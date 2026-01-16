確定了！i-dle 3/7登台北大巨蛋 10種票價、開賣日一口氣全公布！

韓人氣女團i-dle第4次世界巡演「2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation]」海外首站來到台北大巨蛋，由國泰世華冠名贊助、KKLIVE主辦的演出於今日宣布售票資訊，本場演唱會將採三階段售票，門票分為10種票價，2月1日全面啟售。

回顧2025年，i-dle 5位成員跨出舒適圈、單兵作戰，在不同領域強勢發光。隊長小娟躍升為精品新寵，成為Coach品牌大使；舒華挑戰主持新身分，接下網路綜藝「鑑定師」全球版，並擔任ACON音樂節主持人；Minnie 在一月發表專輯「HER」solo出道，以一人之姿站上台北大巨蛋開球，氣場全開；雨琦身兼製作人推出單曲「Motivation」，展現創作能量；薇娟則發行迷你二輯「MY, Lover」，以甜美聲線融化人心。

2024年i-dle登上台北小巨蛋，創下連辦3場票房秒殺的紀錄，讓舒華曾誓言「下次唱進大巨蛋」，如今 i-dle確定於3月7日站上台北大巨蛋，不僅是巡演重點場次，她們更寫下歷史，成為首組登上台北大巨蛋的女子團體。

演唱會門票分為VIP區7180元、7100元、6880元、6280元、5980元、4980元、4580元、3680元、2480元、2280元。門票以三階段開賣，i-dle Berriz OFFICIAL FANCLUB NEVERLAND 會員可於 16 日中午12點至19日中午12點登記購票，更多詳情及購票資訊，可洽主辦單位KKLIVE官方粉絲專頁。