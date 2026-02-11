聽新聞
網怨沒發票 Super Junior 20周年特展混亂主辦單位被罵翻！警方到場了

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
SJ二十周年展覽在台北登場，但現場狀況混亂，粉絲抱怨連連。圖／摘自IG
SJ二十周年展覽在台北登場，但現場狀況混亂，粉絲抱怨連連。圖／摘自IG

韓流帝王Super Junior時常來台，被粉絲戲稱把台灣當「灶咖」在跑，更有多項觀光代言、演唱會、見面會等活動，他們的官方20周年紀念特展近日也在台展開。不過展覽本周一開始後，抱怨聲連連，今（11）日在Threads上引起熱議，有粉絲抱怨排隊數個小時買不到周邊商品，更多人被延後進場，民眾不滿花錢買票卻得不到應該有的服務，決定報警處理，晚間已有警方到場了解情況。

該展覽號稱回顧SJ出道20年的歷程，展內包括珍貴影像、專輯設計與舞台造型，本月9日起至22日在新光三越A9 9F登場。但現場狀況不斷，由於展覽採分時段入場，每張票650元，每場次60分鐘，但許多購票民眾抱怨，至少延遲了半小時才入場，入場後又是一團亂，周邊和限購規則講不清楚，排了老半天卻被告知現貨都賣光光，浪費時間和人力，還有不少人抱怨現場預購的商品竟然沒發票也沒任何證明，很怕事後不被主辦單位認帳。

不僅如此，還有粉絲在Threads抱怨展覽內的影片壞掉沒人處理，現場有人想退票，但被告知要是退票就不能預購周邊，還有人要趕車回中南部，搞得眾人身心俱疲。也有粉絲拍下現場狀況，有警方到場處理，但也有大批民眾還在現場等待預購商品。眼見展覽亂七八糟，已購買其他場次的粉絲紛紛擔心自己是否要先退票，以免當了冤大頭。

