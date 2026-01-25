聽新聞
現場直擊／霍諾德91分鐘爬完台北101！底下民眾沒看到照樣歡呼
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今天早上9點準時挑戰徒手攀爬台北101，他預計2小時內攻頂，最後只花了91分鐘33秒完成這項「不可能的任務」。
霍諾德全程零防護，每上一層樓就轉身對底下民眾揮手。隨著他越爬越高，民眾已經看不見他的身影，只能透過直播螢幕目睹他攻頂，因此只有轉播螢幕的民眾準時發出歡呼。
霍諾德稍後要搭電梯下樓，因此他必須先從避雷針尖塔下來。底下民眾依舊抬頭拿著手機猛拍，紀錄他完成壯舉收工的畫面。
