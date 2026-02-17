大年初一傳貼圖賀新年就開運！入手LINE馬年貼圖抽10萬馬爾地夫旅遊金

快訊

聯合新聞網／ 記者黃筱晴／即時報導
LINE貼圖即日起至2月19日推出「馬力全開貼好運」系列活動。圖／LINE提供
LINE貼圖即日起至2月19日推出「馬力全開貼好運」系列活動。圖／LINE提供

根據LINE官方數據統計，大年初一是台灣用戶全年傳送貼圖量的最高峰！看準這波熱潮，LINE貼圖即日起至2月19日推出「馬力全開貼好運」系列活動，透過「買、送、傳、戳、刮」五重奏好禮，與全台用戶一同迎馬年。

活動期間只要入手指定的馬年活動貼圖、表情貼或主題，即有機會獲得高達10萬元的馬爾地夫旅遊金。此外，針對2月情人節春節雙重佳節，官方更加碼推出「雙節連動」福利，同時入手情人節、過年活動貼圖可加獲獎品券。每日傳送貼圖給親朋好友拜年還有機會領取LINE POINTS 888點，官方帳號亦提供戳紅包與向賴編拜年刮代幣活動，讓大家新的一年馬上有獎。

入手活動貼圖/表情貼/主題，馬爾地夫10萬旅遊金等你拿。記者黃筱晴／攝影
入手活動貼圖/表情貼/主題，馬爾地夫10萬旅遊金等你拿。記者黃筱晴／攝影

回顧2025年貼圖榜單，IP角色呈現百花齊放態勢。除了話題度持續居高不下的「吉伊卡哇」，許多社群新面孔也因其獨特魅力迅速上位。LINE觀察發現，現代用戶更青睞「情緒直接」、「台味語感」及「互動性強」的貼圖內容。創作者透過精準的中文翻譯與劇情化呈現，成功跨越世代隔閡，引發廣泛共鳴。

值得關注的是，2025年也是「表情貼」市場大爆發的一年。隨著「表情回應」功能的普及，用戶互動模式從單張傳送延伸至直接回應訊息。據統計，平均每月使用表情回應的用戶數已達940萬，其中又以各種形式的「讚」最受歡迎，顯示給予他人肯定與鼓勵仍是台灣用戶最強烈的情感需求。

新的一年就從傳貼圖互道恭喜、買貼圖試手氣開始！

活動網站：https://lin.ee/CTDsCo9

馬年LNY貼圖一次看：https://lin.ee/QF065qX

LINE 情人節 馬爾地夫 春節 吉伊卡哇

