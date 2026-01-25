霍諾德徒手爬台北101網不解為什麼？女星：東方人習慣把死亡看很大

美國攀登好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今挑戰徒手無防護裝置攀爬台北101，有人認為有家庭應該想想家人，不應該做這麼危險的事，還有人因為下雨就延期反酸「怕死就不要爬」，過去曾嘗試極限戶外活動的女星丁寧表示：「願意跟恐懼在一起才是真正的勇敢。」

丁寧坦言：「年底去爬志佳陽大山，其實要出發前我給我自己上百次反悔的機會，告訴自己我辦不到這個太難了，告訴自己都幾歲的人了乖乖在家帶小孩拍戲寫書就好，告訴自己不要自不量力不要去挑戰自己的極限，這些聲音沒有離開我過。」

也因此，她那段時間的確非常焦慮：「當然我知道這些焦慮是來自於我對未知的興奮與恐懼，不過我很清楚我對身體長時間的訓練，是有能力照顧自己的，我可是一個有高山症一樣把自己從嘉明湖帶下山的人。」

但丁寧指出：「我最不喜歡的人生是，只是因為焦慮害怕而退縮不去做，恐懼與焦慮也只是個情緒，人的本能反應，看著他就好。畢竟，後悔才是沒藥醫。我去了，當然過程依然艱辛，又一次跟死神肩並肩鼻對鼻，他看著我，我看著他，我耗盡體力，不時有不知道自己是不是撐得住的想法飛出來，但是，我還是挺過來了。」

而丁寧的哥哥一直不懂她為什麼要去挑戰這些，「我有三個孩子我的生活已經夠刺激了吧。你有沒有想過，我就是因為一直搞這些，我才會成為現在的我。如果我什麼事都小心都計劃都要有把握，我不可能會有3個小孩，光想都嚇死了吧」。

也因此，讓丁寧表示：「東方人習慣把死亡的聲音看得很大，好像為了不要面對這件事，我們用盡力氣避免，這個不做那個也不敢碰，但是，我們有因此活得有意思或是覺得自己這輩子到目前為止還蠻驕傲的嗎？」

最後，她更語重心長的直說：「冒險與挑戰都是經過深思熟慮與長時間的訓練才會做的決定，就像我無法理解有人可以功課這麼好，因為我根本是不會去唸書的人。願意冒險的人，也是願意為自己人生負責的人，不會因為你的掌聲而堅持，也不會因為你的噓聲而放棄，這是他的人生，由他決定。」