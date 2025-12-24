快訊

最大震度5弱！台東發生規模6.1地震 氣象署18:30記者會說明

國家級警報響！17:47台東地區發生規模6.1有感地震 最大震度5弱

王品年菜公益認購開跑！999元助弱勢 抽武德宮純金財虎金幣

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
即日起到2026/2/22期間，可用每套999元認購內含5道經典年菜的「王品嚴選益起團圓宴」組合。王品／提供
即日起到2026/2/22期間，可用每套999元認購內含5道經典年菜的「王品嚴選益起團圓宴」組合。王品／提供

過年獻愛心也迎財運！王品集團再次攜手「1919食物銀行」推出公益年菜認購活動，即日起到2026年2月22日期間，可用每套999元認購內含5道經典年菜的「王品嚴選益起團圓宴」組合，支持全台弱勢家庭的年夜飯。購買即享1,000元購物金回饋，還可登錄發票抽獎試手氣，最大獎為北港武德宮的「財虎純金紀念金幣」組合(價值8,300元)，加持未來一年的滿滿財運。

王品集團公益年菜認購計畫邁入第2年，今年豪氣準備總價值超過600萬元的冷凍年菜，希望號召全民一同響應，送愛到全台弱勢家庭餐桌，讓更多家庭一起享受溫暖的圍爐時光。

首推「王品嚴選益起團圓宴」套組，內含XO醬蘿蔔糕、高麗菜豬肉水餃、香菇燉雞湯、桃木燻鴨胸、義式調味烤半雞5道美味年菜，愛心認購價999元，即日起到2026/2/22期間在全台7-11、「王品瘋美食購物網」都能暖心送愛。而王品為感謝消費者愛心，在「王品瘋美食購物網」認購此組合，凡買1組就贈1,000元購物金，買2組贈2,000元，買越多回饋越多。

除了做公益還能迎財運，「王品嚴選」團隊今年特別全體前往財神信仰的發源地「北港武德宮」，以豐盛年菜祭拜財神爺，為粉絲祈求好財運，並帶回多款武德宮文創品與粉絲分享。即日起到2026年2月8日期間，只要認購「王品嚴選」公益年菜組合，至「王品瘋美食購物網 LINE 官方帳號」登錄購買發票，即可參與抽獎，獎項包含武德宮天官賜福龍虎零錢包、好緣手鍊香灰款(香檳金+朱紅各一條)、黑虎聚財拍拍燈、聚寶枕組等多項文創好物，最大獎有機會獲得價值高達8,300元的武德宮「財虎純金紀念金幣+木盒」組合，經過武德宮香爐加持，帶來一整年的好兆頭。

延伸閱讀

「毛孩暖心伴孤老」華山基金會募集愛心年菜 長輩開心看小狗互動

高雄餐飲業者推優惠及布局通路 搶攻年菜商機

「好運來」大魔王真面目曝光　翁家明攜賴芊合傳愛過新年

王品集團尾牙 陳正輝：明年台灣營收破200億、兩岸總店數破500店

相關新聞

跨年前先暖身！「玩具總動員＋台灣隱形英雄」 台北101光雕展搶先看

台北101跨年光雕展搶先看，當中，除了「玩具總動員」30周年特別企劃，還有「台灣隱形英雄」主題光雕秀，以3分鐘光影向每一...

最萌聖誕禮物來了！ 威秀影城×Care Bears「彩虹熊聖誕樹」可愛炸裂 3大療癒套餐收藏免千元

最萌聖誕禮物來了！ 威秀影城×Care Bears「彩虹熊聖誕樹」可愛炸裂 3大療癒套餐收藏免千元

古蹟裡的免費歷史展！《全糖株式會社》特展亮點一次收 手冊藏有「小彩蛋」文青必衝

古蹟裡的免費歷史展！2025《日本時代臺灣糖業歷史特展》開展中，不僅免門票開放，更有隱藏版彩蛋，...

獨／網瘋傳信義商圈Zara Home要撤櫃？ATT回應：已跟總部求證並無此事

網路傳出位於台北信義區ATT 4 FUN的Zara Home要撤櫃，有網友在社群Po出該商場的Zara Home很多商品...

「勾卡 KKOTKA 快閃店」登台！「70 款療癒周邊」成耶誕送禮熱點，還能免費打卡200公分造型公仔

韓國療癒系人氣角色「勾卡 KKOTKA」正式登陸台北，限期快閃店自 12 月 15 日起至 2026 年 1 月 25 日，在台北 Dream Plaza 5 樓登場，成為年末假期不可錯過的展覽亮點。由 YOUNG FOREST 創作、靈感來自澳洲短尾矮袋鼠的勾卡 KKOTKA，以溫柔表情與日常感十足的角色設定，在社群平台累積高人氣，此次以實體快閃形式呈現，結合拍照互動與限定選物，吸引粉絲與親子族群前來朝聖。

三麗鷗快閃店又來了！同步登陸「2縣市」 粉絲必搶「鯛魚燒Kitty、爆款盲盒」直接端盒買爆

桃園、台中都有！三麗鷗快閃店強勢進駐台茂購物中心與台中中友百貨，期間限定帶來各式三麗鷗主題周邊商品，潮玩、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。