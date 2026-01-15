ONE OK ROCK首登台北大巨蛋開唱　成日本藝人第一人！

日本搖滾天團ONE OK ROCK將於4月25日首度站上台北大巨蛋開唱，成為史上第一組登上臺北大巨蛋舉辦專場演唱會的日本藝人，公布亞巡場次之際， ONE OK ROCK在社群平台向樂迷喊話：「終於公開！我們要在2026年初回到亞洲了！大家準備好了嗎？」

ONE OK ROCK邁入成軍20周年，展開全新世界巡迴演唱會「DETOX」，不僅在美國場場好評完售，唱進洛杉磯等重點城市指標性場館，更在日本最大場館之一「日產體育場」一連開唱兩日，吸引超過10萬人朝聖。

ONE OK ROCK巡迴同名最新錄音專輯「DETOX」深受全球樂迷喜愛，其中話題主打單曲「Tropical Therapy」在療癒與鼓舞之間，以充滿力量的旋律唱出屬於現代人的精神出口。台北大巨蛋門票將於31日中午12點 KKTIX售票系統全面開賣。