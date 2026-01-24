快訊

除濕機不光拿來吹乾衣服！業者建議「一擺放位置」去除家中潮濕黴菌

跟人一樣高「超巨萌貴賓」鑽進後背包兜風 百萬網友大驚：爸爸更厲害！

貝克漢一家公開決裂！DJ還原布魯克林婚禮「尷尬」母子共舞現場

現場直擊／攀爬101因雨延期！民眾留現場期待霍諾德現身 劇組給答案

聯合報／ 記者陳穎／即時報導
民眾期待可以見到艾力克斯霍諾德。記者林士傑／攝影
民眾期待可以見到艾力克斯霍諾德。記者林士傑／攝影

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今天本要挑戰徒手攀爬台北101，但因為天候不佳、雨勢不斷而決定延期。

台北101一早就交通管制，現在更是聚集大批民眾，活動本表定9點開始，直播前1小時宣布取消，工作人員在取消活動之後，仍在台北101樓下，不少民眾期待霍諾德能出現，但最後劇組表示：「不會。」

根據規畫，這次挑戰在串流平台Netflix同步推出的全球直播節目「赤手獨攀台北101：直播」（SKYSCRAPER LIVE）播出，改於台灣時間25日上午9時開始，直播長達2小時。

霍諾德預估整體攀登時間約90分鐘，過程中需完成92次重複動作序列。他將先攀至91樓觀景台，再挑戰最後10層樓的塔尖段，最終站上僅能容身的小型尖頂完成登頂，隨後再下攀數層樓，搭乘高速電梯返回地面。

工作人員在台北101樓下準備收工。記者陳穎／攝影
工作人員在台北101樓下準備收工。記者陳穎／攝影
工作人員在台北101樓下準備收工。記者陳穎／攝影
工作人員在台北101樓下準備收工。記者陳穎／攝影

