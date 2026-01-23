快訊

霍諾德明正式徒手攀登台北101！官方點燈應援　賈永婕發聲力挺：是專業而非豪賭

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
攀岩大神霍諾德（Alex Honnold）將於1月24日正式挑戰徒手攀登台北101。圖／Netflix提供
攀岩大神霍諾德（Alex Honnold）將於1月24日正式挑戰徒手攀登台北101。圖／Netflix提供

攀岩界傳奇人物艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）將於明天（1月24日）正式挑戰徒手攀登台北101。這項盛事將透過 Netflix 節目《赤手獨攀台北101：直播》向全球同步播送。根據《三立新聞網》報導，台北101 為表達支持，將於今晚 6:00 至 10:00 點燈「GO ALEX！」，提前為他應援。

台北101官方臉書今日也分享了霍諾德的成長故事。他自幼性格害羞、習慣獨處，10 歲便開始接觸攀岩，這對當時的他而言是再自然不過的選擇。多年來，他的徒手攀登足跡遍及北極、熱帶叢林與荒漠，而攀登世界級摩天大樓一直是他的夢想之一。他初次見到台北101時便驚嘆「這棟建築太酷了」，展現出強烈的渴望；霍諾德的妻子也對此深感興奮，全力支持丈夫實現夢想。

台北101董事長賈永婕近日持續分享關於「徒手攀登」的專業資訊，並公開兩大規範：「請勿闖入管制區域」與「請勿自行操作無人機拍攝」，誠摯呼籲大眾配合，確保專業團隊能在安全且無干擾的環境下完成任務。今日她再度發文為這項運動正名，直言：「徒手攀爬（Free Solo）是國際公認的極限運動，其核心並非魯莽，而是建立在長期的訓練、風險評估、環境演算與極致的心理控制之上。」她指出，外界報導常強調「失手即死亡」，卻往往忽略了真正的專業價值，正是在於確保「不失手」。

針對外界對活動風險的質疑，甚至延伸至「若失敗將損及國家形象」或「對台灣產生負面影響」等討論，進而批評此活動「對體育毫無意義」，賈永婕認為這類評論過於負面。她強調：「一個成熟的社會，不該將恐懼作為評斷公共事件的唯一尺度。」身為董事長，她嚴正表示：「台北101不是在豪賭，而是展現專業的治理能力。」她認為，這次活動恰恰證明了台北101在公共安全、跨國協作、專業監理與風險控管上的卓越水準。

最後，賈永婕表示希望透過這次盛事向大眾傳遞「勇氣並非盲目冒險，而是做足充分準備後，願意直面挑戰」的精神。貼文下方也湧入大量網友留言，共同祝福活動平安順利、圓滿成功。

零防護挑戰508公尺！ 真人蜘蛛人Alex Honnold「徒手攀登台北101」 Netflix直播看點、交管資訊一次看

508公尺零防護！ 被譽為「真人版蜘蛛人」的美國傳奇攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），即將在本週六（1/24）現身台北，展開職業生涯最瘋狂的挑戰：完全不靠繩索、安全帶或任何防護裝備，僅憑雙手與特製攀岩鞋，徒手攀登高達508公尺的台北101！

刷卡像破關！瑪利歐「？磚塊」變身悠遊卡 預購方式、開賣日期一次看

喜愛超級瑪利歐遊戲的玩家們準備搶購啦！任天堂人氣遊戲《超級瑪利歐》系列中最具代表性的「？磚塊」正式化身為造型悠遊卡，完整...

台北101走春亮點「皇后花園」逾10種玫瑰與多元植栽有如走進夢遊仙境

迎接新春，台北101於1月22日至2月22日推出「春遊秘境101」系列活動，讓民眾出門聚餐逛街也能開心走春。

北市隨機攻擊事件「2026台北國際動漫節」Cosplay新規範禁止項目1次看

近期捷運隨機殺人事件引起社會高度關注，引發民眾對公共安全的高度關注，部分地區更出現疑似模仿行為與全副武裝造型現身街頭的情況，造成不必要的緊張氛圍。為避免類似情況在大型活動中引發誤會或恐慌，2026台北國際動漫節主辦單位於15日對外說明最新Cosplay管理原則，針對裝扮與道具使用訂出更明確規範。

嘉義首座大型 Outlet 「華泰名品城」開幕時間首曝光！交通、品牌資訊1次看打造旅遊新地標

嘉義旅遊版圖即將迎來關鍵轉折點。備受矚目的「華泰名品城嘉義店」於今日舉行動土典禮，正式宣告這座嘉義首座大型 Outlet 將於 2028 年第四季首度對外開幕，全區預計 2032 年完整開發到位。此案不僅是華泰名品城首度進軍雲嘉南市場，更被視為嘉義邁向觀光與消費雙核心城市的重要里程碑。

