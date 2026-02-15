過年竟然要「吃粽子、領白包」？亞洲各國新年習俗大不同　帶你一次看

許多民眾都已經調整好心情，充滿期待農曆新年的到來。除了中國大陸、港澳、台灣等地，韓國、越南、新加坡、馬來西亞等國家，也都有度過農曆新年的傳統，也因各國歷史背景不同，而有「撈魚生」、「吃粽子」等不同的特色習俗，展現多元的文化特色。

【韓國】

韓國在新年初一時，會有祭祀祖先、說吉祥話、向長輩行大禮等習俗，民眾也會穿上傳統韓服或新衣服，迎接重要的新年到來。此外，韓國家庭會一起品嚐具有吉祥寓意的「年糕湯」，還有煎餅、燉排骨等應景料理；許多民眾還會參與傳統遊戲「擲柶」，享受闔家同樂的歡聚時光。另外在韓國的習俗中，晚輩向長輩拜完年之後，可獲得類似壓歲錢的「歲拜錢」，不過是裝在「白包」之中。

【越南】

農曆新年在越南稱為「元旦節」，越南家庭會在家中準備桃花或黃梅花，還有金橘盆景、五果盆等應景裝飾物。同時越南也有年夜飯、守歲、祭祖、發送壓歲錢、祭拜土地神、灶王爺等習俗，另外以芭蕉葉包裹的大粽子，也是越南餐桌不可或缺的新年美食。不同於台灣人熟悉的十二生肖，越南的十二生肖沒有「兔」，而是「貓」。

【新加坡】

農曆新年是當地華人的重要節日，通常初一、初二會放假。包括濱海灣花園、牛車水等地均會舉辦盛大且應景的新春活動，包括年貨市集、燈會等節目。另外新年首個週末，還有「妝藝大遊行」登場，乃是規模最大的街頭演出活動，吸引許多海內外觀光客參與。同時新加坡還會準備由生魚片、生菜絲、紅蘿蔔絲等豐富食材所組成的「魚生」料理，並透過「撈魚生」的方式，將食材高高撈起，象徵新年風生水起。

【馬來西亞】

馬來西亞同樣有「撈魚生」的習俗，另外在除夕餐桌上，必會準備由多種食材層層堆疊而起的「盆菜」，透過聚寶盆般的意象，象徵豐收、富裕、發財、團圓等多重寓意。另外在元宵節時，單身女性會在柑橘上寫下自己的名字與聯絡方式，再將柑橘丟入河川或湖邊，稱為「拋柑」；男性則會在另一頭將柑橘撈起，並於資料的主人聯繫，成為相當特別又趣味的求姻緣文化。