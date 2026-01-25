快訊

穿獨攀酋長岩同款戰袍 霍諾德只用91分鐘締造赤手獨攀101傳奇

揭開塵封70年的戒嚴第一冤案 為何陳誠選擇輕放錯誤？

現場直擊／霍諾德91分鐘爬完台北101！底下民眾沒看到照樣歡呼

突然「定格」！霍諾德攀台北101高空一動不動 真相曝光全場笑翻

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀爬台北101。記者胡經周／攝影
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀爬台北101。記者胡經周／攝影

以無繩索攀登聞名的美國極限運動員霍諾德（Alex Honnold），25日上午9點挑戰徒手攀爬台北101外牆，全程以「Free Solo 無繩索」方式進行，過程驚險萬分，也吸引大批民眾透過直播關注。

霍諾德開爬後速度驚人，手腳俐落地在台北101的玻璃帷幕與鋁合金扣件間快速移動，途中還不時向大樓內的工作人員揮手致意，神情相當輕鬆。然而就在攀升至約20樓高度時，他卻突然在節點處「完全定格」，停在半空中一動也不動。

由於此次挑戰並未使用任何繩索，在數百公尺高空中，出現停頓的狀況可能代表著遭遇困難或是體力流失，這一幕瞬間讓Netflix直播主持人倒抽一口氣，緊張驚喊：「等一下！」現場氣氛瞬間凝結。

沒想到下一秒鏡頭拉近，真相曝光卻讓全場笑翻，只見霍諾德竟然淡定地騰出一隻手，伸向身後調整音樂。原來只是虛驚一場，主持人忍不住爆笑大喊：「天啊！我喜歡他這樣！他是在調音樂，他要嗨起來！」

事實上，霍諾德過去在挑戰極限攀登時，便曾透露自己習慣透過播放音樂來維持專注力與節奏感。不過這回在懸掛於台北101外牆、身處數百公尺高空的情況下，仍能悠閒地「掛著」選歌，冷靜程度與專業表現依舊讓外界嘆為觀止。

相關新聞

新卡報到！「宅一番」卡牌機現身南港LaLaport 五大熱門IP初登場

考完試，寒假跟農曆新年就要來啦～在南港LaLaport的威秀影城，由「宅一番」策劃的卡牌機也快閃現身，要陪廣大的動漫迷們開心抽卡2個月，許多限定卡等著粉絲們來收藏！

霍諾德「徒手攀登101」全球直播明登場！ 最怕失手怎麼辦？ Netflix祭「一招」防墜落畫面外流

霍諾德「徒手攀登101」全球直播明登場！ 最怕失手怎麼辦？ Netflix祭「一招」防墜落畫面外流

零防護挑戰508公尺！ 真人蜘蛛人Alex Honnold「徒手攀登台北101」 Netflix直播看點、交管資訊一次看

508公尺零防護！ 被譽為「真人版蜘蛛人」的美國傳奇攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），即將在本週六（1/24）現身台北，展開職業生涯最瘋狂的挑戰：完全不靠繩索、安全帶或任何防護裝備，僅憑雙手與特製攀岩鞋，徒手攀登高達508公尺的台北101！

刷卡像破關！瑪利歐「？磚塊」變身悠遊卡 預購方式、開賣日期一次看

喜愛超級瑪利歐遊戲的玩家們準備搶購啦！任天堂人氣遊戲《超級瑪利歐》系列中最具代表性的「？磚塊」正式化身為造型悠遊卡，完整...

台北101走春亮點「皇后花園」逾10種玫瑰與多元植栽有如走進夢遊仙境

迎接新春，台北101於1月22日至2月22日推出「春遊秘境101」系列活動，讓民眾出門聚餐逛街也能開心走春。

北市隨機攻擊事件「2026台北國際動漫節」Cosplay新規範禁止項目1次看

近期捷運隨機殺人事件引起社會高度關注，引發民眾對公共安全的高度關注，部分地區更出現疑似模仿行為與全副武裝造型現身街頭的情況，造成不必要的緊張氛圍。為避免類似情況在大型活動中引發誤會或恐慌，2026台北國際動漫節主辦單位於15日對外說明最新Cosplay管理原則，針對裝扮與道具使用訂出更明確規範。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。