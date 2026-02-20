話題度最高「柯博文小提燈」免費領！2026台北燈節「主題小提燈」發放時間、地點一次看

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／台北燈節提供
圖／台北燈節提供

2026「台北燈節」花博展區攜手《變形金剛》，除了有10公尺高「柯博文主燈」外，還有「柯博文小提燈」免費發放，領取資訊一次報你知。

圖／台北燈節提供
圖／台北燈節提供

每年都要領小提燈！2026「台北燈節」首度推出「雙展區、雙 IP」策展模式，西門展區由泡泡瑪特領軍，花博展區則攜手全球知名IP《變形金剛 TRANSFORMERS》。

圖／台北市觀傳局提供
圖／台北市觀傳局提供

其中，最受民眾關注的「變形金剛小提燈」免費發放資訊也同步公開，3/1起在雙展區、北市12行政區限量發放，領取地點完整曝光，每人限領一盞，發完為止。

2026台北燈節 「變形金剛小提燈」免費發放資訊

【雙展區】

發放時間：3/1～3/3每日15:00起

發放地點：

花博展區｜服務台（捷運圓山站1號出口，花博公園花牆前）

西門展區｜2號服務台（中山堂廣場，近衡陽路側）

【12行政區】

發放時間：3/1～3/2每日14:00起

發放地點：

大安區｜大安森林公園8號出入口

內湖區｜內湖公民會館

士林區｜士林區行政中心

文山區｜文山區行政中心前廣場

北投區｜北投慈后宮

中山區｜中山區行政中心

信義區｜信義區行政中心南側大門

松山區｜松山區行政中心

萬華區｜剝皮寮歷史街區

中正區｜中正紀念堂大孝門旁（臨愛國東路）

大同區｜大同區行政中心

南港區｜南港車站City Link廣場

