台北密室逃脫推薦！ 3大「沈浸式密室體驗」顛覆你的想像

如果你對密室逃脫的印象，還停留在找鑰匙、解數字、拼線索，那你真的該重新認識現在的台北密室圈了！近幾年越來越多工作室把重心從「解謎難度」轉向「沉浸體驗」，結合劇場演出、角色互動與電影等級的場景設計，讓玩家不只是過關，而是直接走進一段故事裡，成為情節的一部分。

這次七分之二的探索精選三間各具代表性的台北密室逃脫工作室，有把台灣都市傳說一比一搬上舞台的沉浸式劇場密室，甚至連膽量等級都能自由選擇，讓新手與老手都能找到適合自己的版本；如果你正在找一個不只是聚會、而是真正能留下記憶點的體驗型活動，這三間密室很可能會顛覆你對「密室逃脫」的想像。

1.開溜製造所｜🌟推薦密室：黃衣小飛俠

🏠 地點：台北市士林區中山北路五段685號B1

🙋 適合人數：3-8 人

💰 價格：約 1200 起

開溜製造所

開溜製造所結合密室逃脫與沉浸式劇場，打造全新的實境遊戲體驗，工作室位於捷運士林站 1 號出口，步行約 5 分鐘即可抵達。店內擁有百坪規模與挑高雙層場景，營造出電影級的沉浸感，甚至還融入嗅覺與味覺體驗，超級特別！目前共有 3 款密室逃脫主題，遊戲時長約 2.5 小時，每場皆有 2 名專業演員參與，其中更包含金鐘獎演員，讓玩家能真正融入劇情。

開溜製造所的首款遊戲《卦》採用台式微恐風格，帶有靈異氛圍，但並非以驚嚇為主，玩家會與演員互動，在山莊內搜尋線索、拼湊真相（七編：七編體驗到落淚，劇情非常感動😭）；而受到很多歡迎、評價超高的密室《黃衣小飛俠 惡念》，則是把台灣登山界的恐怖傳說搬到觀眾眼前，舞台幾乎一比一還原排雲山莊，營造出壓迫卻真實的氛圍，逃脫的同時可也會因和 NPC 互動觸發隱藏劇情，每次體驗都是獨一無二的。

這間台北密室逃脫大部分遊戲採 6-8 人團隊進行，從官方網站預約開始，就能體驗故事前導，細節設計精緻且用心，讓人沉浸其中，整體而言解謎難度適中，更著重於遊戲中的體驗感受，適合新手與不擅長燒腦遊戲的玩家，也推薦給喜愛劇場演出的朋友，這開溜製造所的沉浸式戲劇解謎遊戲，絕對值得一試！

2. 頂級豬排遊戲工作室｜🌟推薦密室：鱗屋之中

🏠 地點：台北市萬華區康定路64號

🙋 適合人數：2-10 人

💰 價格：約 400 起

豬排遊戲工作室

頂級豬排成立於 2015 年，在台北西門町商圈設有補習館及康定館兩處據點，兩館位置均可由捷運西門站步行約 10 分鐘抵達。工作室主要提供真人實境密室逃脫遊戲的設計與經營，並持續開發多元主題。

目前提供的遊戲主題，可支援不同人數的團隊，包含 2 人即可進行的《鱗屋之中》、《鬼靈精怪店》，以及最多可容納 10 人的《逃出補習班 2.0》等。遊戲類型涵蓋懸疑、奇幻與劇情等多元風格，玩家可依據團隊人數與偏好進行選擇。

這間台北密室逃脫工作室的一項設計特點，是為部分遊戲主題打造兩種版本，玩家可根據自身對於謎題數量、難度等級的偏好來挑選合適的挑戰模式，此設計能對應不同經驗程度的玩家需求。每場遊戲時間通常設定為 60 分鐘，前後另有行前說明與遊戲解說環節。（七編：像是我們體驗的鱗屋之中，除了環境設計和機關都讓人驚艷外，真的有感覺到玩家的選擇和故事環環相扣！）

豬排工作室的所有遊戲場次均採線上預約制，官方網站會提供各主題的詳細介紹、剩餘場次與費用說明。遊戲費用依據每場參與的人數計算，不同人數有對應的收費標準。建議玩家提前預約，以確保能選擇到理想的時段與主題。

3. 夢遊王國｜🌟推薦密室：安雅

🏠 地點：台北市大同區民生西路300號4樓

🙋 適合人數：4-6 人

💰 價格：約 600 起

夢遊王國

夢遊王國共有創始館、旗艦館兩個場館，皆位於大稻埕一帶，鄰近捷運雙連站與大橋頭站，步行約 5 分鐘即可抵達；這間台北密室逃脫工作是主打沉浸式體驗，如同品牌名稱夢遊，每個密室遊戲開始前會有入夢儀式，帶領大家了解故事背景之餘，也能讓玩家更快進入狀況，並在接下來的遊戲過程如同進入夢中體驗一段獨特的故事。

目前夢遊王國有 5 款密室逃脫、1 款沉浸式互動劇場，包括驚悚、懸疑、偶像、親子等風格，滿足不同玩家的需求。每場遊戲皆以包場制進行，讓玩家能充分體驗劇情與互動。（七編：夢遊王國可說是台北恐怖密室逃脫的翹楚，6 個主題裡面，就有 3 個是恐怖系列，從「美夢」、「惡夢」、「極恐惡夢」這些主題命名方式，玩家能快速了解遊戲的恐怖指數！）

近期受到許多矚目的主題《安雅》，七編體驗完之後只能說太喜歡了！是非常細緻、完整的體驗！在進入正式故事前，穿著繡有泰文名字的學長、學姐會帶大家進準備室，故事以非常詳細的「搖鈴遊戲」規則解說做開場，每個角色都會有自己和「安雅」的個人故事線，這些故事劇情會影響整個遊戲過程，所以需要認真閱讀理解。

遊戲的場景很大，需要靈活的移動與躲避，但整體謎題不會太難，只是真的要有幾個在勇者在團隊裡才行，七編就先提醒到這裡，但夢遊王國也很貼心的提供兩種版本：溫和版、恐怖版，給大家依照自己的膽量選擇來進行遊戲，所以如果比較膽小但又想要體驗的玩家，也可以來衝衝看！

