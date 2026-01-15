快訊

男質疑醫療疏失找黃偉哲陳情 突在市長室外持刀劃傷脖濺血送醫

確定了！i-dle 3月7日登台北大巨蛋 10種票價、開賣日一口氣全公布

時間軸圖表／歷時9個月6輪談判 台美關稅32%→15%如何轉折變化？

ONE OK ROCK首登台北大巨蛋開唱　成日本藝人第一人！

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
日本搖滾天團ONE OK ROCK將於4月25日在台北大巨蛋開唱。圖／KKLIVE提供
日本搖滾天團ONE OK ROCK將於4月25日在台北大巨蛋開唱。圖／KKLIVE提供

日本搖滾天團ONE OK ROCK將於4月25日首度站上台北大巨蛋開唱，成為史上第一組登上臺北大巨蛋舉辦專場演唱會的日本藝人，公布亞巡場次之際， ONE OK ROCK在社群平台向樂迷喊話：「終於公開！我們要在2026年初回到亞洲了！大家準備好了嗎？」

ONE OK ROCK邁入成軍20周年，展開全新世界巡迴演唱會「DETOX」，不僅在美國場場好評完售，唱進洛杉磯等重點城市指標性場館，更在日本最大場館之一「日產體育場」一連開唱兩日，吸引超過10萬人朝聖。

ONE OK ROCK巡迴同名最新錄音專輯「DETOX」深受全球樂迷喜愛，其中話題主打單曲「Tropical Therapy」在療癒與鼓舞之間，以充滿力量的旋律唱出屬於現代人的精神出口。台北大巨蛋門票將於31日中午12點 KKTIX售票系統全面開賣。

延伸閱讀

時機點耐人尋味…中對日祭稀土大棒 美中休戰期間韓日遭一拉一踩

免飛日本也吃得到！日本九州超夯「拿破崙泡芙」快閃店在這 職人級「爆餡大泡芙、沾醬小泡芙」開箱吃爆

經典賽／東蛋中華隊賽事今晚6點搶票！ 日旅達人林氏璧給建議

去九州玩別只飛福岡！日本作家推另一機場：租車1天僅200元

相關新聞

北市隨機攻擊事件「2026台北國際動漫節」Cosplay新規範禁止項目1次看

近期捷運隨機殺人事件引起社會高度關注，引發民眾對公共安全的高度關注，部分地區更出現疑似模仿行為與全副武裝造型現身街頭的情況，造成不必要的緊張氛圍。為避免類似情況在大型活動中引發誤會或恐慌，2026台北國際動漫節主辦單位於15日對外說明最新Cosplay管理原則，針對裝扮與道具使用訂出更明確規範。

嘉義首座大型 Outlet 「華泰名品城」開幕時間首曝光！交通、品牌資訊1次看打造旅遊新地標

嘉義旅遊版圖即將迎來關鍵轉折點。備受矚目的「華泰名品城嘉義店」於今日舉行動土典禮，正式宣告這座嘉義首座大型 Outlet 將於 2028 年第四季首度對外開幕，全區預計 2032 年完整開發到位。此案不僅是華泰名品城首度進軍雲嘉南市場，更被視為嘉義邁向觀光與消費雙核心城市的重要里程碑。

巨型「五檔魯夫」現身！ 海外首站「航海王25週年特展」科教館開跑 4大展區、AR互動、朝聖戰鬥原稿

海賊迷尖叫！2026熱血沸騰的盛事終於來了，為了慶祝《航海王》動畫開播25週年，日本直送、海外首站的「ONE PIECE EMOTION 航海王動畫25週年紀念特展」特展正式登陸台北士林科教館。現場不僅有掛在半空中的巨型「五檔魯夫」霸氣迎客，更帶來了從未公開的動畫手稿與AR互動體驗。以下整理出本次特展的必看亮點，快趁寒假安排一場航海冒險！

獎品太萌犯規！ 網瘋傳「最萌警車娃包」免費領 爆紅近8千人搶答、「加碼第二波」驚喜活動1次看

獎品超萌太犯規！ 台中警「最萌警車娃包」免費領 爆紅8千人搶領、「加碼第二波」驚喜活動1次看

台北密室逃脫推薦！ 3大「沈浸式密室體驗」顛覆你的想像

如果你對密室逃脫的印象，還停留在找鑰匙、解數字、拼線索，那你真的該重新認識現在的台北密室圈了！近幾年越來越多工作室把重心從「解謎難度」轉向「沉浸體驗」，結合劇場演出、角色互動與電影等級的場景設計，讓玩家不只是過關，而是直接走進一段故事裡，成為情節的一部分。 這次七分之二的探索精選三間各具代表性的台北密室逃脫工作室，有把台灣都市傳說一比一搬上舞台的沉浸式劇場密室，甚至連膽量等級都能自由選擇，讓新手與老手都能找到適合自己的版本；如果你正在找一個不只是聚會、而是真正能留下記憶點的體驗型活動，這三間密室很可能會顛覆你對「密室逃脫」的想像。

小北百貨賣簡體字作業袋掀熱議！官方急下架全網讚爆：這反應給100分

台灣知名連鎖生活賣場「小北百貨」，因為24小時營業全年無休，再加上商品多元且物美價廉，受到許多民眾喜愛，不過近期有網友發...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。