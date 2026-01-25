霍諾德勢如破竹！一小時連過五竹節「還能揮手聊天」

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今天早上9點準時挑戰徒手攀爬台北101，他行動迅速，快速通過第一階段底座，隨後開始沿著竹節造型往上爬。10點左右，霍諾德已經爬完五層竹節，每爬一層都能轉身揮手跟民眾互動，驚人體能和意志力令人咋舌。

為了親睹霍諾德攀登台北101的壯舉，數千民眾將101底下道路擠得水洩不通。尤其是霍諾德所在的信義路和松智路面，人潮比起跨年有過之而無不及。由於最後已經超越手機拍照極限，不少民眾自備望遠鏡、高倍數攝影鏡頭，攜家帶眷到現場共襄盛舉。

10點08分時霍諾德戰勝第六竹節，此時他揮手動作民眾已經看不清楚，但大家依舊昂首期盼，熱情鼓掌為他加油。