快訊

余家昶捨命救人 張善政：明年春祭入祀忠烈祠「致上最高敬意」

隨機殺人案凶嫌張文父母下跪道歉！犯下滔天大禍會配合司法調查

「Kpop 獵魔女團」快閃店來了！亞洲最終站1月降臨台北

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
動畫「Kpop 獵魔女團」非常有人氣。圖／b.stage提供
動畫「Kpop 獵魔女團」非常有人氣。圖／b.stage提供

動畫「Kpop 獵魔女團」(KPop Demon Hunters》今年在Netflix上線後迅速引爆全球熱潮，不僅快速登上各地排行榜前段班，更成為Netflix史上觀看次數最高的作品之一。該作品也入圍2026年葛萊美獎5項提名，成為少見同時獲得觀眾與評論界高度肯定的跨界成功代表作。

隨著全球關注熱度持續攀升，「KPop Demon Hunters Official POP-UP Store」官方快閃店最新亞洲巡迴行程正式公布。最終站確定將於明年1月3日至1月18日在台北登場，地點在台北市大同區南京西路44號。

快閃店將完整呈現多元周邊商品內容，涵蓋以音樂視覺為靈感的設計款式，以及以「KPop 獵魔女團」主要角色為核心的角色主題商品。台北快閃店在空間配置與氛圍設計上全面升級，打造至沉浸感的「KPop 獵魔女團」體驗。

KPop Demon Hunters 官方快閃店周邊商品。圖／b.stage提供
KPop Demon Hunters 官方快閃店周邊商品。圖／b.stage提供

延伸閱讀

北捷恐攻女團成員在現場！目睹「地上全是血」嚇到狂做噩夢

互動太過火？陸網紅當Rosé快閃店店長惹議！發聲道歉：主角永遠是朴彩英

三麗鷗快閃店又來了！同步登陸「2縣市」 粉絲必搶「鯛魚燒Kitty、爆款盲盒」直接端盒買爆

BLACKPINK IN YOUR AREA快閃店 聯名棒球帽最搶手還有LISA同款

相關新聞

最萌聖誕禮物來了！ 威秀影城×Care Bears「彩虹熊聖誕樹」可愛炸裂 3大療癒套餐收藏免千元

最萌聖誕禮物來了！ 威秀影城×Care Bears「彩虹熊聖誕樹」可愛炸裂 3大療癒套餐收藏免千元

古蹟裡的免費歷史展！《全糖株式會社》特展亮點一次收 手冊藏有「小彩蛋」文青必衝

古蹟裡的免費歷史展！2025《日本時代臺灣糖業歷史特展》開展中，不僅免門票開放，更有隱藏版彩蛋，...

獨／網瘋傳信義商圈Zara Home要撤櫃？ATT回應：已跟總部求證並無此事

網路傳出位於台北信義區ATT 4 FUN的Zara Home要撤櫃，有網友在社群Po出該商場的Zara Home很多商品...

「勾卡 KKOTKA 快閃店」登台！「70 款療癒周邊」成耶誕送禮熱點，還能免費打卡200公分造型公仔

韓國療癒系人氣角色「勾卡 KKOTKA」正式登陸台北，限期快閃店自 12 月 15 日起至 2026 年 1 月 25 日，在台北 Dream Plaza 5 樓登場，成為年末假期不可錯過的展覽亮點。由 YOUNG FOREST 創作、靈感來自澳洲短尾矮袋鼠的勾卡 KKOTKA，以溫柔表情與日常感十足的角色設定，在社群平台累積高人氣，此次以實體快閃形式呈現，結合拍照互動與限定選物，吸引粉絲與親子族群前來朝聖。

三麗鷗快閃店又來了！同步登陸「2縣市」 粉絲必搶「鯛魚燒Kitty、爆款盲盒」直接端盒買爆

桃園、台中都有！三麗鷗快閃店強勢進駐台茂購物中心與台中中友百貨，期間限定帶來各式三麗鷗主題周邊商品，潮玩、...

BLACKPINK IN YOUR AREA快閃店 聯名棒球帽最搶手還有LISA同款

「BLACKPINK IN YOUR AREA」League Collection快閃店即起至12月28日在微風南山4樓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。