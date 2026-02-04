一抹臺灣森林香氣 土肉桂香水「Cinné」進駐桃園機場

【旅奇傳媒/編輯部報導】為拓展臺灣森林產品通路能見度，並讓國際旅客認識臺灣原生植物的獨特魅力，林業及自然保育署（簡稱林業保育署）臺中分署攜手臺灣香水品牌「P. SEVEN」，推出以臺灣原生土肉桂為主題的香水 「Cinné」，並進駐桃園國際機場免稅通路，成為旅客出入境及轉機時可輕鬆選購、最具臺灣森林意象的特色香氛伴手禮。

▲林業保育署臺中分署所培育的土肉桂苗。 圖：農業部林業及自然保育署／提供

林業保育署臺中分署表示，土肉桂為臺灣原生樹種，不僅具有森林生態價值，更因其獨特的香氣成分，被廣泛應用於食品、精油與香氛領域。該分署長期投入土肉桂的研究、育苗與產業推廣，運用土肉桂適地適種、葉子富含生物活性、無需砍伐樹木或剝皮即可利用等特點，陪伴及輔導林農將租地果樹逐步改種植土肉桂，協助其經營管理，提升土肉桂的產量與品質，媒合後端加工利用，以增加林農經濟收入。

林業保育署臺中分署與臺灣在地香水品牌「P. SEVEN」聯名推出土肉桂香水，該品牌長期以氣味詮釋臺灣土地與文化，並曾於2022年榮獲國際「A+OA 香水大獎」之「獨立設計獎」，產品「Cinné」名稱取自土肉桂（Cinnamomum osmophloeum）的學名縮寫，靈感源自於該分署培育的土肉桂，其香氣溫暖迷人，富含木質與辛香調性，透過「P. SEVEN」專業調香技術，保留土肉桂原始的溫潤與層次，並融入輕柔花香與柑橘清新調，呈現出既自然又現代的香氛風格，男女皆宜，適合日常使用。

此次「Cinné」進駐桃園國際機場免稅通路，透過機場免稅通路高流量與國際曝光優勢，讓來臺旅客與出境國人，能在離境前以一抹香氣認識臺灣森林、瞭解其背後的永續價值，進一步提升臺灣森林品牌的國際識別度。

土肉桂香水「Cinné」於桃園機場第二航廈 C5及 C8登機門處販售中。 圖：農業部林業及自然保育署／提供

原本生長於山林間的土肉桂，如今化為貼近日常的氣味記憶。「Cinné」土肉桂香水目前於遠東 SOGO 臺北忠孝館7樓、營林所臺中出張所宿泊所、八仙山國家森林遊樂區、大雪山國家森林遊樂區、「P. SEVEN」臺北永康街門市及官方線上通路販售，並同步進駐桃園國際機場第二航廈免稅通路，成為旅客最具臺灣森林意象的特色伴手禮。邀請所有喜愛自然香氛與臺灣土地故事的朋友，一同以嗅覺探索森林，感受土肉桂帶來的全新風貌。

