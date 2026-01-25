現場直擊／霍諾德出發！上千民眾目送他攀上台北101

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今天早上9點準時挑戰徒手攀爬台北101，他此行全程赤手空拳，身邊任何一位工作人員的配備都比他還多，霍諾德僅提早5分鐘穿戴上他所需要的連帽外套，隨後就在101下方等待出發時間到來。

9點Netflix直播開始，此時已有上千民眾聚集在101松智路側，霍諾德開始做手臂伸展暖身動作，並在轉播鏡頭前進行準備。此時空中攝影師、空拍機全部就位，就等霍諾德正式出發。

在經過充足的採訪交談後，霍諾德9點8分動身，笑著向民眾揮手後，走向101信義路和松智路的轉角處。此處位於101松智路車道出口後方，工作人員緊隨著他，11分霍諾德邁出第一步，上千民眾歡聲雷動，祝福他此行順利登頂。