快訊

男質疑醫療疏失找黃偉哲陳情 突在市長室外持刀劃傷脖濺血送醫

確定了！i-dle 3月7日登台北大巨蛋 10種票價、開賣日一口氣全公布

時間軸圖表／歷時9個月6輪談判 台美關稅32%→15%如何轉折變化？

聽新聞
0:00 / 0:00

確定了！i-dle 3/7登台北大巨蛋 10種票價、開賣日一口氣全公布！

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
韓人氣女團i-dle將要在台北大巨蛋開唱。圖／KKLIVE、CUBE提供
韓人氣女團i-dle將要在台北大巨蛋開唱。圖／KKLIVE、CUBE提供

韓人氣女團i-dle第4次世界巡演「2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation]」海外首站來到台北大巨蛋，由國泰世華冠名贊助、KKLIVE主辦的演出於今日宣布售票資訊，本場演唱會將採三階段售票，門票分為10種票價，2月1日全面啟售。

回顧2025年，i-dle 5位成員跨出舒適圈、單兵作戰，在不同領域強勢發光。隊長小娟躍升為精品新寵，成為Coach品牌大使；舒華挑戰主持新身分，接下網路綜藝「鑑定師」全球版，並擔任ACON音樂節主持人；Minnie 在一月發表專輯「HER」solo出道，以一人之姿站上台北大巨蛋開球，氣場全開；雨琦身兼製作人推出單曲「Motivation」，展現創作能量；薇娟則發行迷你二輯「MY, Lover」，以甜美聲線融化人心。

2024年i-dle登上台北小巨蛋，創下連辦3場票房秒殺的紀錄，讓舒華曾誓言「下次唱進大巨蛋」，如今 i-dle確定於3月7日站上台北大巨蛋，不僅是巡演重點場次，她們更寫下歷史，成為首組登上台北大巨蛋的女子團體。

演唱會門票分為VIP區7180元、7100元、6880元、6280元、5980元、4980元、4580元、3680元、2480元、2280元。門票以三階段開賣，i-dle Berriz OFFICIAL FANCLUB NEVERLAND 會員可於 16 日中午12點至19日中午12點登記購票，更多詳情及購票資訊，可洽主辦單位KKLIVE官方粉絲專頁。

編輯推薦

韓人氣女團i-dle相當受到歡迎。圖／KKLIVE、CUBE提供
韓人氣女團i-dle相當受到歡迎。圖／KKLIVE、CUBE提供

延伸閱讀

ONE OK ROCK首登台北大巨蛋開唱　成日本藝人第一人！

蔣萬安打造智慧災害應變平台 結合雲端AI實現「行動EOC」

首組專場日本藝人！ONE OK ROCK宣布4/25登台北大巨蛋

A-Lin台東跨年大圈粉「大巨蛋開唱」恐等明年　與黃甘霖婚姻被爆「各自安好」

相關新聞

北市隨機攻擊事件「2026台北國際動漫節」Cosplay新規範禁止項目1次看

近期捷運隨機殺人事件引起社會高度關注，引發民眾對公共安全的高度關注，部分地區更出現疑似模仿行為與全副武裝造型現身街頭的情況，造成不必要的緊張氛圍。為避免類似情況在大型活動中引發誤會或恐慌，2026台北國際動漫節主辦單位於15日對外說明最新Cosplay管理原則，針對裝扮與道具使用訂出更明確規範。

嘉義首座大型 Outlet 「華泰名品城」開幕時間首曝光！交通、品牌資訊1次看打造旅遊新地標

嘉義旅遊版圖即將迎來關鍵轉折點。備受矚目的「華泰名品城嘉義店」於今日舉行動土典禮，正式宣告這座嘉義首座大型 Outlet 將於 2028 年第四季首度對外開幕，全區預計 2032 年完整開發到位。此案不僅是華泰名品城首度進軍雲嘉南市場，更被視為嘉義邁向觀光與消費雙核心城市的重要里程碑。

巨型「五檔魯夫」現身！ 海外首站「航海王25週年特展」科教館開跑 4大展區、AR互動、朝聖戰鬥原稿

海賊迷尖叫！2026熱血沸騰的盛事終於來了，為了慶祝《航海王》動畫開播25週年，日本直送、海外首站的「ONE PIECE EMOTION 航海王動畫25週年紀念特展」特展正式登陸台北士林科教館。現場不僅有掛在半空中的巨型「五檔魯夫」霸氣迎客，更帶來了從未公開的動畫手稿與AR互動體驗。以下整理出本次特展的必看亮點，快趁寒假安排一場航海冒險！

獎品太萌犯規！ 網瘋傳「最萌警車娃包」免費領 爆紅近8千人搶答、「加碼第二波」驚喜活動1次看

獎品超萌太犯規！ 台中警「最萌警車娃包」免費領 爆紅8千人搶領、「加碼第二波」驚喜活動1次看

台北密室逃脫推薦！ 3大「沈浸式密室體驗」顛覆你的想像

如果你對密室逃脫的印象，還停留在找鑰匙、解數字、拼線索，那你真的該重新認識現在的台北密室圈了！近幾年越來越多工作室把重心從「解謎難度」轉向「沉浸體驗」，結合劇場演出、角色互動與電影等級的場景設計，讓玩家不只是過關，而是直接走進一段故事裡，成為情節的一部分。 這次七分之二的探索精選三間各具代表性的台北密室逃脫工作室，有把台灣都市傳說一比一搬上舞台的沉浸式劇場密室，甚至連膽量等級都能自由選擇，讓新手與老手都能找到適合自己的版本；如果你正在找一個不只是聚會、而是真正能留下記憶點的體驗型活動，這三間密室很可能會顛覆你對「密室逃脫」的想像。

小北百貨賣簡體字作業袋掀熱議！官方急下架全網讚爆：這反應給100分

台灣知名連鎖生活賣場「小北百貨」，因為24小時營業全年無休，再加上商品多元且物美價廉，受到許多民眾喜愛，不過近期有網友發...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。