衛生棉抑菌加強版護墊日用／夜用／護墊原價179元、限定優惠價139元。

蝦皮購物2月25日「商城狂購節」，蝦皮直營推薦Kotex靠得住草本抑菌衛生棉抑菌加強版護墊日用／夜用／護墊原價179元、限定優惠價139元。圖／蝦皮購物提供

●Yahoo購物中心

Yahoo購物中心「馬年神助攻」開跑，2月22日前消費滿2,000就送200購物金，還有各式進站遊戲拿好禮。圖／Yahoo購物中心提供

Yahoo購物中心2月22日前消費滿2,000元最高回饋400購物金，「快速到貨專區」春節期間全年無休，非快速到貨商品將於2月23日起陸續出貨。

活動期間進站Yahoo購物中心玩線上擲筊，天天抽最高888 OPENPOINT以及肯德基、必勝客等美食優惠券；玩消消樂遊戲輕鬆拿Yahoo購物中心100元折價券、Playio 10萬金幣與寶石，完成遊戲再抽9,999 OPENPOINT、明星3缺1 20週年麻將組等好禮；天天進站玩刮刮樂，有機會贏得888 OPENPOINT紅包、明星3缺1 168,888遊戲幣等好禮。

Yahoo購物中心推薦PASEO百拭柔4層頂極舒柔抽取式衛生紙90抽10包，原價299元、2月28日前優惠價199元；citimobi上網卡eSIM日本7天上網吃到飽（每日1GB高速流量，可熱點）原價345元、2月28日前優惠價315元。

●friDay購物

friDay購物即日起至2月24日推出「好運加馬」迎春促銷，話題好物最低168元、指定品領券5折起。圖／friDay購物提供

friDay購物即日起至2月24日推出「好運加馬」迎春促銷，話題好物最低168元起、指定品領券5折起，新年必備的新衣鞋包限時最低3.3折起。

friDay購物即日起至2月24日推出「好運加馬」迎春促銷，msi微星Modern 15 F1MG 842TW 15吋商務筆電（贈電競包＋滑鼠），原價25,900元、限時特價21,874元。圖／friDay購物提供

原價近萬元FANLAI自動炒菜機，活動期間限時優惠5,168元，挑戰全網最低價；同步推出開春限定領券5折起優惠，像是COACH ROWAN斜背方包原價8,600元、限時特價2,799元；The North Face 3合1防水透氣兩件式外套原價近萬元、限時特價5,980元。

friDay購物即日起至2月24日推出「好運加馬」迎春促銷，TATUNG大同10人份多功能全不鏽鋼電鍋奶茶／燕麥色TAC-10L-MCBI，原價3,980元、限時特價2,980元。圖／friDay購物提供

年終獎金、壓歲錢必買商品推薦全新上市Dyson戴森HJ10噴射氣流空氣清淨機、三星3.1.2聲道家庭劇院聲霸、三星FollowMe 4K 32吋智慧聯網螢幕組等，都只要萬元左右就能入手，搭配多重限時折扣，超值度再升級。

●momo購物網

momo購物網2月15日起限時推出「金馬獻瑞．瓜分100萬」，鎖定滿額消費會員共同瓜分百萬獎金；2月18日起推出「金馬報喜刮mo幣」活動，每日進入活動頁即享刮刮樂驚喜，最高可賺$20 mo幣與168折價券。2月20日至2月21日壓軸推出「過年加碼送mo幣」，單日累計消費滿額登記即享$888 mo幣。

●附註：各網購平台詳細優惠活動內容、商品售價以網頁、APP公告為準。