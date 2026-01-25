《蜷川實花展with EiM》台北華山展出！台新新光金力挺 實踐藝術生活化

睽違10年，日本當代藝術巨擘蜷川實花再度來台舉辦個人展！本次由台新新光金控主要贊助的《蜷川實花展with EiM：彼岸之光，此岸之影》台北站，即日起至4月19日在華山1914文創園區盛大開展。這次展覽是蜷川實花作品海外最大規模的沉浸式藝術體驗，由蜷川實花與科技藝術團隊EiM共同操刀。展覽共八大展區，有盛開的絢麗花園、還有2,000條水晶串飾隨光影律動的奇幻空間，並結合720度全景影像，構築無限延伸的視覺幻境，為觀展民眾帶來前所未有的沉浸式震撼。台新新光金控為慶祝這場難得的國際級藝術盛事在台北登場，特別舉辦「貴賓之夜」邀請重要夥伴與好友觀展，共同見證蜷川實花獨樹一幟的美學世界。

台新新光金總經理林維俊表示，多年來台新新光金控對於藝文發展的支持不遺餘力，持續贊助大型藝文展演，繼去年贊助《草間彌生》特展獲得熱烈迴響後，今 (2026) 年初即支持《蜷川實花展》並成為主要贊助商，這是台新新光金控持續實踐讓「藝術生活化」承諾的具體作為，期盼透過支持國際級藝文在台灣展出，讓藝術真正走進民眾生活，成為日常的一部分。林維俊指出，台新新光金控始終秉持「取之於社會，用之於社會」的精神，除了推廣藝術文化，更全面投入慈善公益、支持體育發展、促進學術交流及落實環境永續，期許透過多元領域的深耕，為美好社會善盡企業公民之責。

為鼓勵更多民眾參與藝文活動，即日起到4月19日《蜷川實花特展》展覽期間，於展場現場購票或udn售票網，刷台新銀行信用卡或簽帳金融卡全卡別可享獨家優惠票價，展覽期間優惠價440元（原價490元）。台新新光金誠摯邀請民眾參與這場跨越「彼岸」與「此岸」的感官盛宴，透過立體裝置與影像作品，進入虛擬與現實交錯的感官之旅。未來，台新新光金仍將持續支持多元的藝文活動，透過不同形式的藝術連結，豐富民眾的心靈生活，與大眾共同開啟更美好的生活視界。