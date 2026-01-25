現場直擊／霍諾德現身全場歡呼！輕裝上陣超悠哉

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今天早上9點要挑戰徒手攀爬台北101，今天天公作美，製作團隊勢在必行，稍早8點25分左右，霍諾德和妻子現身台北101信義路門口，引發在場民眾熱情歡呼。

霍諾德輕裝簡便，穿著紅色T恤和黑色長褲，好整以暇地在門口和工作人員交談。他的妻子桑妮也到場相陪，霍諾德隨後悠哉地進入101內，為稍後登場的攀爬壯舉做準備。