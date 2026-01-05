「新民生戲院」宣布熄燈！接手開業14年經營困難「下台一鞠躬」

台北民生社區的文化地標「新民生戲院」正式走入歷史。戲院今（5）日透過官方公告宣布，將於 2026年1月31日結束營運，消息一出，立刻引發影迷與在地居民不捨與惋惜。

「新民生戲院」前身為1950年代成立的老字號「民生戲院」，曾是民生社區重要的娛樂與文化象徵。2012年4月25日由新經營團隊接手後，以「新民生戲院」之名重新開幕，轉型為首輪電影院，陪伴影迷走過超過十年的時光。

官方公告中以長文感性道別，坦言這並非一個輕鬆的決定。戲院指出，隨著時代變遷，觀影習慣與平台選擇不斷改變，電影院的經營環境也變得比過去更加艱難。不過，他們仍感謝觀眾多年來的支持，「你們每一次走進來、每一張買下的電影票，都曾經真的撐住了我們。」

戲院強調，這篇公告並不是結束，而是一封感謝信，感謝影迷曾在某個夜晚選擇新民生戲院，讓這裡不只是放映電影的場所，而是生活的一部分。公告最後也溫柔邀請觀眾，在最後的營運期間回到戲院，好好再看幾部電影。

「直到2026年1月31日為止，燈還會亮、銀幕還會亮、電影也會繼續播放。」新民生戲院向所有戲迷深深一鞠躬，為這段走了很久的旅程畫下溫柔句點，也留下「後會有期、江湖再見」的祝福。