現場直擊／霍諾德爬過高難度祥雲！定格轉身揮手全場驚呼
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今天早上9點準時挑戰徒手攀爬台北101，他動作迅速，幾乎一次往上就是一格玻璃。面對建築外突的祥雲造型裝飾，霍諾德毫不畏懼，照樣攀爬上去，下方數千民眾發出陣陣驚呼，不時報以掌聲和口哨，為他的壯舉應援。
有趣的是，霍諾德攀過祥雲後還能轉身對下方民眾揮手，彷彿在宣告台北101對他來說實在是小菜一碟。101內部上班的民眾全都聚集到窗邊，不停為霍諾德揮手加油。一轉眼不到半小時，霍諾德已經爬完近半截101，接下來難度更高，民眾昂首屏息，希望他能戰勝101招牌竹節造型。
