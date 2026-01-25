霍諾德徒手攀完台北101　登頂「最狂自拍照」震撼全球

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）花了91分鐘成功完成徒手攀爬台北101的挑戰，當他登頂後也拿出手機自拍，如今照片也在Netflix社群公開，也真的讓世界看見台灣。

霍諾德登上台北101的尖塔上之後，大家都看見他拿出手機自拍，紀錄下這難得的一刻，當時有不少網友透過直播看到這畫面，還紛紛笑稱「那裡的訊號一定很好」，甚至網紅「姆士捲」還發現「你可能會好奇攀上頂端的人，那個當下在做什麼？他在滑推特」，還附上截圖霍諾德X帳號轉分享了「Netflix Sports」報導他登頂台北101的貼文。

下午Netflix就在社群上公開霍諾德當時自拍的照片，只見他站在台北最高點，身後的背景有象山等壯闊的景色，還一張是另一角度，可以見到大巨蛋、國父紀念館的屋頂，再遠一點就能看見基隆河。