A-Lin即興哼唱「那魯7-11」 超商龍頭小編神回應 真的有那魯灣門市

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
A-Lin擔任台東跨年晚會倒數前嘉賓。圖／台東縣政府提供
A-Lin擔任台東跨年晚會倒數前嘉賓。圖／台東縣政府提供

台東跨年晚會「東！帶我走」獲網友封號全國跨年晚會最頂，歌手A-Lin即興哼唱一句「那魯one」，接著卻唱「那魯two、那魯three⋯那魯seven eleven」，逗笑全場。超商龍頭7-ELEVEN的官方Threads帳號昨也發文，公布真的有「7-ELEVEN 那魯灣門市」，地點在新北市烏來，並非在台東。

「7eleventw」Threads昨天下午發文，「那魯one、那魯two，那魯灣的seven eleven」。其他網友表示，「開門音樂要改A-Lin版本的吧」、「再不找A-Lin代言7-11，真的說不過去了啦」、「那魯灣門市：最近會變成打卡景點了喲」、「其實這一家在烏來，在台東娜路彎飯店旁邊的711叫東亮」、「支持這間門市鈴聲改成A-Lin的版本，會想去朝聖」、「要贊助2027跨年嗎？直接置入行銷耶」。

超商龍頭7-ELEVEN的官方Threads帳號昨也發文，公布真的有「7-ELEVEN 那魯灣門市」。圖／取自Threads「7eleventw」
超商龍頭7-ELEVEN的官方Threads帳號昨也發文，公布真的有「7-ELEVEN 那魯灣門市」。圖／取自Threads「7eleventw」

