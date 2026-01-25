快訊

霍諾德徒手攀101全球直播　賈永婕使「1小心機」讓世界看見台灣

如何判斷腿部肌力是否仍在良好水準？用1日常動作就能測出來

幽默推薦大家來爬台北101！霍諾德下一步計劃曝光

霍諾德徒手攀爬台北101一度急喘！老婆驚喜現身60樓窗台打氣原因曝光

聯合報／ 記者許晉榮／即時報導
Alex Honnold(左)與太太Sanni熱情對望。圖／摘自NETFLIX
Alex Honnold(左)與太太Sanni熱情對望。圖／摘自NETFLIX

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今（25）日挑戰徒手攀登台北101，引發全網高度關注。過程中，他一路向上突破體能極限，但行進至約60樓高度時，似乎出現呼吸急促狀況，現場氣氛也隨之緊繃。

為替霍諾德注入力量，製作團隊特別安排他的妻子桑妮在第60樓現身，透過落地窗隔空為他加油。這一幕不僅成為全場焦點，也讓這次挑戰格外具有情感張力。

桑妮稍早接受媒體訪問時，被形容為「此刻台灣第2勇敢的人」。她坦言站在高樓觀看丈夫攀爬，心情既複雜又緊張，「我還好，我努力讓自己保持呼吸，試著冷靜下來」。儘管臉上帶著微笑，但神情仍難掩對丈夫安危的擔憂。

為何會選在60樓安排這一重要橋段？製作單位別具用心，主持人在現場說明，60在台灣文化中象徵人生重要階段，被視為一種轉折與重啟，傳統上稱為「花甲之年」，象徵更新與跨越。這樣的文化意涵，也讓霍諾德的攀登行動不只是體能挑戰，更被賦予不同意義的精神鼓舞。

Alex Honnold(左)與太太Sanni開心擁抱。圖／摘自NETFLIX
Alex Honnold(左)與太太Sanni開心擁抱。圖／摘自NETFLIX

