快訊

Lulu絕美白紗曝光！和陳漢典深情擁吻閃瞎全場 賓客星光熠熠「勘比三金」

霍諾德徒手爬台北101網不解為什麼？女星：東方人習慣把死亡看很大

聯合報／ 記者廖福生／即時報導
丁寧分享自己對於霍諾德攀登台北101的看法。記者沈昱嘉／攝影
丁寧分享自己對於霍諾德攀登台北101的看法。記者沈昱嘉／攝影

美國攀登好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今挑戰徒手無防護裝置攀爬台北101，有人認為有家庭應該想想家人，不應該做這麼危險的事，還有人因為下雨就延期反酸「怕死就不要爬」，過去曾嘗試極限戶外活動的女星丁寧表示：「願意跟恐懼在一起才是真正的勇敢。」

丁寧坦言：「年底去爬志佳陽大山，其實要出發前我給我自己上百次反悔的機會，告訴自己我辦不到這個太難了，告訴自己都幾歲的人了乖乖在家帶小孩拍戲寫書就好，告訴自己不要自不量力不要去挑戰自己的極限，這些聲音沒有離開我過。」

也因此，她那段時間的確非常焦慮：「當然我知道這些焦慮是來自於我對未知的興奮與恐懼，不過我很清楚我對身體長時間的訓練，是有能力照顧自己的，我可是一個有高山症一樣把自己從嘉明湖帶下山的人。」

但丁寧指出：「我最不喜歡的人生是，只是因為焦慮害怕而退縮不去做，恐懼與焦慮也只是個情緒，人的本能反應，看著他就好。畢竟，後悔才是沒藥醫。我去了，當然過程依然艱辛，又一次跟死神肩並肩鼻對鼻，他看著我，我看著他，我耗盡體力，不時有不知道自己是不是撐得住的想法飛出來，但是，我還是挺過來了。」

而丁寧的哥哥一直不懂她為什麼要去挑戰這些，「我有三個孩子我的生活已經夠刺激了吧。你有沒有想過，我就是因為一直搞這些，我才會成為現在的我。如果我什麼事都小心都計劃都要有把握，我不可能會有3個小孩，光想都嚇死了吧」。

也因此，讓丁寧表示：「東方人習慣把死亡的聲音看得很大，好像為了不要面對這件事，我們用盡力氣避免，這個不做那個也不敢碰，但是，我們有因此活得有意思或是覺得自己這輩子到目前為止還蠻驕傲的嗎？」

最後，她更語重心長的直說：「冒險與挑戰都是經過深思熟慮與長時間的訓練才會做的決定，就像我無法理解有人可以功課這麼好，因為我根本是不會去唸書的人。願意冒險的人，也是願意為自己人生負責的人，不會因為你的掌聲而堅持，也不會因為你的噓聲而放棄，這是他的人生，由他決定。」

延伸閱讀

示威者遭聯邦人員擊斃 日舞影展女星批難以置信

女星新婚才8天！4.5億身家老公被爆出軌 開房證據曝光

女星熬夜拍戲累到極限「吃救心丸續命」作息網嚇壞

資深女星罹5癌病逝！抵抗病魔33年「還珠格格」容嬤嬤崩潰送好友

相關新聞

新卡報到！「宅一番」卡牌機現身南港LaLaport 五大熱門IP初登場

考完試，寒假跟農曆新年就要來啦～在南港LaLaport的威秀影城，由「宅一番」策劃的卡牌機也快閃現身，要陪廣大的動漫迷們開心抽卡2個月，許多限定卡等著粉絲們來收藏！

霍諾德「徒手攀登101」全球直播明登場！ 最怕失手怎麼辦？ Netflix祭「一招」防墜落畫面外流

霍諾德「徒手攀登101」全球直播明登場！ 最怕失手怎麼辦？ Netflix祭「一招」防墜落畫面外流

零防護挑戰508公尺！ 真人蜘蛛人Alex Honnold「徒手攀登台北101」 Netflix直播看點、交管資訊一次看

508公尺零防護！ 被譽為「真人版蜘蛛人」的美國傳奇攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），即將在本週六（1/24）現身台北，展開職業生涯最瘋狂的挑戰：完全不靠繩索、安全帶或任何防護裝備，僅憑雙手與特製攀岩鞋，徒手攀登高達508公尺的台北101！

刷卡像破關！瑪利歐「？磚塊」變身悠遊卡 預購方式、開賣日期一次看

喜愛超級瑪利歐遊戲的玩家們準備搶購啦！任天堂人氣遊戲《超級瑪利歐》系列中最具代表性的「？磚塊」正式化身為造型悠遊卡，完整...

台北101走春亮點「皇后花園」逾10種玫瑰與多元植栽有如走進夢遊仙境

迎接新春，台北101於1月22日至2月22日推出「春遊秘境101」系列活動，讓民眾出門聚餐逛街也能開心走春。

北市隨機攻擊事件「2026台北國際動漫節」Cosplay新規範禁止項目1次看

近期捷運隨機殺人事件引起社會高度關注，引發民眾對公共安全的高度關注，部分地區更出現疑似模仿行為與全副武裝造型現身街頭的情況，造成不必要的緊張氛圍。為避免類似情況在大型活動中引發誤會或恐慌，2026台北國際動漫節主辦單位於15日對外說明最新Cosplay管理原則，針對裝扮與道具使用訂出更明確規範。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。