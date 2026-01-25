快訊

Lulu絕美白紗曝光！和陳漢典深情擁吻閃瞎全場 賓客星光熠熠「勘比三金」

聽新聞
0:00 / 0:00

霍諾德徒手攀完台北101　登頂「最狂自拍照」震撼全球

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
霍諾德站在台北101最頂端，自拍下壯闊的景色。 圖／擷自IG／netflix
霍諾德站在台北101最頂端，自拍下壯闊的景色。 圖／擷自IG／netflix

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）花了91分鐘成功完成徒手攀爬台北101的挑戰，當他登頂後也拿出手機自拍，如今照片也在Netflix社群公開，也真的讓世界看見台灣。

霍諾德登上台北101的尖塔上之後，大家都看見他拿出手機自拍，紀錄下這難得的一刻，當時有不少網友透過直播看到這畫面，還紛紛笑稱「那裡的訊號一定很好」，甚至網紅「姆士捲」還發現「你可能會好奇攀上頂端的人，那個當下在做什麼？他在滑推特」，還附上截圖霍諾德X帳號轉分享了「Netflix Sports」報導他登頂台北101的貼文。

下午Netflix就在社群上公開霍諾德當時自拍的照片，只見他站在台北最高點，身後的背景有象山等壯闊的景色，還一張是另一角度，可以見到大巨蛋、國父紀念館的屋頂，再遠一點就能看見基隆河。

網友看到這樣的照片，忍不住讚嘆「2026年最值得的自拍照」、「謝謝你把台北拍成我不認識的樣子」、「這真是史詩級的一刻」、「太激動人心」、「我們見證了今天歷史上最驚人的壯舉之一」。

霍諾德站在台北101最頂端，自拍下壯闊的景色。 圖／擷自IG／netflix
霍諾德站在台北101最頂端，自拍下壯闊的景色。 圖／擷自IG／netflix

相關新聞

新卡報到！「宅一番」卡牌機現身南港LaLaport 五大熱門IP初登場

考完試，寒假跟農曆新年就要來啦～在南港LaLaport的威秀影城，由「宅一番」策劃的卡牌機也快閃現身，要陪廣大的動漫迷們開心抽卡2個月，許多限定卡等著粉絲們來收藏！

霍諾德「徒手攀登101」全球直播明登場！ 最怕失手怎麼辦？ Netflix祭「一招」防墜落畫面外流

霍諾德「徒手攀登101」全球直播明登場！ 最怕失手怎麼辦？ Netflix祭「一招」防墜落畫面外流

零防護挑戰508公尺！ 真人蜘蛛人Alex Honnold「徒手攀登台北101」 Netflix直播看點、交管資訊一次看

508公尺零防護！ 被譽為「真人版蜘蛛人」的美國傳奇攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），即將在本週六（1/24）現身台北，展開職業生涯最瘋狂的挑戰：完全不靠繩索、安全帶或任何防護裝備，僅憑雙手與特製攀岩鞋，徒手攀登高達508公尺的台北101！

刷卡像破關！瑪利歐「？磚塊」變身悠遊卡 預購方式、開賣日期一次看

喜愛超級瑪利歐遊戲的玩家們準備搶購啦！任天堂人氣遊戲《超級瑪利歐》系列中最具代表性的「？磚塊」正式化身為造型悠遊卡，完整...

台北101走春亮點「皇后花園」逾10種玫瑰與多元植栽有如走進夢遊仙境

迎接新春，台北101於1月22日至2月22日推出「春遊秘境101」系列活動，讓民眾出門聚餐逛街也能開心走春。

北市隨機攻擊事件「2026台北國際動漫節」Cosplay新規範禁止項目1次看

近期捷運隨機殺人事件引起社會高度關注，引發民眾對公共安全的高度關注，部分地區更出現疑似模仿行為與全副武裝造型現身街頭的情況，造成不必要的緊張氛圍。為避免類似情況在大型活動中引發誤會或恐慌，2026台北國際動漫節主辦單位於15日對外說明最新Cosplay管理原則，針對裝扮與道具使用訂出更明確規範。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。