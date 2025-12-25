TWICE、SJ、GD誰奪冠？年度海外藝人演唱會TOP 10

台北大巨蛋、高雄世運火力全開

2025年，台灣演唱會市場迎來了史無前例的爆發期！隨著台北大巨蛋全面解鎖演唱會功能，正式加入巡演版圖，台灣邁入全新的「大場館時代」，不僅吸引多組海外頂尖藝人進駐，更屢屢刷新票房與聲量天花板。據《網路溫度計DailyView》編輯統計，今年來台開唱的海外藝人突破60組，從K-Pop、J-Pop到香港、星馬、歐美流行樂壇，強大的音樂能量席捲全台。

北有「大巨蛋」強勢助攻，自周杰倫在2024年打頭陣後，今年接連迎來「精靈女王」太妍、韓流天王G-DRAGON及林俊傑等巨星；南則有高雄展現「城市級應援」實力，透過地標點燈、捷運廣播與商圈連動，將演唱會升級為全城狂歡的觀光盛事，讓海內外粉絲感受到台灣獨有的熱情與浪漫。

在這眾星雲集的一年，究竟哪一場演出最令網友難忘？誰又霸佔了全年的話題版面？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查2025年1月1日至12月15日期間海外藝人在台演唱會的網路聲量，帶您一揭「年度海外藝人演唱會TOP 10」排行榜！

No.10 郭富城

香港樂壇「四大天王」之一的郭富城，於11月8日、9日首度攻進高雄巨蛋舉辦「ICONIC 世界巡迴演唱會」，不僅兌現了睽違近30年再度造訪港都的承諾，更展現了震撼全台的王者風範。演唱會規格直逼電影級別，特別邀來金馬大師張叔平親自操刀服裝與視覺特效，打造出一場極致華麗的視聽饗宴。儘管已屆花甲之年，郭富城仍展現驚人的體能與職人精神，全程維持超高強度唱跳，〈EXIT〉、〈唱這歌〉、〈狂野之城〉等經典快歌連發，讓粉絲忍不住洗版盛讚：「法拉利老了還是法拉利！」而全場最驚喜的「反差萌」橋段，莫過於他帥跳兒童神曲〈鯊魚寶寶（Baby Shark）〉，展現霸氣之外的可愛面貌，瞬間引爆社群轉發熱潮。

除了舞台魅力，天王的「港都覓食記」也意外成為焦點。過去來台必吃台北「太和殿」的郭富城，這次被目擊在高雄轉戰「鼎王」麻辣鍋，這場「口味轉變」立刻掀起網友熱烈討論：「原來天王也是麻辣鍋控，數十年始終如一」、「太和殿失寵了」、「怎麼大明星來台灣都指定要吃鼎王」，意外為火鍋店帶來一波討論熱潮。

No.9 濱崎步

日本流行樂壇天后濱崎步（Ayumi Hamasaki），今年8月終於兌現承諾，睽違17年強勢重返台北小巨蛋舉辦《ayumi hamasaki Asia Tour 2025 A ～I am ayu -ep.Ⅱ-》。這場承載無數歌迷青春回憶的演出，門票開賣即秒殺，兩場共吸引2.6萬人朝聖。濱崎步展現極致誠意，攜百人團隊打造升級版豪華四面舞台，並換上8套絕美造型，當〈Duty〉、〈SEASONS〉等經典前奏響起，女王氣場瞬間征服全場，打造出一場無可挑剔的頂級視聽盛宴。

而最讓社群暴動的「神級名場面」，發生在8月2日的最終場。在正規安可結束、場燈亮起後，面對全場不願離去的安可聲，濱崎步竟破天荒二度重返舞台，驚喜加碼清唱神曲〈Who...〉。這段職業生涯中極其罕見的「二安」福利，讓全場粉絲驚喜到集體淚崩，社群聲量也在當晚衝破天際。網友們激動留言洗版：「真的很少有日本藝人結束後又再度上台，直接哭死」、「真的賺爛，二安欸，直接哭死」、「感受到滿滿的愛，希望下次不會等太久」。

