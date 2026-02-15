親子走春不傷腦筋 春節百貨商場話題盤點 年味、吃喝購物、娛樂一次到位

春節9天年假怎麼安排？百貨、購物中心是最能輕鬆抵達並滿足美食購物休閒娛樂需求的場所，來看看各家商場過年推出哪些話題活動吧。

新光三越2026走春盛宴，從K-POP到動漫IP、過年燈節到藝術展演，北中南打造百場系列活動。

【過年經典儀式感】

台北信義新天地2/17至2/20：大年初一到初四限定登場的獅皇競萬馬躍新春。

台南新天地2/17至2/22：由新春戰鼓、宋江陣及火舞表演攜手推出多項傳統民俗技藝展演，打造熱鬧磅礴的新春慶典活動。

台南小北門2/17至2/22：成功武館和鳳天神鼓等民俗技藝團隊演出的新春鼓藝節。

新光三越台北信義新天地最經典的過年儀式感，大年初一到初四限定登場的獅皇競萬馬躍新春。圖／新光三越提供

【沉浸K-POP魅力】

台中中港店：全台BLINKs準備好，「Blackpink In Your Area League Collection」快閃店來到台中了，還有台中場專屬優惠。

信義新天地A9：Super Junior出道20周年紀念展「SUPER RECORDS」台灣站在新光三越信義A9 9樓登場，採售票制入場，售票平台為Klook，入場即隨機贈送台灣限定紀念票卡。

「Blackpink In Your Area League Collection」快閃店來到台中了，還有台中場專屬優惠。圖／新光三越提供 Super Junior出道20周年紀念展「SUPER RECORDS」台灣站在新光三越信義A9 9樓登場。圖／摘自IG：SUPER RECORDS

【動漫IP大集合】

台北信義新天地A11：首度登台、全球銷量破8,000萬冊的日本人氣漫畫「TOKYO卍REVENGERS EXHIBITION 東京卍復仇者展最後的世界線」＋曼迪動漫狂歡祭快閃店。

台北信義新天地A8：療癒天團遇上和風壽司，「拉拉熊與角落小夥伴壽司主題快閃店」。

台北南西店：一次集結KiKi QUOKKA／Second Morning／PERCENTAGE／3MONTHS等11個熱門IP周邊商品的「MOIJA文創IP快閃店」

台北南西店：日本經典少女漫畫「凡爾賽玫瑰快閃店」。

台北南西店：集結三大人氣動漫－靈異教師神眉／光逝去的夏天／小林家的龍女僕快閃店。

台中中港店：YOYOGI PICK市集超人氣角色全明星。

台南新天地：水豚君の動物樂園POP UP STORE。

「TOKYO卍REVENGERS EXHIBITION東京卍復仇者展最後的世界線」＋曼迪動漫狂歡祭快閃店，在台北信義新天地A11推出。圖／新光三越提供

台北101四樓都會廣場呈現由花藝大師、CN Flower主理人凌宗湧操刀設計的「皇后花園」，以多種植物跟超過十種玫瑰為主軸構成大型藝術花園，加上以紅心、骰子、騎士造景，彷彿走進童話夢遊仙境場景，為春節帶來童話感的走春風景。同時，101樓也推出年度特展「蕨蘭之美」，同樣由凌宗湧策劃，以台灣蕨類與蘭花，為101樓換上新貌。

大年初一至初三每天都有春節賀歲表演，其中初一台北101董事長賈永婕將親自出馬帶來新才藝，並攜手財神爺與台北101兩大萌獸舞獅、101吉祥物全館巡遊，發送101個福氣紅包袋，跟入館的民眾賀歲拜年。

台北101四樓都會廣場呈現由CN Flower主理人凌宗湧操刀設計的「皇后花園」裝置。圖／台北101提供 台北101的101樓推出年度特展「蕨蘭之美」，由CN Flower主理人凌宗湧策劃，以台灣蕨類與蘭花，為101樓換上新貌。圖／台北101提供

