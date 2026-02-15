快訊

整理／過年何時有垃圾車？六都垃圾停收、恢復清運時間點一次看

台灣國片票房新霸主！「陽光女子合唱團」5.45億破海角七號紀錄

傳關鍵晶片條文未納入台美貿易協定 國民黨團：若為真就是黑箱談判

親子走春不傷腦筋 春節百貨商場話題盤點 年味、吃喝購物、娛樂一次到位

聯合報／ 記者江佩君／台北報導
圖／各業者提供
圖／各業者提供

春節9天年假怎麼安排？百貨、購物中心是最能輕鬆抵達並滿足美食購物休閒娛樂需求的場所，來看看各家商場過年推出哪些話題活動吧。

新光三越

新光三越2026走春盛宴，從K-POP到動漫IP、過年燈節到藝術展演，北中南打造百場系列活動。

【過年經典儀式感】

台北信義新天地2/17至2/20：大年初一到初四限定登場的獅皇競萬馬躍新春。

台南新天地2/17至2/22：由新春戰鼓、宋江陣及火舞表演攜手推出多項傳統民俗技藝展演，打造熱鬧磅礴的新春慶典活動。

台南小北門2/17至2/22：成功武館和鳳天神鼓等民俗技藝團隊演出的新春鼓藝節。

新光三越台北信義新天地最經典的過年儀式感，大年初一到初四限定登場的獅皇競萬馬躍新春。圖／新光三越提供
新光三越台北信義新天地最經典的過年儀式感，大年初一到初四限定登場的獅皇競萬馬躍新春。圖／新光三越提供

【沉浸K-POP魅力】

台中中港店：全台BLINKs準備好，「Blackpink In Your Area League Collection」快閃店來到台中了，還有台中場專屬優惠。

信義新天地A9：Super Junior出道20周年紀念展「SUPER RECORDS」台灣站在新光三越信義A9 9樓登場，採售票制入場，售票平台為Klook，入場即隨機贈送台灣限定紀念票卡。

「Blackpink In Your Area League Collection」快閃店來到台中了，還有台中場專屬優惠。圖／新光三越提供
「Blackpink In Your Area League Collection」快閃店來到台中了，還有台中場專屬優惠。圖／新光三越提供
Super Junior出道20周年紀念展「SUPER RECORDS」台灣站在新光三越信義A9 9樓登場。圖／摘自IG：SUPER RECORDS
Super Junior出道20周年紀念展「SUPER RECORDS」台灣站在新光三越信義A9 9樓登場。圖／摘自IG：SUPER RECORDS

【動漫IP大集合】

台北信義新天地A11：首度登台、全球銷量破8,000萬冊的日本人氣漫畫「TOKYO卍REVENGERS EXHIBITION 東京卍復仇者展最後的世界線」＋曼迪動漫狂歡祭快閃店。

台北信義新天地A8：療癒天團遇上和風壽司，「拉拉熊與角落小夥伴壽司主題快閃店」。

台北南西店：一次集結KiKi QUOKKA／Second Morning／PERCENTAGE／3MONTHS等11個熱門IP周邊商品的「MOIJA文創IP快閃店」

台北南西店：日本經典少女漫畫「凡爾賽玫瑰快閃店」。

台北南西店：集結三大人氣動漫－靈異教師神眉／光逝去的夏天／小林家的龍女僕快閃店。

台中中港店：YOYOGI PICK市集超人氣角色全明星。

台南新天地：水豚君の動物樂園POP UP STORE。

「TOKYO卍REVENGERS EXHIBITION東京卍復仇者展最後的世界線」＋曼迪動漫狂歡祭快閃店，在台北信義新天地A11推出。圖／新光三越提供
「TOKYO卍REVENGERS EXHIBITION東京卍復仇者展最後的世界線」＋曼迪動漫狂歡祭快閃店，在台北信義新天地A11推出。圖／新光三越提供

台北101

台北101四樓都會廣場呈現由花藝大師、CN Flower主理人凌宗湧操刀設計的「皇后花園」，以多種植物跟超過十種玫瑰為主軸構成大型藝術花園，加上以紅心、骰子、騎士造景，彷彿走進童話夢遊仙境場景，為春節帶來童話感的走春風景。同時，101樓也推出年度特展「蕨蘭之美」，同樣由凌宗湧策劃，以台灣蕨類與蘭花，為101樓換上新貌。