No.8 太妍

翻攝FB／遠雄創藝 Farglory Creative

繼周杰倫、張惠妹之後，「精靈女王」太妍（Taeyeon）於2025年3月強勢攻蛋，成為首位站上台北大巨蛋開唱的韓國藝人，寫下K-Pop在台演出的嶄新里程碑。全新巡演「The TENSE」台北站展現驚人號召力，近3.5萬張門票開賣即秒殺，再次證明了「信聽太」的無敵地位。

在長達2.5小時的演出中，太妍以無懈可擊的Live實力征服全場，〈Blur〉、〈I〉、〈Four Seasons〉等金曲連發，嘹亮穿透的嗓音完美駕馭大巨蛋的廣闊空間，讓現場歌迷聽得如癡如醉。為了回饋台灣粉絲的熱情，太妍更祭出「連首爾場都沒有」的台灣獨家福利，親自乘坐花車繞場長達5分鐘，近距離與看台區歌迷互動致意，極致寵粉的舉動讓現場氣氛沸騰。

社群聲量早在1月官宣時便衝上高點，粉絲對於偶像能攻進大巨蛋感到無比驕傲，激動直呼：「金太妍我來了」、「拜託讓我搶到票！」演出結束後，好評口碑更是洗版各大社群，網友們一致盛讚她的現場統治力：「太妍太神了，覺得今天聲音狀態比小巨蛋場好+1」、「花車很棒，狀態很棒」、「Blur後面高音超完美」。

No.7 陳奕迅

睽違12年，金曲歌王陳奕迅（Eason）於2025年5月帶著口碑橫掃全球的《FEAR and DREAMS》巡演強勢返場高雄巨蛋。然而好事多磨，開唱前夕主辦單位緊急公告Eason確診新冠肺炎，導致首週三場演出被迫延期。由於補辦檔期正撞端午連假，加上許多外地歌迷的住宿與交通成本無法退還，當時一度引發社群不小反彈，網友無奈表示：「主辦單位換的時間超不合理」、「住宿部分不能退了，請問有打算補助嗎」。

面對波折，陳奕迅在康復回歸後展現極大誠意。重返舞台的他數度向歌迷致歉，幽默自嘲：「是我不好，不夠健康，可能太瘦了」，甚至開玩笑說若非大家不離不棄，差點要訂做「紙牌人」放在位子上陪大家。重新登台的Eason狀態絕佳，〈K歌之王〉、〈淘汰〉、〈愛情轉移〉等神曲連發，引發震撼的萬人大合唱；他更隨性清唱並與歌迷閒話家常，讓演唱會宛如一場大型的老友聚會。

最終場他更祭出驚喜，加碼多首安可曲，並以經典作〈十年〉為高雄站劃下完美句點，讓堅守到最後的歌迷激動不已，紛紛留言：「有聽到十年，太幸福啦」、「最後回眸的安可曲真的很讚」、「好險最後有留下來一起喊」。

No.6 張學友

2025年，「歌神」張學友帶著《60＋巡迴演唱會》強勢重返台灣，北高雙蛋連開12場，並兌現承諾補齊去年因病延期的場次。63歲的張學友狀態依舊處於巔峰，台北最終場不僅刷新該巡演場次紀錄，更迎來他歌唱生涯40年來的第1,000場個人巡迴演唱會，正式成為首位達成「千場巡演」壯舉的華語歌手，寫下無人能及的歷史新頁。

而最讓台灣歌迷驚喜的彩蛋，莫過於他為了致敬「二姐」江蕙復出，再次苦練並獻唱台語神曲〈家後〉。他幽默自嘲：「練完二姐就退休了，聽說她要復出，我又練回來了！」逗趣發言讓全場萬名觀眾哄堂大笑，展現歌神私下可愛的一面。

社群聲量的高點落在1月宣布台灣場次及全場實施「實名制」的消息，多數粉絲對此大讚：「實名制就算沒中也不會怨，總比被黃牛賺走好。」不過，補辦場次被安排在巡演壓軸，也引發部分苦等一年的歌迷微詞：「等一年還得最後入場是什麼道理？」儘管有些許插曲，張學友依舊憑藉強大的舞台感染力征服全場，現場不僅是經典KTV大合唱，他與歌迷的幽默互動更被大讚：「越老越好笑可愛」、「前奏一下，鼻子就酸酸的」、「張學友演唱會根本就是時光機」。

