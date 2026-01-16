北市隨機攻擊事件「2026台北國際動漫節」Cosplay新規範禁止項目1次看

近期捷運隨機殺人事件引起社會高度關注，引發民眾對公共安全的高度關注，部分地區更出現疑似模仿行為與全副武裝造型現身街頭的情況，造成不必要的緊張氛圍。為避免類似情況在大型活動中引發誤會或恐慌，2026台北國際動漫節主辦單位於15日對外說明最新Cosplay管理原則，針對裝扮與道具使用訂出更明確規範。

主辦單位表示，凡進入展覽場域，包括入口大廳、展場內部及公共走道，若配戴遮蔽臉部、難以辨識身分的裝備，或整體造型呈現明顯武裝感，經工作人員判斷可能影響他人觀感或引發不安，將主動進行勸導，並視情況請當事人配合調整或離場；在道具管理方面，為確保人流順暢與參觀安全，展會明確禁止攜帶外觀過於逼真的槍械、刀具等物品入場；體積較大或具尖銳結構的道具，移動時也需拆解收納，避免碰撞他人或阻礙動線。

圖／取自台北國際動漫節粉絲專頁

動漫節長年是Cosplay文化的重要舞台，吸引許多粉絲精心打扮參與，這次調整並非限制創作，而是希望在當前社會氛圍下，兼顧展場秩序與多數民眾的心理感受，讓每一位參觀者都能輕鬆、安心地享受活動。

2026台北國際動漫節將於2月5日至9日在南港展覽館一館舉行，現場規劃漫畫、動畫、遊戲、聲優互動、簽名會及多項限定企劃，預期吸引大批粉絲朝聖。主辦單位也呼籲漫迷配合相關規定，共同營造安全、友善的觀展空間，讓動漫節在熱鬧氣氛中順利登場。

圖／取自台北國際動漫節粉絲專頁

圖／取自台北國際動漫節粉絲專頁

