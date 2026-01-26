建築與文化、咖啡的跨界！neü & co譜寫台中烏日的新日常

高鐵進入台中，車行在烏日區，一棟低調卻又展現典雅風格的建築映入眼簾，一樓紅磚砌起的門面，在街景中顯得安靜而篤定，溫柔的燈光中飄來咖啡香，引人推門走進。這是台中的新發現， neü & co，一處很不一樣的咖啡館。串連建築、美學與社群，重新定義在家與工作之外，第三空間的生活提案。

neü & co 坐落於磐鈺「昕昕裏山」的一樓店面，鄰近傍晚的氣氛別有一番風味。 圖／neü & co 提供

neü & co的誕生，來自台中在地建設品牌磐鈺營建機構，這不僅是品牌版圖中的新成員，更是一個將建築理念轉化為日常體驗的實驗場。

董事長張立杰分享，從最初規劃到逐步成形，光是設計的來回推敲，前後歷時近兩年。面對新建案公設比不斷攀升、社區餐飲服務難以長期維運的現實問題，反推回到本質的提問：買一杯咖啡不難，難的是找到一個能承載人與人之間交流的場域。

於是，磐鈺決定打造一間既服務社區住戶、也向城市開放的咖啡館，期待透過可長期運作的商業模式，達到自給自足。

恆居設計提出延續建築語彙的設計概念，由外到內一氣呵成。 圖／恆居設計 提供

店內的空間由恆居設計操刀，內外展現一貫的建築語彙，延續「恆定」與「靈動」並存的設計，回應新舊城市關係的流動與轉換，以色彩運用與線條連續性，巧妙且細緻地轉譯至室內選材，不刻意說明，卻處處呼應。

光線穿過建築紅磚，爬上室內吧台，形成層層光影變化，映照出由外而內彼此呼應的建築語彙。 圖／YHLAA 攝影

灰色清水模構築穩定基底，弧形水泥空心磚牆與金屬元素交織出光影層次；樺木夾板以溫潤紋理勾勒質樸韻味，橘紅色陶磚由建築外牆延伸至室內，承載著在地溫度記憶，也模糊了室內與城市之間的界線。在幾何秩序與溫潤材質之間展現溫柔而堅韌的力量，重新詮釋傳統與當代的平衡。

室內座位搭配設計家具，規劃多元，無論辦公、閱讀、交流，皆能欣賞不同時段的空間層次。 圖／YHLAA 攝影

光影，是空間中成為最動人的敘事者。透過立面孔洞與垂直空間的交錯，陽光在牆面與陶磚上灑落的光斑，如音符般律動，隨時間流轉，宛如一座感官藝廊。 圖／YHLAA 攝影

如果說，家具能映照一個人的性格，那麼走進 neü & co，所見的每個物件，都是品牌對生活品味的自我敘述。空間不以制式陳列為目的，而是讓家具回到被使用、被感受的狀態，成為日常行為與情感交流的承載。

一樓的用餐區將座位打造成不同的品味區，其中的黑膠沙發區不僅體現生活情調，也陳列黑膠選品；窗邊區享受陽光與綠植，花格磚的四人圓桌更有相聚的暖意。擺放於角落的 Gardeco 擺飾與入口的 Alessi Juicy Salif XXL，則為場域留下可被探索的記憶點。走上夾層文化展演區，目前是「不設限的空間」，「留給使用者創造新故事，長成適合自己的模樣。」

長桌、沙發與圓桌各自成景，形塑自由流動的洄遊動線，家具不僅界定功能，更引導生活節奏。 圖／YHLAA 攝影

這間咖啡館，更像是一場風格的策展，也是建築理想的體感延伸，提供一處更好的生活情境。空間也是有機的，選品、菜單與人流都會隨著時間改變而調整，一處充滿生命力、不斷變化醞釀生活美學的場域。

以「共地（Common Ground）」為核心理念，讓交流在此相遇、共創、產生連結。 圖／neü & co 提供

咖啡師手沖與特調，品飲多元，來上一杯是每日舒心的享受。 圖／neü & co 提供

店內主角之一的咖啡，豆單不定期更換，依不同處理法挑選具個性的風味表現，無論偏好明亮果酸、溫潤平衡或厚實尾韻，都能在這裡找到心儀之選。咖啡師推薦的單品手沖，一次送上冰、熱飲與壺裝，可在溫度變化中體驗咖啡風味的多重層次。

手作輕食餐點現點現做，空間與美食的沉浸式饗宴。 圖／neü & co 提供

純茶品項則是選用來自花蓮赤科山製茶師陳期泓的茶品，屢獲國際大獎肯定，氣韻自是不凡。輕食餐點皆為現點現做，從沙拉生菜、肉桂捲、酸種麵包、巴斯克等品項多元，呈現方式同樣不經意的表現卓絕品味。

在開放式吧台，咖啡師以手沖展現職人精神，讓品飲成為一場專注而從容的體驗。 圖／neü & co 提供

在安放片刻的空間、一杯細心準備的飲品，讓生活自然展開。當人們在此停留、對話、再回來，建築便不再只是完成式，而是在日常中，被溫柔地延續。

「建築完成之後，生活要如何持續被照顧？」這是一個新議題，也是新創舉，neü & co正以美好空間溫柔回應。