No.5 SUPER JUNIOR

「韓流帝王」SUPER JUNIOR於2025年迎來出道20週年里程碑，11月強勢攻佔台北大巨蛋，更寫下首組在大巨蛋連唱三場且門票全數售罄的韓團神紀錄。為了慶祝這別具意義的日子，成員們祭出滿滿誠意，特別安排花車巡遊全場，讓高樓層的「ELF」也能近距離互動，並驚喜獻唱經典中文歌〈至少還有你〉與〈Dorothy〉。成員們20年如一日的凍齡外貌與爆棚活力，讓網友不禁感嘆：「怎麼每一位都沒變，甚至越長越帥！」、「一瞬間回到了剛出道的時候。」

除了舞台魅力，台灣ELF引以為傲的「高規格應援」更成為全台熱議焦點。從精準完美的排字、彩帶海，到最終場無預警升空的「無人機應援」，不僅讓台上的歐巴們驚喜到說不出話，台下粉絲也集體淚崩，被封為「應援界的台灣之光」，甚至連場外路人都被深深觸動，紛紛留言：「看到無人機表演跟唱歌，路人也被感動到」、「完全是被無人機逼哭的」、「看到無人機直接嚇到不行，這驚喜真的太讚了」。隨著台北大巨蛋場次圓滿落幕，粉絲們也將目光鎖定2026年即將到來的高雄巨蛋三連戰，準備續寫韓流帝王與台灣之間那份「長情」的約定。

No.4 林俊傑

2025年6月，金曲歌王林俊傑（JJ）帶著《JJ20 FINAL LAP》巡演延伸版正式插旗台北大巨蛋，成為繼周杰倫、張惠妹後，第三位攻蛋成功的華語歌手。JJ展現驚人票房號召力，兩場演出吸引近8萬人朝聖，吸金2.6億元，更寫下首位在華人地區五大指標性場館連續開唱的歷史紀錄。此次舞台製作斥資破億全面升級，全場最大亮點莫過於特別訂製的「超跑造型鋼琴移動舞台」，讓JJ能一邊彈奏鋼琴、一邊環場巡行，近距離與各區粉絲互動，奢華又寵粉的設計讓全場尖叫聲不斷。

兩場演出的嘉賓陣容更是堪稱「神級合體」：首日邀來韋禮安飆唱〈修煉愛情〉，次日則與天后A-Lin完美對唱〈失戀無罪〉，兩位頂尖唱將的合作被現場粉絲譽為「行走CD」。此坐在台下的動力火車更被即興Cue上鏡頭合唱，突如其來的彩蛋讓現場驚喜連連。

社群聲量最高峰落在4月售票日當天，門票瞬間秒殺讓大批沒搶到票的網友哀鴻遍野，崩潰留言：「連網咖都搶不到」、「沒實名制根本搶不過黃牛！」不過演出結束後，絕佳口碑持續霸榜，粉絲激動大讚：「超完美的演出，真的太帥太棒了」、「人生第一場演唱會，聽到滿滿的感動。」

No.3 BLACKPINK

全球頂流女團BLACKPINK於2025年10月帶著全新巡演《DEADLINE》強勢重返高雄世運主場館，寫下史上首組兩度在該場地開唱的女團紀錄。這場萬眾矚目的音樂盛事，兩天狂吸超過10萬名粉絲朝聖，不僅刷新世運史上最高票房紀錄，更為高雄帶來逾3億元的驚人觀光產值。為迎接這股粉紅風暴，高雄市政府展現最高規格誠意，特別在愛河、高流中心等6大地標點亮應援粉紅燈光，甚至連路口的行人號誌燈（小綠人）都變身為「粉紅版」，極致用心的「粉紅行銷」甚至讓BLACKPINK官方IG也親自轉發認證，獲不少網友盛讚。

舞台上的BLACKPINK氣場全開，〈Kill This Love〉、〈Pink Venom〉、〈Jump〉等洗腦神曲連發，全場瞬間化作震撼的粉紅海。而備受熱議的焦點，莫過於Rosé登台前的「吃貨秀」：首日一手拿鳳梨酥、一手拿「50嵐」珍奶，次日更換成道地「鹽酥雞」進場，超接地氣的可愛模樣萌翻全場。當演唱洗腦神曲〈APT.〉時，她更驚喜邀請小妹妹歌迷上台擁抱，溫馨畫面讓全場五萬人瞬間沸騰。最終場成員們感性大喊「高雄好ㄅㄧㄤˋ」，並與全場大合唱，為這場亞洲首站巡演劃下完美句點。社群聲量隨著10月19日演出結束達到巔峰，歌迷紛紛留言回味：「開場那個重低音一催下去，直接雞皮疙瘩！」「謝謝BLACKPINK讓高雄變得很美。」

