快訊

霍諾德徒手攀101全球直播 賈永婕使「1小心機」讓世界看見台灣

如何判斷腿部肌力是否仍在良好水準？用1日常動作就能測出來

幽默推薦大家來爬台北101！霍諾德下一步計劃曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

幽默推薦大家來爬台北101！霍諾德下一步計劃曝光

聯合報／ 記者李姿瑩／即時報導
霍諾德與桑妮、製作人、好友、主持人連袂出席記者會。記者林士傑／攝影
霍諾德與桑妮、製作人、好友、主持人連袂出席記者會。記者林士傑／攝影

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今天成功挑戰徒手攀爬台北101，他中午帶著愛妻桑妮，偕同節目製作人、攀岩好友一起出席記者會，解答外界對這次世界壯舉的疑惑。當主持人問到是訓練難還是實際攀爬難？霍諾德認為實際攀爬有群眾關心壓力，但兩者都沒太大差別，「就是要做到都差不多，有訓練的累積才能拿出最佳表現」。

霍諾德攀爬台北101成為全球攀岩界盛事，他幽默推薦攀爬台北101「適合全家人一起參加」，因為爬完後可以跟家人連線，比起偏遠山區收不到訊號好太多。製作人吐槽：「只有像你這樣才能爬。」好友也謝絕挑戰，堅持一定要有安全繩。

製作人提到上次和霍諾德合作，是在格陵蘭偏遠山區拍攝，「現在在台北101旁，比到偏遠地方搭帳篷舒服很多」。製作人提到，在綜合評估台灣的特色和文化後，團隊於一年前提案，當時不確定是否能獲得許可。經過和賈永婕團隊開會，大家有信心應該能過。這次感謝101鼎力相助，在建築物外安置了攝影機和各種裝置，「非常感謝台北101」。

桑妮全程給予霍諾德極大的支持與包容，她不諱言外界也許對獨手攀岩會有一些誤解和誤會，「但其實他的心情是如童心般充滿玩樂」。她和霍諾德同樣都充滿幽默感，笑說：「當你深愛一個人時，總會希望能代替對方分擔困難，我想代替他做所有事，但這件事（徒手攀登）我真的不行。」

霍諾德在記者會上提到，他在結婚成家後把更多的時間留給家人，對各類活動邀約精挑細選，「我對攀岩的熱情不減，只是執行時候要更加謹慎」。桑妮也說：「有些提案我會跟他說，這不適合有家室的男人，但一旦他做了決定，我就不會再反對，就是完全支持他，並保持樂觀與正向。」

大家都好奇完成攀爬台北101後，霍諾德之後有什麼挑戰計劃？霍諾德笑說接下來要在飛機上好好休息，回家享受家庭時光。「我心裡確實有不同想法，會繼續每天持續訓練，找尋新的目標。」畢竟徒手攀爬101 這類高難度挑戰需要天時地利人和才能完成，不能一廂情願太過執著。

霍諾德分享攀爬101的心情。記者林士傑／攝影
霍諾德分享攀爬101的心情。記者林士傑／攝影
霍諾德的計劃都做足準備，太太桑妮全力支持。記者林士傑／攝影
霍諾德的計劃都做足準備，太太桑妮全力支持。記者林士傑／攝影
霍諾德比出台北101的T。記者林士傑／攝影
霍諾德比出台北101的T。記者林士傑／攝影

延伸閱讀

霍諾德締造赤手獨攀101傳奇 藍委大讚：台北、台灣再次在世界面前

現場直擊／霍諾德讓世界看見台灣！親自解答過程中最大挑戰

最暖應援在這1層！霍諾德徒手攀101　「老婆窗邊1舉動」成最強後盾

霍諾德在賭命徒手攀登101 大樓內民眾竟無不打擾的自覺拿著手機狂拍照

相關新聞

新卡報到！「宅一番」卡牌機現身南港LaLaport 五大熱門IP初登場

考完試，寒假跟農曆新年就要來啦～在南港LaLaport的威秀影城，由「宅一番」策劃的卡牌機也快閃現身，要陪廣大的動漫迷們開心抽卡2個月，許多限定卡等著粉絲們來收藏！

霍諾德「徒手攀登101」全球直播明登場！ 最怕失手怎麼辦？ Netflix祭「一招」防墜落畫面外流

霍諾德「徒手攀登101」全球直播明登場！ 最怕失手怎麼辦？ Netflix祭「一招」防墜落畫面外流

零防護挑戰508公尺！ 真人蜘蛛人Alex Honnold「徒手攀登台北101」 Netflix直播看點、交管資訊一次看

508公尺零防護！ 被譽為「真人版蜘蛛人」的美國傳奇攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），即將在本週六（1/24）現身台北，展開職業生涯最瘋狂的挑戰：完全不靠繩索、安全帶或任何防護裝備，僅憑雙手與特製攀岩鞋，徒手攀登高達508公尺的台北101！

刷卡像破關！瑪利歐「？磚塊」變身悠遊卡 預購方式、開賣日期一次看

喜愛超級瑪利歐遊戲的玩家們準備搶購啦！任天堂人氣遊戲《超級瑪利歐》系列中最具代表性的「？磚塊」正式化身為造型悠遊卡，完整...

台北101走春亮點「皇后花園」逾10種玫瑰與多元植栽有如走進夢遊仙境

迎接新春，台北101於1月22日至2月22日推出「春遊秘境101」系列活動，讓民眾出門聚餐逛街也能開心走春。

北市隨機攻擊事件「2026台北國際動漫節」Cosplay新規範禁止項目1次看

近期捷運隨機殺人事件引起社會高度關注，引發民眾對公共安全的高度關注，部分地區更出現疑似模仿行為與全副武裝造型現身街頭的情況，造成不必要的緊張氛圍。為避免類似情況在大型活動中引發誤會或恐慌，2026台北國際動漫節主辦單位於15日對外說明最新Cosplay管理原則，針對裝扮與道具使用訂出更明確規範。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。