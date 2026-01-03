快訊

美發動大規模空襲！委內瑞拉總統馬杜洛被抓獲 魯比歐：將在美國受審

美官員稱「特種部隊抓獲馬杜洛」 委內瑞拉副總統不知總統夫婦下落

一支手機搭北市公車、捷運 首日上線使用民眾不多原因曝光

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北捷運公司宣布自3日起，全閘門開放17家業者QR乘車碼乘車，包括綁定8家公股銀行或郵局的TWQR平台，以及街口支付、全支付、玉山Wallet、台新Pay等8家電子支付業者，且與使用悠遊卡、一卡通等儲值卡相同，均可以享有北捷常客優惠。中央社
台北捷運公司宣布自3日起，全閘門開放17家業者QR乘車碼乘車，包括綁定8家公股銀行或郵局的TWQR平台，以及街口支付、全支付、玉山Wallet、台新Pay等8家電子支付業者，且與使用悠遊卡、一卡通等儲值卡相同，均可以享有北捷常客優惠。中央社

台北捷運、市區公車推出新式刷卡感應器具，以「乘車碼」支援多元方式支付，但今天首日上線，民眾用得卻不多，原因是1200月票尚不能支援該系統，交通局回應，月票包含台鐵及客運，該運具驗票系統尚未支援，未來會再評估。

北市公車聯營管理委員會執行長李建文表示，今天首日上線，目前有極少部分驗票機臨時有故障，但重新啟動後都排除，乘車時若有問題，都會有業者服務專線連絡以即時處理，也對所有駕駛長都有再教育，叮囑若民眾不習慣支付方式難免會有延遲，找乘車碼在哪裡，都要耐心等候。

李建文說，搭乘公車民眾通常還是以悠遊卡等為大宗，電子乘車票證算是較少，但公車業者持續推出行銷方案，提醒和鼓勵民眾能多元支付方式搭乘。

平常搭乘公車轉乘上下班的陳姓民眾說，自己是買1200月票，所以還是習慣用實體卡，仔細研究QR乘車碼，確實是給乘客多一些選項，但就要額外下載APP，加上1200月票還沒有加入，暫時不會考慮用乘車碼。

另外，有關1200月票尚未支援新的閘門和公車驗票，北市交通局表示，由於TPASS通勤月票包含台鐵、部分國道客運，但是這兩類運具驗票系統尚未支援讀取電子支付的QR乘車碼，會在未來硬體汰換時檢討是否推動。

延伸閱讀

北捷頂溪站縱火遭逮 15歲少年燒衛生紙丟垃圾桶說「好玩」

大巨蛋門票兌換折抵券 北市議員憂振興經濟成效：店家參與度不足

影／不滿被辭退埋伏尋仇 北市6旬翁持菜刀砍傷雙城街夜市女攤販

機車族注意！捷運汐東線施工 內溝溪水門旁防汛道路要封閉了

相關新聞

「兔瓏」再降臨！超夯韓綜《地球娛樂室》宇宙商行快閃店北高同步登場

繼2024年《Biong Biong地球娛樂室》快閃店在台灣掀起排隊熱潮後，這隻來自月球、意外成為綜藝迷精神象徵的月球兔...

送2張免費電影票！台北六福萬怡推劇院旅宿方案，還有憑房卡「行動飛行劇院」8折

看準情侶、小家庭與輕旅行族群偏好「輕鬆、不趕行程」的城市旅遊型態，台北六福萬怡酒店攜手南港兩大娛樂地標——喜樂時代影城與 VOLARE 行動飛行劇院，推出期間限定「隨心樂悠遊（Stay & Watch）」住房專案。專案自2026年1月1日起至2月28日止，主打以親民加價方式，將住宿延伸為結合觀影、沉浸體驗與休憩的南港城市小旅行。

2026元旦首展「畢卡索光影藝術展」5大亮點1次看！預售限時78折快衝

迎接2026年元旦，台北中正紀念堂將推出年度重量級藝術展覽——「永恆畢卡索」光影藝術展。這是全台首次以沉浸式光影形式呈現畢卡索創作宇宙，結合聲光科技與敘事手法，帶領觀眾走進這位二十世紀藝術巨擘的情感與思想核心，為新年揭開深具藝術文化的洗禮。

吉伊粉尖叫！「吉伊卡哇 CHIIKAWA」台北常設店＋華山寶寶快閃12/27雙開幕 垂耳兔、襁褓寶寶一次抱爆

吉伊卡哇粉絲注意！終於不用飛日本、也不用靠代購了！「CHIIKAWA SHOP in TAIPEI」吉伊卡哇台北常設店12月27日（六）正式開幕，地點就在台北市中山區長安西路19號（捷運中山站、台北車站之間超好抵達），外觀是滿滿粉紅色系，門口還有超巨大吉伊卡哇笑臉裝置，拍照直接打卡爆棚！一走進店內，吉伊、小八、烏薩奇三大主角公仔熱情迎接，還有專屬訂製展櫃把吉伊卡哇的世界觀完整呈現，療癒度直接破表～

跨年前先暖身！「玩具總動員＋台灣隱形英雄」 台北101光雕展搶先看

台北101跨年光雕展搶先看，當中，除了「玩具總動員」30周年特別企劃，還有「台灣隱形英雄」主題光雕秀，以3分鐘光影向每一...

最萌聖誕禮物來了！ 威秀影城×Care Bears「彩虹熊聖誕樹」可愛炸裂 3大療癒套餐收藏免千元

最萌聖誕禮物來了！ 威秀影城×Care Bears「彩虹熊聖誕樹」可愛炸裂 3大療癒套餐收藏免千元

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。