No.2 G-DRAGON

台灣的VIP們今年真的幸福爆棚！「韓流天王」G-Dragon（GD）睽違8年強勢回歸，一年內兩度震撼台北。先是7月進駐台北小巨蛋連唱三場，門票秒殺之餘還同步在台北101舉辦沉浸式藝術展；11月更帶著升級版舞台重返台北大巨蛋舉辦安可場，正式成為首位在大巨蛋舉辦專場演唱會的韓國男歌手，單場狂吸4萬名粉絲朝聖。

在11月的大巨蛋安可場中，舞台視覺針對場館規模全面升級，GD霸氣獻唱〈POWER〉、〈DRAMA〉等金曲，頂級聲光效果被媒體形容為「幾乎要將屋頂掀翻」。當他乘坐象徵巡演核心的「雛菊花車」環繞全場，並用中文甜喊「你愛我嗎？」以及感性告白「經過114天又回到台北」時，現場氣氛瞬間達到沸點。

然而，當天也意外引發關於觀賞禮儀的激烈討論。部分特區觀眾因想近距離搶看花車而離座暴衝至舞台邊，混亂場面讓不少粉絲直呼丟臉，紛紛上網抱怨：「看演唱會不離座是很基本的禮儀」、「旁邊整排人都跑了，超影響觀感。」即便發生小插曲，GD依舊憑藉《Übermensch》巡演展現了無可取代的時尚美學與舞台統治力。社群聲量隨著7月秒殺與11月震撼演出持續洗版，歌迷紛紛感性留言：「龍看起來很開心就好了」、「站上花車那刻真的超感動！」

No.1 TWICE

台灣ONCE足足等了十年，終於盼到了這一天！全球超人氣女團TWICE帶著巡演《THIS IS FOR》首度登台，在高雄世運主場館連開兩場。這場堪稱「十年一遇」的超級盛事，共吸引18萬人次湧入港都，創造逾5億元的驚人觀光產值。高雄市府更祭出高規格的「城市應援」，不僅7大地標限時亮起代表巡演主視覺的「應援藍燈」，連捷運廣播都驚喜換成TWICE成員們的甜美嗓音，讓粉絲還沒進場就感受到滿滿的寵愛。

整場演出最令人動容的時刻，莫過於「台灣女兒」子瑜的哽咽告白。首日她準備了親筆信，娓娓道出在韓國打拚十年的心路歷程：「我沒有離開，不是因為乖或聽話，而是因為我真的想要也渴望。」她坦言曾懷疑自己是否屬於舞台，但最終心中的火苗照亮了夢想。隊友們也給予滿滿支持，不僅換上多套全新表演服，更特別獻唱蔡依林的神曲〈日不落〉；而在演唱〈ONE SPARK〉時，現場更驚喜施放長達35秒的實體煙火，絢麗視覺讓粉絲目不轉睛，直呼：「高雄場真的把排面拉到滿，超大面子全做給子瑜」、「台灣南部的習俗，自家兒女衣錦還鄉就是要放鞭炮啦」。

高雄最終場（11月23日）更是驚喜連連，TWICE破天荒加碼本次巡迴絕無僅有的「二次安可」，在全場5.5萬人的熱情呼喚下重返舞台，加唱爆紅神曲〈TT〉，讓許多已離場的粉絲聽到尖叫聲立馬「飛奔回場」。演出尾聲，子瑜更親口拋出重磅喜訊：2026年3月台北大巨蛋場次正式確認「加場」，將連續三天開唱！消息一出，社群聲量瞬間暴衝，為這場年度最狂的音樂盛宴劃下最完美的句點。

延伸閱讀：TWICE高雄演唱會獨家安可、子瑜手寫信...四大亮點回顧 2026大巨蛋售票資訊一次看

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年1月1日至2025年12月15日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

