初一全台量販超市福袋試手氣！拼保時捷電動車、88萬金條、iPhone 17帶回家

開春試手氣，大年初一全台超市、量販福袋買起來，為新年帶來好兆頭！

2月17日大年初一上午9:00起，全聯與大全聯實體門市限量開賣新春福袋，主打「通路最高中獎率」。今年僅釋出8萬組抽獎序號，獎項數超過700個，中獎率較去年提升1.6倍，並攜手美國戶外生活風格品牌POLER，推出福袋與福箱2種型式、共3款商品，限量7萬個，包括售價600元的「POLER經典保溫保冷托特袋組」、600元的「POLER休閒多用擴充袋組」，以及售價900元、內含2組抽獎序號的「POLER4吋摺疊推車組福箱」，購買越多，中獎機會越高。

最大獎祭出市價約367萬元的PORSCHE Macan EV白色款，以及市價約190萬元的Mercedes-Benz GLA180摘星版黑色。大年初一另加碼推出到店好禮，於全聯與大全聯單筆消費滿500元，即可限量獲得「十全十美發財金」乙份，刷會員條碼購買福袋即可自動參加抽獎。全聯門市除夕2月16日營業至17:00，初一至初三營業至21:00，初四營業至17:00，初五起恢復正常；大全聯除夕營業至17:00，初一起依各門市原訂時間營業，實際情況以各店公告為準。

限量馬年福袋將於大年初一2月17日上午10:00在全台家樂福量販與超市同步開賣，每袋售價198元，全台限量15,000個，內容物為價值近500元的熱銷食品，並附上1張刮刮卡，主打「張張有獎」。最大獎為可保值且具增值潛力的「88萬馬年金條」，將送出1名幸運得主，其他獎項涵蓋行李箱、保溫杯、沙龍級吹風機、真無線藍牙耳機、保養組合與香氛禮盒，刮刮卡獎項總價值超過230萬元，另有各7,000名InLove Café美式咖啡與家樂福20元購物金等即時獎。家樂福除夕2月16日營業至17:00，初一上午10:00起開店，初二起恢復正常營業。

愛買量販

馬年刮刮卡「馬上有獎」發售規模突破11萬張再創新高，今年主打「馬上中獎、人人有獎」，每張售價100元，即有機會把iPhone 17全系列手機帶回家。頭獎為iPhone 17 Pro Max 256GB共3名，二獎iPhone 17 Pro 256GB共5名，三獎iPhone Air 256GB共5名，另還準備Apple Watch SE3 40mm、大同11人份百年不鏽鋼電鍋等多項實用好禮，張張有獎，讓民眾新春試手氣、討個好彩頭。

愛買同步推出支付加碼活動，使用HAPPY GO Pay購買馬年刮刮卡，可享限量加碼回饋HAPPY GO點數100點。除3C與家電大獎外，刮刮卡亦可兌換肯德基、必勝客等連鎖餐飲通路專屬優惠券，從年節前一路延續到新春假期。全台門市除夕當天營業至18:00，初一起正常營業。

Mia C'bon

新春開運福袋於2月17日大年初一上午11:30限量發售，內容包含野村美樂圓餅家庭包、日本青森縣青天霹靂米、富錦樹星級紅燒牛肉麵、梅田日式無籽梅干、日本蘋果汁等，總價值達2,000元，並附上Mia C'bon logo麻編織袋，新春優惠價699元，全台限量1,000袋，每人限購1袋。春節期間百貨進駐門市依所屬百貨公司公告為準；街邊店除夕17:00打烊，初一10:00起正常營業。

city’super

city’super於2月17日大年初一至2月20日初四期間限定推出多款限量福袋，數量有限，售完為止。主打的city’super限量福袋每袋售價800元，嚴選各國人氣美食，商品市值皆享20%以上回饋，每袋更內含1張ROYCE'生巧克力兌換券，可至各店ROYCE'專櫃兌換。

福袋中還隱藏多項驚喜好禮，包括人氣小家電、ROOTS野餐墊、ROOTS推車、city’super環保袋、iwaki密封罐及500元商品抵用券等，獎項依各店現場為準。同步登場的ROYCE'限量福袋每袋售價500元，推出2款人氣巧克力組合，整體回饋高達43%以上，並有機會獲得額外隱藏好禮。city’super春節營業時間依各百貨公告為準。

好市多除夕當天全台賣場營業時間為9:00～18:00，加油站7:00～19:00；初一全台賣場休息1天，初二起恢復正常營業。