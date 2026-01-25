最暖應援在這1層！霍諾德徒手攀101　「老婆窗邊1舉動」成最強後盾

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日順利成功完成徒手攀爬台北101，花了91分鐘創下紀錄，這次Netflix全程直播，而在攀爬的過程中，會遇到民眾在各樓層中，隔著窗戶拍下他的情況，而霍諾德的老蔢也被安排在60樓為老公的加油打氣。

霍諾德的老婆桑妮（Sanni McCandless）在第60層樓窗戶旁，看著老公按照自己的節奏攀爬上來，她用手勢給予加油打氣，而霍諾德也看到老婆，兩人短暫透過眼神交流。等到霍諾德成功登頂101後，他與老婆擁抱親吻，代表著平安順利完成這項挑戰。

對於製作單位安排桑妮在第60層樓，主持人解釋，60在台灣文化稱為「花甲之年」，這也象徵人生的重要「更新」與轉折。桑妮在接受訪問時談到對於老公挑戰這種高風險的運動，她心裡的感受，坦言霍諾德是真的深愛徒手攀登，不是只為追求刺激或是作秀，也正是因為這份熱愛，才能支持他繼續堅持下去。

桑妮也強調霍諾德的每次挑戰，事先都有經過精密計算與無數次的練習，在每次出發前他都已經做好萬全的準備。