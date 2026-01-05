快訊

高虹安涉貪二審逆轉無罪 高檢署今研議後決定上訴

警友站副站長七期豪宅虐死助理 檢播25分施虐影片「慘不忍睹」

川普忙突襲委國...不忘抽空與馬斯克共進美好晚餐 1句話曝心情

聽新聞
0:00 / 0:00

「新民生戲院」宣布熄燈！接手開業14年經營困難「下台一鞠躬」

聯合報／ 記者陳穎／即時報導
台北市民生社區的新民生戲院宣布本月底停業。本報資料照
台北市民生社區的新民生戲院宣布本月底停業。本報資料照

台北民生社區的文化地標「新民生戲院」正式走入歷史。戲院今（5）日透過官方公告宣布，將於 2026年1月31日結束營運，消息一出，立刻引發影迷與在地居民不捨與惋惜。

「新民生戲院」前身為1950年代成立的老字號「民生戲院」，曾是民生社區重要的娛樂與文化象徵。2012年4月25日由新經營團隊接手後，以「新民生戲院」之名重新開幕，轉型為首輪電影院，陪伴影迷走過超過十年的時光。

官方公告中以長文感性道別，坦言這並非一個輕鬆的決定。戲院指出，隨著時代變遷，觀影習慣與平台選擇不斷改變，電影院的經營環境也變得比過去更加艱難。不過，他們仍感謝觀眾多年來的支持，「你們每一次走進來、每一張買下的電影票，都曾經真的撐住了我們。」

戲院強調，這篇公告並不是結束，而是一封感謝信，感謝影迷曾在某個夜晚選擇新民生戲院，讓這裡不只是放映電影的場所，而是生活的一部分。公告最後也溫柔邀請觀眾，在最後的營運期間回到戲院，好好再看幾部電影。

「直到2026年1月31日為止，燈還會亮、銀幕還會亮、電影也會繼續播放。」新民生戲院向所有戲迷深深一鞠躬，為這段走了很久的旅程畫下溫柔句點，也留下「後會有期、江湖再見」的祝福。

延伸閱讀

陪伴政大40年「今日書局」2025年底熄燈 師生不捨：青春記憶畫句點

花蓮鐵道電影院暫休館 文化局：最快1月中恢復放映

台中親親戲院前嚴重車禍！休旅車迴轉後方騎士急閃避 男重摔命危送醫

「假奶爭議」重創！十盛「全台最後一家」12月26日熄燈 官網門市全刪了

相關新聞

「兔瓏」再降臨！超夯韓綜《地球娛樂室》宇宙商行快閃店北高同步登場

繼2024年《Biong Biong地球娛樂室》快閃店在台灣掀起排隊熱潮後，這隻來自月球、意外成為綜藝迷精神象徵的月球兔...

送2張免費電影票！台北六福萬怡推劇院旅宿方案，還有憑房卡「行動飛行劇院」8折

看準情侶、小家庭與輕旅行族群偏好「輕鬆、不趕行程」的城市旅遊型態，台北六福萬怡酒店攜手南港兩大娛樂地標——喜樂時代影城與 VOLARE 行動飛行劇院，推出期間限定「隨心樂悠遊（Stay & Watch）」住房專案。專案自2026年1月1日起至2月28日止，主打以親民加價方式，將住宿延伸為結合觀影、沉浸體驗與休憩的南港城市小旅行。

2026元旦首展「畢卡索光影藝術展」5大亮點1次看！預售限時78折快衝

迎接2026年元旦，台北中正紀念堂將推出年度重量級藝術展覽——「永恆畢卡索」光影藝術展。這是全台首次以沉浸式光影形式呈現畢卡索創作宇宙，結合聲光科技與敘事手法，帶領觀眾走進這位二十世紀藝術巨擘的情感與思想核心，為新年揭開深具藝術文化的洗禮。

吉伊粉尖叫！「吉伊卡哇 CHIIKAWA」台北常設店＋華山寶寶快閃12/27雙開幕 垂耳兔、襁褓寶寶一次抱爆

吉伊卡哇粉絲注意！終於不用飛日本、也不用靠代購了！「CHIIKAWA SHOP in TAIPEI」吉伊卡哇台北常設店12月27日（六）正式開幕，地點就在台北市中山區長安西路19號（捷運中山站、台北車站之間超好抵達），外觀是滿滿粉紅色系，門口還有超巨大吉伊卡哇笑臉裝置，拍照直接打卡爆棚！一走進店內，吉伊、小八、烏薩奇三大主角公仔熱情迎接，還有專屬訂製展櫃把吉伊卡哇的世界觀完整呈現，療癒度直接破表～

跨年前先暖身！「玩具總動員＋台灣隱形英雄」 台北101光雕展搶先看

台北101跨年光雕展搶先看，當中，除了「玩具總動員」30周年特別企劃，還有「台灣隱形英雄」主題光雕秀，以3分鐘光影向每一...

最萌聖誕禮物來了！ 威秀影城×Care Bears「彩虹熊聖誕樹」可愛炸裂 3大療癒套餐收藏免千元

最萌聖誕禮物來了！ 威秀影城×Care Bears「彩虹熊聖誕樹」可愛炸裂 3大療癒套餐收藏免千元

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。