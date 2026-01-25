聽新聞
現場直擊／霍諾德現身全場歡呼！輕裝上陣超悠哉
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今天早上9點要挑戰徒手攀爬台北101，今天天公作美，製作團隊勢在必行，稍早8點25分左右，霍諾德和妻子現身台北101信義路門口，引發在場民眾熱情歡呼。
霍諾德輕裝簡便，穿著紅色T恤和黑色長褲，好整以暇地在門口和工作人員交談。他的妻子桑妮也到場相陪，霍諾德隨後悠哉地進入101內，為稍後登場的攀爬壯舉做準備。
台北101周邊出動大批警力，尤其是信義路、松智路部分路段，現場聚集大批民眾，上百人帶著專業攝影器材、露營椅，並自製標語幫霍諾德加油。還有民眾帶著早餐到現場享用，一邊野餐一邊欣賞霍諾德圓夢。
