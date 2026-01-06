好市多年費將漲到1,500元 台灣區十年首度調升 預計4月生效

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳侯思蘋／台北報導
好市多（Costco）5日公告調整台灣會員費。記者黃筱晴／攝影
好市多（Costco）昨（5）日公告調整台灣會員費，2026年4月1日起生效，一般金星會員年費將由1,350元調漲至1,500元，調幅150元，漲幅11%；商業主卡年費由1,150元調升至1,500元，漲幅30%，商業副卡由900元一口氣調升至1,500元，漲幅66%。

好市多同步新增權益，4月1日起，每位商業副卡可持有一張免費家庭卡，進場時可攜同兩名同行者，與金星會員相同。

好市多全球會員費進入調漲周期。繼美國、加拿大於2024年9月啟動七年來首次調漲後，日本、南韓也在2025年5月相繼上調會費。隨著亞太主要市場陸續調整會員費率，台灣好市多今年也將跟進，將自4月起調整會員費新制，加入全球費率調整行列。

值得留意的是，此次黑鑽會員年費維持3,000元不變，相關回饋與專屬服務亦未調整。好市多台灣區行銷企劃部經理劉恒嘉指出，黑鑽會員回饋機制仍依年度消費金額累積計算，會員可透過年度回饋折抵會員費用。以台灣市場來看，黑鑽會員年度回饋上限達30,000元，為亞洲市場最高、亦居全球第二高水準。

台灣好市多指出，上一次調整會員費為2016年，過去近十年間，公司持續加大在台投資力道，包括物流系統優化，以及陸續設置聽力中心、眼鏡部與加油站等專業服務設施，藉此提升整體購物體驗與服務完整度。未來將持續透過會員費制度，發揮全球採購規模優勢，以合理價格為會員提供高品質商品，並將採購效益完整回饋給會員。

會員費制度是支撐好市多商業模式的重要基礎，透過穩定的會員收入，可專注於壓低商品售價，並持續擴大商品選擇與服務內容。好市多表示，在會員費調整後，將持續擴大商品優惠力道，包括黑色星期五、雙11等大型促銷檔期，強化會員回饋。

此外，好市多也將深化Kirkland Signature（科克蘭）自有品牌布局，進一步放大其價格與品質優勢，並持續優化供應鏈效率。公司強調，將把節省下來的每一分成本，轉化為具競爭力的價格與優質商品。

