8分鐘爬完一竹節！霍諾德站上101節頂「剩最後一哩路」
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今天早上9點準時挑戰徒手攀爬台北101，他於10點21分站上第八層竹節頂端平台，大力揮手向民眾打招呼，還稍作休息，遠眺台北市景色。
霍諾德體力和肌耐力、指握力驚人，平均8分鐘可爬完一竹節，幾乎是一轉眼的功夫，就更上一層樓。他對於挑戰101勢在必得，妻子桑妮和101內部員工透過玻璃帷幕為他加油，霍諾德還能在休息時與Netflix轉播處連線，大讚台北市風景絕美。
霍諾德形容攀爬101對他而言彷彿像是在爬山，他接下來剩下101尖塔頂峰的最高階段，距離預計的兩小時攻頂還有半小時，相信對霍諾德來說已經如同探囊取物。
