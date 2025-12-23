「Kpop 獵魔女團」快閃店來了！亞洲最終站1月降臨台北

動畫「Kpop 獵魔女團」(KPop Demon Hunters》今年在Netflix上線後迅速引爆全球熱潮，不僅快速登上各地排行榜前段班，更成為Netflix史上觀看次數最高的作品之一。該作品也入圍2026年葛萊美獎5項提名，成為少見同時獲得觀眾與評論界高度肯定的跨界成功代表作。

隨著全球關注熱度持續攀升，「KPop Demon Hunters Official POP-UP Store」官方快閃店最新亞洲巡迴行程正式公布。最終站確定將於明年1月3日至1月18日在台北登場，地點在台北市大同區南京西路44號。