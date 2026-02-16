農曆新年6大串流平台最強追劇指南 熱血動作、燒腦懸疑、浪漫療癒一次送上

馬年春節同樣迎來超長9天假期，除了例行性的拜年、走春、領紅包，最快樂的莫過於窩在沙發「報復性追劇」。無論你是想看熱血動作、燒腦懸疑，還是想在團圓時刻找部全家共賞的療癒好戲，各大影音平台已準備好最豪華的賀歲片單。準備好零食與遙控器，這份追劇指南助你連假期間話題不間斷！

Netflix

Netflix祭出多部強檔影劇搶攻賀歲檔。由鄭伊健領銜主演的台劇《百萬人推理》，以網紅文化結合死亡預言，燒腦劇情成為長假首選；韓劇則有申惠善和李浚赫主演的犯罪懸疑劇《莎拉的真偽人生》，揭開名媛背後的驚人謊言。歐美影集同樣精彩，律政劇《下流正義》與動作爽劇《暗夜情報員》新季度雙雙回歸，緊湊節奏最適合年假一次追完。此外，實境秀《戈登拉姆齊的巔峰饗宴》展現主廚創業的艱辛與熱血，為新年注入滿滿動力。

Disney+

近期推出多部華語原創影集，新年首推大年初四首播的療癒職人劇《動物園》邵雨薇與王柏傑時隔5年再度合體，走進壽山動物園展現保育員的酸甜苦辣，溫暖情節堪稱開春最暖心之作。此外，開播立刻登上收視冠軍的《凶宅專賣店》由李銘順、范少勳及陳姸霏領銜主演，透過菜鳥房仲視角，將靈異驚悚轉化為感人至深的亡靈故事。兩部作品風格迥異，卻都能快速拉近親友間的共同話題。

Apple TV

Apple TV近期發表2026年度豪華陣容，涵蓋13部原創影集、5部電影及多項頂尖體育賽事直播規劃，並將每週推出全新原創內容。農曆新年期間，首推熱播中的暖心喜劇《誠實診療室》第3季，故事延續心理醫生吉米以「直言不諱」的療法修補患者與自身人生的療癒旅程，幽默與淚點交織，連假必看。電影《換乘真愛》由伊莉莎白歐森與麥爾斯泰勒主演，設定在奇幻的死後世界，描述女主角必須在共度一生的伴侶與等待67年的初戀間做出「永恆」的抉擇。從暖心療癒、奇幻浪漫，到熱血沸騰的運動賽事直播，，提供更多元的感官享受。

遠傳friDay影音

集結獨家新劇與年度爆款一次看，《理事長與我的秘密》上演崔鎮赫霸總魅力；《比熊貓更不會戀愛的我們》由生田斗真帶來另類戀愛觀；松嶋菜菜子《米之女》痛快追稅，松田龍平在《偵探先生，你的背包開了喔》解謎溫泉小鎮。話題續作《模範計程車3》跨國回歸，電影、綜藝、動畫天天更新，春節宅家追好追滿。

即日起至3月8日推出新春強檔「金喜大賞」，官網購買「影劇暢看90天儲值方案」，除加贈45天觀看天數外，再送6張單片券及500點會員點數，還有機會抽中價值逾萬元的「黃金小金豆」及最新Nintendo Switch 2主機。

中華電信MOD、Hami Video影劇館+

獨家首播全台票房突破2億元的動畫電影《名偵探柯南 獨眼的殘像》，同步策劃「柯南馬拉松」專區。基努李維主演的爆笑新片《捍衛天使》、舒淇首次自編自導作品《女孩》與金城武睽違8年新作《風林火山》也不可錯過。另有韓團演唱會輪番上線，TWICE《ONE IN A MILL10N》、BTS、SEVENTEEN演唱會、《aespa：WORLD TOUR IN CINEMAS》演唱會電影都將接力登場。

Hami Video推出新春限時優惠，即日起至3月3日訂購影劇館+90天方案只要399元；即日起於網路門市申辦MOD家速方案，最高可獲Hami Point 2,600點；中華電信行動與寬頻客戶申辦指定年約方案再送Hami Point 100點，並可搭配Netflix或Disney+享合購優惠。

台灣大MyVideo

春節期間首推周星馳全系列電影、韓影話題作《全知讀者視角》、跟播韓劇《榮耀：她們的法庭》、懸疑台劇《那些你不知道的我》，以及BBC人氣兒童動畫《妙妙犬布麗》，一次滿足全家大小春節追劇需求。

2月底前，至MyVideo官網申辦「新春紅包」指定方案，最高可現領188元看片金，立即「無痛解鎖」《一戰再戰》、《唐頓莊園：盛世終章》等強檔付費新片。同步加碼「看片就抽好禮」活動，凡租借或購買《魔法壞女巫》、《魔戒系列》、《DC英雄樂高》等電影或套裝，即有機會把電影聯名樂高帶回家。

近期台灣大哥大更宣布攜手Amazon，於台灣獨家推出Prime Video電信方案，全用戶享7.1折優惠，年約每月僅120元即可暢看《魔戒：力量之戒》、《黑袍糾察隊》、《異塵餘生》等熱門片單。即日起至2月28日申辦並登記，還有機會抽中市價2萬元Sony智慧聯網顯示器或AirPods Pro。