聽新聞
0:00 / 0:00
A-Lin即興哼唱「那魯7-11」 超商龍頭小編神回應 真的有那魯灣門市
台東跨年晚會「東！帶我走」獲網友封號全國跨年晚會最頂，歌手A-Lin即興哼唱一句「那魯one」，接著卻唱「那魯two、那魯three⋯那魯seven eleven」，逗笑全場。超商龍頭7-ELEVEN的官方Threads帳號昨也發文，公布真的有「7-ELEVEN 那魯灣門市」，地點在新北市烏來，並非在台東。
「7eleventw」Threads昨天下午發文，「那魯one、那魯two，那魯灣的seven eleven」。其他網友表示，「開門音樂要改A-Lin版本的吧」、「再不找A-Lin代言7-11，真的說不過去了啦」、「那魯灣門市：最近會變成打卡景點了喲」、「其實這一家在烏來，在台東娜路彎飯店旁邊的711叫東亮」、「支持這間門市鈴聲改成A-Lin的版本，會想去朝聖」、「要贊助2027跨年嗎？直接置入行銷耶」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言