霍諾德明正式徒手攀登台北101！官方點燈應援　賈永婕發聲力挺：是專業而非豪賭

攀岩界傳奇人物艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）將於明天（1月24日）正式挑戰徒手攀登台北101。這項盛事將透過 Netflix 節目《赤手獨攀台北101：直播》向全球同步播送。根據《三立新聞網》報導，台北101 為表達支持，將於今晚 6:00 至 10:00 點燈「GO ALEX！」，提前為他應援。

台北101官方臉書今日也分享了霍諾德的成長故事。他自幼性格害羞、習慣獨處，10 歲便開始接觸攀岩，這對當時的他而言是再自然不過的選擇。多年來，他的徒手攀登足跡遍及北極、熱帶叢林與荒漠，而攀登世界級摩天大樓一直是他的夢想之一。他初次見到台北101時便驚嘆「這棟建築太酷了」，展現出強烈的渴望；霍諾德的妻子也對此深感興奮，全力支持丈夫實現夢想。

台北101董事長賈永婕近日持續分享關於「徒手攀登」的專業資訊，並公開兩大規範：「請勿闖入管制區域」與「請勿自行操作無人機拍攝」，誠摯呼籲大眾配合，確保專業團隊能在安全且無干擾的環境下完成任務。今日她再度發文為這項運動正名，直言：「徒手攀爬（Free Solo）是國際公認的極限運動，其核心並非魯莽，而是建立在長期的訓練、風險評估、環境演算與極致的心理控制之上。」她指出，外界報導常強調「失手即死亡」，卻往往忽略了真正的專業價值，正是在於確保「不失手」。

針對外界對活動風險的質疑，甚至延伸至「若失敗將損及國家形象」或「對台灣產生負面影響」等討論，進而批評此活動「對體育毫無意義」，賈永婕認為這類評論過於負面。她強調：「一個成熟的社會，不該將恐懼作為評斷公共事件的唯一尺度。」身為董事長，她嚴正表示：「台北101不是在豪賭，而是展現專業的治理能力。」她認為，這次活動恰恰證明了台北101在公共安全、跨國協作、專業監理與風險控管上的卓越水準。

最後，賈永婕表示希望透過這次盛事向大眾傳遞「勇氣並非盲目冒險，而是做足充分準備後，願意直面挑戰」的精神。貼文下方也湧入大量網友留言，共同祝福活動平安順利、圓滿成功。