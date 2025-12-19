北市觀傳局暴雷是真的！KARA來台陪粉絲倒數迎接2026

快訊

聯合報／ 記者李姿瑩／即時報導
台北市今天公布跨年卡司。圖／翻攝自YouTube
「臺北最High新年城-2026跨年晚會」19日公布完整表演卡司，主持人黃豪平、夏和熙透過讓安心亞、幻藍小熊猜歌，揭曉晚會邀請到南韓女團KARA、周湯豪、玖壹壹等，然而KARA這個驚喜前一天就被台北市觀傳局準備好的跨年廣告提前暴雷，如今證實粉絲們真的沒看錯。

今年台北市跨年祭出多組獨家表演陣容，安心亞雖然被網友吐槽「從我小時候就『呼呼』到大」，但她完全不介意，就是要把老歌一唱再唱，今天在記者會上預告要走搖滾風，造型絕對是「全場最閃」。

而KARA也透過影片，向台灣歌迷們喊話：「可以跟大家一起跨數真的好期待，大家想聽什麼歌，快點留言告訴我們，我們台北見」。