大年初一至初三每天都有春節賀歲表演，其中初一台北101董事長賈永婕將親自出馬帶來新才藝，並攜手財神爺與台北101兩大萌獸舞獅、101吉祥物全館巡遊，發送101個福氣紅包袋，跟入館的民眾賀歲拜年。

台北101四樓都會廣場呈現由CN Flower主理人凌宗湧操刀設計的「皇后花園」裝置。圖／台北101提供
台北101四樓都會廣場呈現由CN Flower主理人凌宗湧操刀設計的「皇后花園」裝置。圖／台北101提供
台北101的101樓推出年度特展「蕨蘭之美」，由CN Flower主理人凌宗湧策劃，以台灣蕨類與蘭花，為101樓換上新貌。圖／台北101提供
台北101的101樓推出年度特展「蕨蘭之美」，由CN Flower主理人凌宗湧策劃，以台灣蕨類與蘭花，為101樓換上新貌。圖／台北101提供

★遠東SOGO

每年大年初一至初三，SOGO台北店福袋開賣，總是能吸引眾多人潮特別為它早起排隊，初一至初三到SOGO買福袋即可參加刮刮樂活動，今年大獎是長榮航空皇璽桂冠艙巴黎、日本雙人來回機票，一連三天要送出126萬機票豪禮，此外，初一到初三還可再抽電動摺疊自行車、新春開運金幣等。此外，各樓面也推出福袋券，也有各自大獎可抽，新年想要試手氣，買福袋可說是擁有多重樂趣。

台灣百貨福袋始祖，SOGO台北店每年大年初一至初三開賣福袋，都是人潮票房保證。報系資料照片
台灣百貨福袋始祖，SOGO台北店每年大年初一至初三開賣福袋，都是人潮票房保證。報系資料照片

★統一時代百貨台北店

統一時代每年春節在2樓夢廣場推出的打卡景點、樂高新春活動今年邁入第八年，今年現場規劃三大趣味團體闖關挑戰，邀請大小朋友組

隊奔馳賽道、挑戰新春好運。此外，DREAM PLAZA也首度加入樂高新春活動，在松高路大門設置樂高可愛造景打卡牆。

統一時代台北店、DREAM PLAZA兩館同步，初一當日各館前200名到館者，將贈送奉天宮發財金與好運刮刮卡，有機會刮中最大獎金飾5g龍鳳元寶(各館各1份)。新年初二至初五，統一時代百貨台北店加碼每日前200位到館者，發贈限量人氣廟宇開運好禮，分別贈送福興宮金鏟子鑰匙圈、文昌筆吊飾、太平媽行李吊牌與文武財神雙面錢母。

統一時代在2樓夢廣場推出樂高新春活動。圖／統一時代百貨提供
統一時代在2樓夢廣場推出樂高新春活動。圖／統一時代百貨提供

★大江購物中心

大江購物中心換上全新藝術裝置，以「開市迎福」為主題打造一系列年節造景，紅色牌樓、燈籠長廊與互動式裝置齊聚一樓中庭，呈現有如過年市集般的熱鬧氛圍，讓人一踏進商場就能感受濃濃年味。還有立體馬匹裝置，金黃色造型散發好運與奔騰氣勢，象徵新的一年「馬到成功」。除了靜態造景，大江購物中心也規劃「迎福籤運」互動式裝置，民眾只要按下按鈕，就能在螢幕上獲得馬年應景的祝福畫面，為新年討個好兆頭。

另外，初一至初三連續三天免費發送擁有逾三百年歷史的財神廟「桃園南崁五福宮」發財金，搭配馬年創意開運小卡，預計送出1,000份與顧客同樂。此外，每日前30名排隊的顧客，還可以參加紅包加碼抽獎遊戲，其中包括價值超過7千多元的純金元寶。

大江購物中心以「開市迎福」為主題打造一系列年節造景。圖／大江購物中心提供
大江購物中心以「開市迎福」為主題打造一系列年節造景。圖／大江購物中心提供
大江購物中心初一至初三免費發送擁有逾三百年歷史的財神廟「桃園南崁五福宮」發財金，搭配馬年創意開運小卡，預計送出1,000份。圖／大江購物中心提供
大江購物中心初一至初三免費發送擁有逾三百年歷史的財神廟「桃園南崁五福宮」發財金，搭配馬年創意開運小卡，預計送出1,000份。圖／大江購物中心提供

