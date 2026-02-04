快訊

曾捧紅多位大咖藝人…賈靜雯昔乾爹吳敦過世 林志穎震驚發聲

參選新北市長？傳農曆年前請辭副市長 李四川說話了

美對伊朗提三條件 德黑蘭可能讓步嗎？學者揭川普最糟糕做法

一抹臺灣森林香氣 土肉桂香水「Cinné」進駐桃園機場

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
▲土肉桂香水營林所臺中出張所宿泊所販售中。　圖：農業部林業及自然保育署／提供
▲土肉桂香水營林所臺中出張所宿泊所販售中。　圖：農業部林業及自然保育署／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】為拓展臺灣森林產品通路能見度，並讓國際旅客認識臺灣原生植物的獨特魅力，林業及自然保育署（簡稱林業保育署）臺中分署攜手臺灣香水品牌「P. SEVEN」，推出以臺灣原生土肉桂為主題的香水 「Cinné」，並進駐桃園國際機場免稅通路，成為旅客出入境及轉機時可輕鬆選購、最具臺灣森林意象的特色香氛伴手禮

▲林業保育署臺中分署所培育的土肉桂苗。　圖：農業部林業及自然保育署／提供
▲林業保育署臺中分署所培育的土肉桂苗。　圖：農業部林業及自然保育署／提供

林業保育署臺中分署表示，土肉桂為臺灣原生樹種，不僅具有森林生態價值，更因其獨特的香氣成分，被廣泛應用於食品、精油與香氛領域。該分署長期投入土肉桂的研究、育苗與產業推廣，運用土肉桂適地適種、葉子富含生物活性、無需砍伐樹木或剝皮即可利用等特點，陪伴及輔導林農將租地果樹逐步改種植土肉桂，協助其經營管理，提升土肉桂的產量與品質，媒合後端加工利用，以增加林農經濟收入。

林業保育署臺中分署與臺灣在地香水品牌「P. SEVEN」聯名推出土肉桂香水，該品牌長期以氣味詮釋臺灣土地與文化，並曾於2022年榮獲國際「A+OA 香水大獎」之「獨立設計獎」，產品「Cinné」名稱取自土肉桂（Cinnamomum osmophloeum）的學名縮寫，靈感源自於該分署培育的土肉桂，其香氣溫暖迷人，富含木質與辛香調性，透過「P. SEVEN」專業調香技術，保留土肉桂原始的溫潤與層次，並融入輕柔花香與柑橘清新調，呈現出既自然又現代的香氛風格，男女皆宜，適合日常使用。

此次「Cinné」進駐桃園國際機場免稅通路，透過機場免稅通路高流量與國際曝光優勢，讓來臺旅客與出境國人，能在離境前以一抹香氣認識臺灣森林、瞭解其背後的永續價值，進一步提升臺灣森林品牌的國際識別度。

土肉桂香水「Cinné」於桃園機場第二航廈 C5及 C8登機門處販售中。　圖：農業部林業及自然保育署／提供
土肉桂香水「Cinné」於桃園機場第二航廈 C5及 C8登機門處販售中。　圖：農業部林業及自然保育署／提供

原本生長於山林間的土肉桂，如今化為貼近日常的氣味記憶。「Cinné」土肉桂香水目前於遠東 SOGO 臺北忠孝館7樓、營林所臺中出張所宿泊所、八仙山國家森林遊樂區、大雪山國家森林遊樂區、「P. SEVEN」臺北永康街門市及官方線上通路販售，並同步進駐桃園國際機場第二航廈免稅通路，成為旅客最具臺灣森林意象的特色伴手禮。邀請所有喜愛自然香氛與臺灣土地故事的朋友，一同以嗅覺探索森林，感受土肉桂帶來的全新風貌。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

機場 森林遊樂區 伴手禮

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

BTS世界巡迴回歸倒數！7位成員同款香水盤點，私下愛用香氛一次看

不用靠櫃搭捷運通勤也能試香 在社群引起討論的自動香水機

《又見一簾幽夢》保劍鋒遭爆劈腿、隱婚怒喊告！女星黃慧頤曬「證據」打臉：道貌岸然的小人

約會救星！捷運站新設1機器「每次30元」 網讚：發明的是天才

相關新聞

大巨蛋Garden City 3萬坪商場開幕明朗 黃晴雯：今年上半年一定開出

位於台北大巨蛋3.6萬坪的遠東Garden City，在陸續開完D區餐飲、C區商店街、A區影城棟後，規模達3萬坪的B區商...

台北療癒系藝術展推薦！「大石曉規」用溫柔陪你迎向新年

有些幸運不是突如其來的好事，而是在日常裡，一直有人陪你慢慢走。幸運不一定要被大聲宣告，它有時只是讓你停下來，發現自己並不孤單。如果你也覺得這一年走得不快、不吵，卻很真實，那麼《幸運住在這裡》會剛剛好走進你的心裡。

7-ELEVEN超萌聯名「貓福珊迪」！「喵財進寶提拉米蘇風味奶茶」限定門市開喝

貓迷們集合！今年2月「貓之日」7-ELEVEN全新企劃新春最萌聯名主題，自2月4日起與日本超人氣插畫軟萌系變裝貓咪「mo...

「台北年貨大街 x 白爛貓」登場！親子走春首選還有機會「獲市長發紅包」

農曆春節腳步將近，台北市年度指標性年節活動「台北年貨大街」再度於大稻埕迪化街熱鬧登場。今年活動首度攜手人氣插畫角色白爛貓，推出「台北年貨大街 x 白爛貓 親子走春童樂會」，透過角色主題裝置、親子互動體驗與走街活動，為傳統年貨市集注入童趣與新意，吸引親子族群在春節期間走進老城區感受濃厚年味。

「JISOO X Hello Kitty聯名快閃店」登台時間曝！盲盒、抱枕與購物袋統統有

BLACKPINK 成員 JISOO 攜手三麗鷗經典角色 HELLO KITTY 打造的聯名限定店，先前於首爾快閃亮相即掀起粉絲搶購熱潮，如今確定來台展出，讓台灣粉絲不用再費心找代購。活動將於 2 月 6 日至 3 月 1 日在台北松山文創園區登場，成為近期話題十足的追星與打卡新景點。

高雄新商場要來了！北高雄最大娛樂中心「義享B館」亮點曝光 最快年底開幕

高雄新百貨「義享B館」亮點搶先看！結合A館以購物廣場、國際酒店、電影院及室內數位娛樂場為一體的概念出發，預計於今年開始營運，為高雄再添一都會新地標。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。