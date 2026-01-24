現場直擊／攀爬101因雨延期！民眾留現場期待霍諾德現身 劇組給答案

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今天本要挑戰徒手攀爬台北101，但因為天候不佳、雨勢不斷而決定延期。

台北101一早就交通管制，現在更是聚集大批民眾，活動本表定9點開始，直播前1小時宣布取消，工作人員在取消活動之後，仍在台北101樓下，不少民眾期待霍諾德能出現，但最後劇組表示：「不會。」

根據規畫，這次挑戰在串流平台Netflix同步推出的全球直播節目「赤手獨攀台北101：直播」（SKYSCRAPER LIVE）播出，改於台灣時間25日上午9時開始，直播長達2小時。