每年大年初一至初三，SOGO台北店福袋開賣，總是能吸引眾多人潮特別為它早起排隊，初一至初三到SOGO買福袋即可參加刮刮樂活動，今年大獎是長榮航空皇璽桂冠艙巴黎、日本雙人來回機票，一連三天要送出126萬機票豪禮，此外，初一到初三還可再抽電動摺疊自行車、新春開運金幣等。此外，各樓面也推出福袋券，也有各自大獎可抽，新年想要試手氣，買福袋可說是擁有多重樂趣。

台灣百貨福袋始祖，SOGO台北店每年大年初一至初三開賣福袋，都是人潮票房保證。報系資料照片

★統一時代百貨台北店

統一時代每年春節在2樓夢廣場推出的打卡景點、樂高新春活動今年邁入第八年，今年現場規劃三大趣味團體闖關挑戰，邀請大小朋友組

隊奔馳賽道、挑戰新春好運。此外，DREAM PLAZA也首度加入樂高新春活動，在松高路大門設置樂高可愛造景打卡牆。

統一時代台北店、DREAM PLAZA兩館同步，初一當日各館前200名到館者，將贈送奉天宮發財金與好運刮刮卡，有機會刮中最大獎金飾5g龍鳳元寶(各館各1份)。新年初二至初五，統一時代百貨台北店加碼每日前200位到館者，發贈限量人氣廟宇開運好禮，分別贈送福興宮金鏟子鑰匙圈、文昌筆吊飾、太平媽行李吊牌與文武財神雙面錢母。

統一時代在2樓夢廣場推出樂高新春活動。圖／統一時代百貨提供

★大江購物中心

大江購物中心換上全新藝術裝置，以「開市迎福」為主題打造一系列年節造景，紅色牌樓、燈籠長廊與互動式裝置齊聚一樓中庭，呈現有如過年市集般的熱鬧氛圍，讓人一踏進商場就能感受濃濃年味。還有立體馬匹裝置，金黃色造型散發好運與奔騰氣勢，象徵新的一年「馬到成功」。除了靜態造景，大江購物中心也規劃「迎福籤運」互動式裝置，民眾只要按下按鈕，就能在螢幕上獲得馬年應景的祝福畫面，為新年討個好兆頭。

另外，初一至初三連續三天免費發送擁有逾三百年歷史的財神廟「桃園南崁五福宮」發財金，搭配馬年創意開運小卡，預計送出1,000份與顧客同樂。此外，每日前30名排隊的顧客，還可以參加紅包加碼抽獎遊戲，其中包括價值超過7千多元的純金元寶。

大江購物中心以「開市迎福」為主題打造一系列年節造景。圖／大江購物中心提供 大江購物中心初一至初三免費發送擁有逾三百年歷史的財神廟「桃園南崁五福宮」發財金，搭配馬年創意開運小卡，預計送出1,000份。圖／大江購物中心提供

★GLORIA OUTLETS華泰名品城

在春節檔期，華泰名品城戶外空間變身大型年味打卡裝置，打造兩大開運主題裝置「Gloria New Year Hotel新年飯店」與「Gloria麻將舞台」。一期飯店裝置迎賓處以「三獅弄春」揭開新年序幕，三期舞台則以「浮雕巨馬」與「超大型麻將」裝置，分別象徵祥瑞Check-in、新年開局馬上發等吉祥寓意。新春購物，在華泰名品城享受超值outlet價，肯定讓購物心情好上加好。

華泰名品城以「新年飯店」與「麻將舞台」打造充滿年味的春節裝置。圖／華泰名品城提供 華泰名品城以「新年飯店」與「麻將舞台」打造充滿年味的春節裝置。圖／華泰名品城提供

★MITSUI OUTLET PARK

《超人力霸王》在林口、台南特別加碼「新春限定造景」，林口店Ⅱ館2F戶外區南側廣場有「光之國．迎新門松」、台南店1F西側廣場「ULTRA新春籤筒 」、1F北口「ULTRA光之神社」，帶來充滿日系感的過年氛圍。