★GLORIA OUTLETS華泰名品城

在春節檔期，華泰名品城戶外空間變身大型年味打卡裝置，打造兩大開運主題裝置「Gloria New Year Hotel新年飯店」與「Gloria麻將舞台」。一期飯店裝置迎賓處以「三獅弄春」揭開新年序幕，三期舞台則以「浮雕巨馬」與「超大型麻將」裝置，分別象徵祥瑞Check-in、新年開局馬上發等吉祥寓意。新春購物，在華泰名品城享受超值outlet價，肯定讓購物心情好上加好。

華泰名品城以「新年飯店」與「麻將舞台」打造充滿年味的春節裝置。圖／華泰名品城提供
華泰名品城以「新年飯店」與「麻將舞台」打造充滿年味的春節裝置。圖／華泰名品城提供
華泰名品城以「新年飯店」與「麻將舞台」打造充滿年味的春節裝置。圖／華泰名品城提供
華泰名品城以「新年飯店」與「麻將舞台」打造充滿年味的春節裝置。圖／華泰名品城提供

★MITSUI OUTLET PARK

《超人力霸王》在林口、台南特別加碼「新春限定造景」，林口店Ⅱ館2F戶外區南側廣場有「光之國．迎新門松」、台南店1F西側廣場「ULTRA新春籤筒 」、1F北口「ULTRA光之神社」，帶來充滿日系感的過年氛圍。

MITSUI OUTLET PARK台南店推出《超人力霸王》新春限定造景「ULTRA光之神社」。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
MITSUI OUTLET PARK台南店推出《超人力霸王》新春限定造景「ULTRA光之神社」。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
MITSUI OUTLET PARK林口店推出《超人力霸王》新春限定造景「光之國．迎新門松」。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
MITSUI OUTLET PARK林口店推出《超人力霸王》新春限定造景「光之國．迎新門松」。圖／MITSUI OUTLET PARK提供

快閃店 春節 福袋 台北101 購物中心 新光三越 SOGO 華泰名品城

相關新聞

親子走春不傷腦筋 春節百貨商場話題盤點 年味、吃喝購物、娛樂一次到位

春節9天年假怎麼安排？百貨、購物中心是最能輕鬆抵達並滿足美食購物休閒娛樂需求的場所，來看看各家商場過年推出哪些話題活動吧。

「這些NG事」千萬別做！農曆春節「10大禁忌」總複習 最後「這1條」踩雷恐怕窮一年

每年都要複習！農曆春節「10大禁忌」千萬別踩線，除了知道招財納福小妙招外，「這些NG事」絕對不能做，以免倒楣一整年！

初一全台量販超市福袋試手氣！拼保時捷電動車、88萬金條、iPhone 17帶回家

開春試手氣，大年初一全台超市、量販福袋買起來，為新年帶來好兆頭！

「長頸鹿燈、貓咪收納罐」萌翻！IKEA GREJSIMOJS系列限量登場

IKEA每年都會與世界各地的許多孩子聊天，透過玩樂大調查《IKEA Play Report》，記錄他們對「玩」的想法，根...

3 間情侶手作戒指推薦！情人節最有儀式感的約會提案，一起敲出專屬回憶

一年一度的情人節即將到來，在送花、吃大餐前，不如一起動手做點真正屬於彼此的紀念品吧！透過親手敲打、拋光、刻字，將情感化成具體的形狀，不只留下專屬回憶，也讓這一天更有儀式感，手作戒指可以不只是飾品，而是一段一起完成的故事。

新年煥然一新從臉開始！3 間台北「韓式皮膚管理」保養名單

過年前，大家忙著大掃除、辦年貨、準備聚會行程，卻常常忽略了最該被好好對待的，其實是自己的肌膚！一整年的熬夜、壓力、作息不穩定，加上年底聚餐應酬頻繁，很容易讓粉刺、閉口、暗沉與乾燥一次爆發，等到過年要見親友、拍合照時，才發現膚況根本來不及急救。 這次七編特別整理 3 間台北高評價韓式皮膚管理中心，從深層清潔、手工清粉刺、補水修護到類醫美等級儀器保養，一次幫你完成「肌膚大掃除」，讓臉部狀態在過年前就調整到最佳。無論你是想改善粉刺困擾、提升保濕度，或單純想讓氣色更透亮，這份過年前保養懶人包，都能幫助你輕鬆煥然一新，自信迎接新年到來！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。