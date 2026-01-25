聽新聞
現場直擊／民眾塞爆101不肯走！想見霍諾德「狂摳玻璃縫」
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今天早上9點準時挑戰徒手攀爬台北101，他花了91分鐘攻頂成功，底下民眾歡聲雷動，紛紛聚集到101辦公大樓底下，期待能一睹英雄身影。還有民眾擠到霍諾德出發的邊角處，不停狂摳大樓玻璃，似乎也躍躍欲試。
熱情的台北民眾對於霍諾德的壯舉非常感動，因此想要直接為霍諾德歡呼，大批民眾群聚在101辦公大樓底下不肯離開。現場保全不得不公布霍諾德接下來要出席記者會，因為他比預計的時間更快爬完，所以整體活動提前。因此霍諾德不會下樓就從101大門離開，希望民眾可以不要再等待。
